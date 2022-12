Lozärner Fasnacht Gerüchte? Termine? Der Fasnachtsfüerer lebt weiter – und die neueste Ausgabe ist da Im gewohnten A5-Format liefern die Vereinigten die geballte Ladung Infos für die Fasnacht 2023. Vor allem aber ist das Büchlein eine Hommage an den verstorbenen Herausgeber Silvio Panizza. Roman Hodel 22.12.2022, 21.11 Uhr

Welche Guuggenmusigen laden am nächsten Wochenende zum Ball? Wer hat etwas zu feiern? Was sind die neuesten Gerüchte? Auf diese und viele weitere Fragen weiss «De rüüdig Fasnachtsfüerer» seit 1973 verlässlich Antwort, jedes Jahr. Fast zumindest, 2021 und 2022 pausierte das Büchlein coronabedingt. Und dann ist im vergangenen Juli Mister Fasnachtsfüerer, Silvio «Jimmy» Panizza, im Alter von 80 Jahren gestorben. Der Ur-Fasnächtler hatte den Guide in all den Jahren in Personalunion verfasst und herausgegeben. Nun steht zwar die erste Fasnacht ohne ihn an, doch mit dem Fasnachtsfüerer geht es weiter. Dafür sorgen die Vereinigten. Ihnen hat Panizza sein Werk noch vor seinem Tod anvertraut.