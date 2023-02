Lozärner Fasnacht Fritschivater Carlo De Simoni: «Ich kann die Dimension noch gar nicht abschätzen» Nach einer intensiven Vorfasnacht folgt am Schmutzigen Donnerstag der Höhepunkt für Fritschivater Carlo De Simoni. Hat der chirurgische Orthopäde schon weiche Knie? Yvonne Imbach Jetzt kommentieren 14.02.2023, 16.45 Uhr

«Als der Anruf kam, sass die ganze Familie in unserer Engelberger Ferienwohnung zusammen. So hatten wir quasi alle einen kleinen Schock», sagt Carlo De Simoni, 61, Fritschivater und Zunftmeister der Zunft zu Safran, lachend. Er sei in den Skiferien gewesen und am Zunftbot vom 1. Januar entschuldigt. «Als traditionsgemäss mein Vorgänger Viktor M. Giopp anrief und mir eröffnete, ich sei der Erstgenannte beim verbindlichen Dreiervorschlag, dachte ich einen Moment, er macht einen Jux.» Dann sei sein Blick auf seine Frau Claudia gefallen und er habe sofort gewusst, dass er auf ihre vollste Unterstützung zählen könne. Er sagt: «Mein Ja zu diesem ehrenvollen Amt gab ich dann ohne zu zögern.»

Zunftmeister der Zunft zu Safran und Fritschivater Carlo De Simoni zu Hause mit seiner Frau Claudia. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 3. Februar 2023)

Carlo De Simoni ist 1999 der Zunft zu Safran beigetreten. Seither wirkte er in der Historischen Zunftgruppe, im Umzugskomitee und im Vergnügungskomitee mit. «Ich bin Luzerner Bürger und war schon immer an den Luzerner Traditionen und an der Fasnacht interessiert.» In den 1990er-Jahren war der Trompetenspieler mit Musikschulausbildung einige Jahre Mitglied bei der Guuggenmusig Noggeler. In dieser Zeit lernte er die Zunft zu Safran und einige Mitglieder kennen. «Die Mischung aus gelebter Tradition und einem breiten sozialen Netzwerk überzeugten mich, mich als Neuzünftler zu bewerben.»

Seine Ehefrau lernte er an einem Fasnachtsanlass kennen

Die Fasnacht spielt auch in seiner privaten Vita eine tragende Rolle. Exakt vor vierzig Jahren lernten sich der Fritschivater und seine Fritschimutter Claudia, 57, an einem Fasnachtsanlass im Paulusheim kennen. Sie kam als Clown, seine Verkleidung ist ihm nicht mehr präsent. Jedenfalls sah er stattlich genug aus, dass aus den beiden ein Paar wurde und schliesslich eine Familie. Die Kinder Carla und Ricardo sind aus der Familienwohnung am Krienser Sonnenberg inzwischen ausgeflogen, die Geburt von Enkel Enzo hat aus dem Fritschipaar vor bald drei Jahren Grosseltern gemacht.

Carlo De Simoni ist chirurgischer Orthopäde und Belegarzt an der Hirslanden Klinik St. Anna. Die Agenda eines Zunftmeisters ist nach seiner Ernennung eigentlich Makulatur. Wie hat er in den ersten Wochen Beruf und Amt unter einen Hut gebracht? «Der Januar war schon sehr intensiv. In der Orthopädischen Klinik Luzern durfte ich auf sehr viel Unterstützung zählen. Privat führen wir nun eine Papieragenda, weil die übersichtlicher ist als eine digitale.»

Einer von zahlreichen Vorfasnachtsanlässen, an denen Carlo De Simoni teilgenommen hat: der Schalander 2023 des Lozärner Fasnachtskomitees. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Januar 2023)

Spezielles «Wiedersehen» mit Hüftgelenken

Grosse Unterstützung bietet dem Zunftmeister nebst seinen Vorgängern und Altzunftmeister auch sein persönlicher Weibel Richi Hess: «Er ist sensationell, Komfort hoch zehn! Er holt mich ab und fährt mich heim und brieft mich vor jedem Anlass. Richi managt einfach alles.»

Plötzlich prominent zu sein und im Mittelpunkt zu stehen, diese Anerkennung und Wertschätzung sei unglaublich. «Das hätte ich nie so erwartet.» Vor allem bei den Bescherungsfahrten in Heime und andere Institutionen seien die Reaktionen überwältigend. Lachend erzählt er:

«Im Alterszentrum Dreilinden kamen einige Bewohnerinnen und Bewohner auf mich zu und erzählten mir, dass ich ihnen ein neues Knie oder ein neues Hüftgelenk implantiert habe und es immer noch gut sei!»

Für das Zusammenstellen und Abfüllen der rund 600 Geschenksäckli, welche die Zunftfamilie samt Gefolge bei diesen Aufwartungen abgibt, war die Fritschimutter Claudia De Simoni zuständig. «Die Zunftfrauen sind optimal vernetzt und sehr hilfsbereit. Ein Anruf oder eine Whatsapp-Nachricht genügt und Hilfe jeglicher Art wird angeboten», erzählt der Fritschivater. Und was wurde eingepackt? «Unter anderem Rotwein, eine Tasse, Handcreme, Orangen und die traditionellen Fritschiguetzli.»

Gerne und oft sportlich unterwegs

Wie findet der engagierte Arzt und Zünftler Ausgleich zum Alltag? «Da ich nostalgische Technik sehr schätze, habe ich ein besonderes Flair für Oldtimer, also für Autos, die noch rein mechanisch funktionieren.» Damit die eigene «Mechanik» nicht einrostet, ist der Zunftmeister gerne und oft sportlich unterwegs. «Wir fahren beide leidenschaftlich Ski und sind im Sommer auf dem See oder in den Bergen beim Wandern.»

Das gefiel dem Oldtimer-Fan Carlo De Simoni (Mitte) natürlich: standesgemässe Abholung zum Bärteliessen vor dem Hotel Wilden Mann. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. Januar 2023)

Traditionen sind ihm wichtig. Wie würde Carlo De Simoni die Fasnacht an nächste Generationen weitergeben wollen? Er sagt:

«Für mich ist sie der Inbegriff von Kreativität, Ausgelassenheit und Individualität. Die Fasnacht ist ein Fest, dass das Volk selbst gestaltet, sie darf nicht zu einer Touristenattraktion verkommen. Man muss einfach selber Fasnächtler sein, um Freude an ihr zu haben.»

Nun geht’s bald los mit dem Schmutzigen Donnerstag, dem Höhepunkt im Zunftjahr. Bekommt der Kniespezialist da weiche Knie vor Aufregung? «Die Vorfreude ist schon riesig. Ich glaube, ich kann die Dimension noch gar nicht abschätzen, was da alles passieren wird. Ich stelle es mir unglaublich gewaltig vor, auf die Ankunft der Naue mit der Fritschifamilie zu warten und dann inmitten Tausender Fasnächtlerinnen und Fasnächtler auf dem Fritschibrunnen zu stehen und den Fötzeliräge zu erleben!»

