Guuggermesse Hofkirche: Kommt Tschäderi-Bumm-Musig?

Lozärner Fasnacht Diese Musig will die Guuggermesse in der Luzerner Hofkirche retten Die Tschäderi-Bumm-Musig steht für den Fasnachtsgottesdienst bereit. Sie wäre gleich aus zwei Gründen die perfekte Besetzung. Roman Hodel 24.01.2023, 13.35 Uhr

Weil sich auf die Schnelle offenbar keine Guuggenmusig finden liess und die angefragten absagten, droht die traditionelle Guuggermesse in der Luzerner Hofkirche auszufallen. Doch jetzt tut sich etwas. Die Tschäderi-Bumm-Musig (TBM) steht bereit. Eingefädelt hat das Ganze Markus Bieri, der sich in der Fasnachtsszene auskennt.

Die Tschäderi-Bumm-Musig Lozärn während des Monstercorsos. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 24. Februar 2009)

TBM-Tambourmajor Roland Essig bestätigt: «Ja, wir würden spielen.» Die Anfrage sei bereits am vergangenen Samstag eingetroffen. An der Probe am Montagabend hätten sich die 19 Mitglieder einstimmig für die Teilnahme ausgesprochen. Laut Essig ist die TBM sowieso die perfekte Besetzung. Denn am Gottesdienst sollen die 2022 verstorbenen Fasnachtsurgesteine Heinz Steimann und Silvio Panizza geehrt werden. Letzterer war TBM-Mitgründer und Steimann TBM-Paukist. «Unseren beiden langjährigen Mitgliedern sind wir es schuldig, dass die Guuggermesse stattfindet», sagt Essig. Und Zeit haben sie, da bei ihnen der Samstag und Sonntag jeweils spielfrei ist.

Beim Abschiedsgottesdienst von Silvio Panizza in der Franziskanerkirche nahm eine Delegation der Tschäderi-Bumm-Musig teil. Bild: Patrick Hürlimann, (Luzern, 30. September 2022)

Mit dem Hoforganisten Stéphane Mottoul wolle man sich vorab treffen, um das Repertoire zu besprechen. «Falls er mehr Guugger wünscht, hätten wir Verstärkung von einer weiteren Musig in der Hinterhand», sagt Essig.

Ob die Guuggermesse tatsächlich stattfinden wird, will die katholische Kirche noch nicht bestätigen. Sprecher Urban Schwegler sagt am Dienstag nur so viel.

«Wir sind offen und würden uns freuen.»

