Lozärner Fasnacht Darum lassen sich mehrere Wagengruppen neu an der Pfistergasse nieder Weil anderswo der Platz schwindet, gibt's beim Historischen Museum einen neuen Standort für Wagengruppen. Es handelt sich um einen Pilotversuch, denn im Quartier hat man gewisse Vorbehalte. Roman Hodel Jetzt kommentieren 30.01.2023, 05.00 Uhr

Fasnachtslos ist die Pfistergasse zwar nicht. Schon bislang machten sich Guuggenmusigen bereit für ihr Zögli durch die Innenstadt oder hatten hier ihren Wagen stationiert, so wie etwa die Tropeblocher. Doch nun könnte sich hier ein neuer Festort entwickeln. Insgesamt sechs Wagengruppen werden sich vom kommenden Schmudo bis am Güdisdienstag entlang des Historischen Museums niederlassen und für Betrieb sorgen. Hinzu kommt ein siebter, temporärer Platz, den etwa Musigen spontan nutzen können.

In diesem Bereich der Pfistergasse, auf der rechten Strassenseite entlang des Historischen Museums, kommen die Wagen zu stehen. Bild: hor (Luzern, 27. Januar 2023)

Initiatorin ist die seit 2011 bestehende Wagenbaugruppe Alliance Gaudium. Diese hat analog zu anderen Orten, etwa dem Mühlenplatz, zusammen mit fünf weiteren Gruppen die neue Interessengemeinschaft (IG) Pfistergasse gegründet. Es ist bereits die achte fasnächtliche IG.

Alliance Gaudium war bisher an der Bahnhofstrasse zu Hause und ist bekannt für den jeweils aufwendig dekorierten, acht Meter langen Wagen. Doch genau diese Grösse wird nun zum Problem. Wegen der geplanten Umgestaltung der Bahnhofstrasse mit künftig zwei Baumreihen wird der Platz für Wagen, die länger als sechs Meter sind, nicht mehr reichen. Deshalb suchte die Gruppe einen neuen Standort – und wurde an der Pfistergasse fündig.

Acht Männer und eine Frau – die Wagengruppe Alliance Gaudium an ihrem früheren Standort an der Bahnhofstrasse. Bild: Alliance Gaudium

Zuerst waren 14 Wagen geplant – jetzt sind es sechs

Ursprünglich wollte die IG an der Pfistergasse 14 Wagen ermöglichen. Im Austausch mit der Stadt, Polizei, Feuerwehr und dem Quartierverein Kleinstadt einigte man sich auf sechs. Anfragen für die Plätze hätten sie mehr als genug gehabt. «Wir konnten auswählen», sagt Jonas Maurer (31) von Alliance Gaudium. Denn viele Wagengruppen seien auf Standortsuche.

Im Gegensatz zur Bahnhofstrasse erlaubt die IG Pfistergasse verstärkte Musik aus Lautsprechern aber nur im Wageninnern. Ausgenommen ist diese Regel bei Produktionen, wie beispielsweise einem Theater. «Dies und die Anzahl Wagen sind ein Kompromiss zugunsten der Anrainer», sagt er.

Der Zeughausbrunnen wird während der Fasnacht neu eingepackt. Bild: hor (Luzern, 27. Januar 2023)

Dies bestätigt Susanne Moser. Sie ist Vorstandsmitglied des Quartiervereins Kleinstadt, betreibt das Schokoladenfachgeschäft Au Cachet und sagt: «Wir waren skeptisch – unsere Läden sind normal geöffnet und Lieferanten müssen zufahren können.» Mit 14 Wagen wäre die Gasse laut Moser überstellt gewesen, sechs sei okay. Was die Lautstärke betrifft, so bleibt für Moser – sie wohnt auch in der Gasse – und viele Anwohnende noch ein Fragezeichen. Sie sagt es so:

«Wir alle erwarten und hoffen, dass nicht die ganze Nacht durch laut gefeiert wird, wie etwa auf dem Mühlenplatz.»

Quartiervereins-Vorstandsmitglied Susanne Moser in ihrem Geschäft «Au Cachet» in der Pfistergasse. Bild: Patrick Hürlimann, (Luzern, 27. September 2022)

Bei der Stadt nimmt man die neue IG «zur Kenntnis», wie Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen, sagt: «Wir beziehen den Standort in die allgemeinen Koordinationen mit ein, ermöglichen wie auf anderen Plätzen Stromanschlüsse und schätzen das Engagement der IG.» Vorerst handle es sich um einen Pilotbetrieb für diese Fasnacht. «Die Pfistergasse liegt zwar im Fasnachtsperimeter, doch weil es sich um eine sensible Lage handelt, wollen wir testen, ob der Platz dafür geeignet ist», sagt Lütolf.

Jonas Maurer betont, dass sie auf die Einhaltung der Regeln achten werden: «Wir möchten schliesslich längerfristig hier bleiben können.» Denn die Organisation der IG wie auch der Austausch mit den verschiedenen Stellen sei ein Riesenaufwand gewesen. Er sagt:

«Jetzt sind wir megagespannt, wie der neue Standort bei den Fasnächtlern ankommt.»

An der Bahnhofstrasse wird die Umgestaltung voraussichtlich im Herbst 2023 beginnen. Welchen Einfluss dies auf die Fasnacht 2024 und die dort üblicherweise stationierten Wagengruppen hat, ist laut Stadt noch offen.

