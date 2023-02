Lozärner Fasnacht Düster bis sandig: Kult-Ur-Fasnächtler zeigen breites Repertoire – endlich wieder Nach zwei Jahren, in denen die Kult-Ur-Fasnächtler «irgendwie» an die Fasnacht gingen, sind sie nun wieder richtig da – und wie! Natalie Ehrenzweig Jetzt kommentieren 16.02.2023, 17.00 Uhr

Wenn am Schmutzigen Donnerstag Rauchschwaden aufsteigen, angsteinflössende Wesen umhergehen und diverse Duftnoten in der Luft liegen, dann sind wahrscheinlich die Kult-Ur-Fasnächtler in der Nähe. Am Morgen treffen sich die elf Gruppierungen und zeigen ihre prächtigen Sujets – einander und dem Publikum. «Mer chönd weder goh», freut sich Otto Joho, Mitglied der Gruppe X-tra und Präsident der Kult-Ur-Fasnacht.

Zwar sei man während der Pandemiejahre «irgendwie» an die Fasnacht, aber die Zeit sei doch schwierig gewesen für die Motivation der Leute. «Jetzt können wir endlich wieder ohne Einschränkungen an die Fasnacht und haben freie Bahn», sagt er strahlend. Der Organisation habe die Pandemie nichts anhaben können: «Wir haben sogar ein neues Mitglied.»

Das neue Mitglied heisst «Dämon». Die Gruppe hat gleich Kostüme und Wagen gebastelt und sich fürs Zögli am Mittag eingereiht. Man werde beobachtet, ob man alle Anlässe mitmache, erklärt einer der jungen Männer das Probejahr. Nicht im Probejahr, sondern Gründungsmitglied der Kult-Ur-Fasnacht sind die Rätsch Häxe, die das Zögli mit ihrer Ritterburg inklusive Ritter und Pferde anführt. Gegründet wurde die Kult-Ur-Fasnacht übrigens vor dreissig Jahren. «Wir planen dieses Jahr kein Jubiläum, sondern haben uns entschlossen, an der Fasnacht 2026, zur Schnapszahl 33, ein Einheitssujet zu bestimmen», erklärt Präsident Otto Joho.

Die Rätsch-Häxe mit ihrer Ritterburg. Bild: Patrick Hürlimann, (Luzern, 16. Februar 2023)

Wo es nach Patschuli riecht und Gott Ganesha zugegen ist

Einheitlich ist bei den Kult-Ur-Fasnächtlern – ausser der Freude am Basteln – kaum etwas: X-tra schart sich beispielsweise um eine Art indischen Tempel, auf dem Gott Ganesha thront. Dazu erklingt liebliche indische Musik, es riecht nach Patschuli und kein Grend gleicht dem anderen.

X-Tra mit ihrem indischen Tempel. Bild: Patrick Hürlimann, (Luzern, 16. Februar 2023)

Vetus-Novum zeigt sich schweinisch ...

Das Sujet von Vetus-Novum. Bild: Patrick Hürlimann, (Luzern, 16. Februar 2023)

... und Nekraxas hat ein grausiges Wesen dabei, auf dem sogar geritten wird.

Nekraxas. Bild: Patrick Hürlimann, (Luzern, 16. Februar 2023)

Ganz in Grün treten etwa Fantasia auf, als Wesen aus dem Meer, mit unsympathischen Gebissen.

Fantasia. Bild: Patrick Hürlimann, (Luzern, 16. Februar 2023)

Ihr Hotel De Luxe hat schon bessere Zeiten gesehen

Eine ganz andere Richtung schlagen Luxraco ein. Ihr Hotel De Luxe hat schon bessere Zeiten erlebt, aber die Angestellten tragen immer noch den Gästen die Koffer aufs Zimmer und servieren Wein und Schweinskopf.

Darfs ein Schweinskopf sein? Luxraco ist als Hotel De Luxe unterwegs. Bild: Patrick Hürlimann, (Luzern, 16. Februar 2023)

Oliver und Nathalie Gehri von Luxraco geben Otto Joho recht: Die Pandemie habe die Lust auf die Fasnacht nicht geschmälert, im Gegenteil, die Vorfasnachtsanlässe seien sehr gut besucht gewesen und die Gruppe sei noch in der gleichen Zusammensetzung dabei.

Nehmt euch in Acht, hier kommt E Nomine. Bild: Patrick Hürlimann, (Luzern, 16. Februar 2023)

Während E Nomine eher düster auftritt und Infinitus sich in einer Papua-Neuguinea-ähnlichen Umgebung sieht, hat Krampus mit dem Sahara-Sand ein aktuelles Thema aufgegriffen: SandEx ist das Team gegen den Saharastaub – inklusive Sandkastenordnung.

Dä cheibe Saharastaub! Die Gruppe SandEx. Bild: Patrick Hürlimann, (Luzern, 16. Februar 2023)

Dann zieht das Zögli los in Richtung Weinmarkt. Die zahlreichen Schaulustigen, die eifrig filmen und fotografieren, haben sichtlich Freude am Resultat von zig Bastelstunden und applaudieren auch mal spontan. In Ruhe zu bewundern sind die Sujets der Kult-Ur-Fasnacht an der Burgerstrasse oder auf dem Weinmarkt, das Zögli findet am SchmuDo noch um 18.30 Uhr, am Samstag um 16.30 Uhr (ab Löwenplatz), am Güdismäntig und -zischtig um 18.30 Uhr statt.

