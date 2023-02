Lozärner Fasnacht Herr Gasser, taugt jeder Popsong für eine Guuggenmusig? Arrangeur Daniel Gasser erklärt, warum sich viele aktuelle Popsongs nicht für Guuggenmusigen eignen und wie er Guuggern, die keine Noten lesen können, auf die Sprünge hilft. Interview: Roman Hodel Jetzt kommentieren 16.02.2023, 05.00 Uhr

In der Zentralschweiz wird seit Donnerstagmorgen wieder geguuggt. Viele Guuggenmusigen spielen mittlerweile mehrstimmig, selbst der Schlag. Hierfür lassen sie die Songs oft von ausgebildeten Musikern arrangieren. Daniel Gasser, vielen bekannt als Gemeindepräsident von Ebikon, ist in der Region einer davon. Er macht dies seit über 40 Jahren. Zunächst für die Näbelhüüler, wo er lange Aktivmitglied war; seither für verschiedene Guugger – in der Regel sind es fünf bis sechs Musigen pro Fasnacht.

Daniel Gasser. Bild: LZ

Was sind die wichtigsten Zutaten, um einen guten Guuggenmusig-Song zu arrangieren?

Daniel Gasser: Es braucht grundsätzlich einen interessanten und abwechslungsreichen Song, eine eingängige Melodie, einen ansprechenden Rhythmus und etwas musikalisches Grundwissen.

Taugt jeder Popsong für eine Guuggenmusig?

Nein. Es gibt häufig Vorschläge, die nicht umsetzbar sind. Gerade in heutigen Popsongs laufen im Hintergrund so viele unscheinbare Töne mit, die nur schwierig für eine Musig umzusetzen sind. Am liebsten ist mir, wenn ich aus mehreren Vorschlägen auswählen kann. Denn ich höre rasch, ob ein Stück für eine Guuggenmusig taugt oder nicht.

Was haben Sie dieses Jahr neu arrangiert?

Unter anderem einen Song von Ed Sheeran und einen von der Punkband Feine Sahne Fischfilet. Bei Letzterem war ich anfänglich skeptisch, doch nun klingt es wirklich stark.

Den Ballermann-Hit Layla wollte niemand arrangieren lassen?

Bei mir nicht (lacht). Aber wenn ich höre, wie die Leute an Vorfasnachtsanlässen alle den Refrain mitgrölen, hat Layla natürlich das Potenzial zum diesjährigen Fasnachtshit. Diese kommen ja oft aus dem Schlagerbereich.

Gehören zu den Kunden von Daniel Gasser: die Monster-Guugger Bueri – hier am Kinderumzug. Bild: Boris Bürgisser (Buchrain, 8. Februar 2023)

Die Arrangements bei vielen Musigen sind mittlerweile aufwendig. Wie viel hat dies überhaupt noch mit Kakofonie zu tun?

Nicht viel. Der Guugger-Sound hat sich mit den Jahrzehnten verändert und alles, was sich nicht weiterentwickelt, stirbt bekanntlich. Doch es gibt nach wie vor viele Musigen, die traditionell spielen. Das ist das Schöne an der Fasnacht – es hat Platz für alle und alles.

Trotzdem: Manche Songs klingen super, aber am Ende fragt man sich, was haben die jetzt gerade gespielt?

Das höre ich ab und zu. Manchmal muss man sich ein Stück zwei, drei Mal zu Gemüte führen, bis es im Ohr drin ist. Abgesehen davon ist nicht jedes Publikum gleich – die einen erwarten ihre Evergreens, die anderen lassen sich überraschen.

Ein ungeschriebenes Gesetz unter bekannten Luzerner Musigen besagt, dass man nicht Stücke von anderen spielt – und wenn doch?

Früher haben wir oft scherzhaft gesagt: Kopieren ist die höchste Form der Verehrung. Ich fand es immer spannend, wenn ich irgendwo in der Schweiz eine mir fremde Musig höre, die einen Song genauso spielt, wie ich ihn arrangiert habe. Erkennbar ist dies an Stimmen, die nicht dem Original entsprechen und von mir gesetzt wurden.

So professionell die Arrangements auch sind, in den Guuggenmusigen können nicht alle Noten lesen – was bedeutet das für Ihre Arbeit?

Von allen Arrangements erstelle ich eine Hörversion. Dabei spiele ich die Stimmen in meinem Studio einzeln ein, hebe das entsprechende Register hervor und nehme davon eine Version im MP3-Format auf. So können die Musizierenden ihren Part hörend erlernen. Zusätzlich notiere ich die Zahlen für die Ventile und Posaunenzüge. So wissen ungeübter Bläser, wann sie welchen Knopf drücken müssen.

Sie arrangieren seit über vier Jahrzehnten für Guuggenmusigen. Da erlebt man sicher einiges. Zum Beispiel?

Als eine Musig vor ein paar Jahren einen neuen Arrangeur suchte, veranstaltete sie wirklich ein Casting, drei konnten teilnehmen. Jeder musste von drei Songs die erste Strophe arrangieren.

Und?

Ich habe den Auftrag erhalten (schmunzelt).

Grosse Vielfalt – nur wenige Songs doppelt Welche Songs spielen Guuggenmusigen momentan? Die Vereinigten haben bei ihren Mitgliedern nachgefragt, welche drei Songs diese an der letzten Fasnacht und/oder an der eben zu Ende gegangenen Vorfasnacht am meisten gespielt haben. Die Auswertung der Antworten von 35 an der Umfrage teilnehmenden Musigen zeigt, dass die Vielfalt gross ist. Über 80 verschiedene Songs werden genannt, nur selten gibt es Überschneidungen. Doppelt genannt werden nur acht Songs – darunter beispielsweise «Alls was bruuchsch» von Ernst Jakober (2010), «Castle of Glass» von Linkin Park (2012), «Jung verdammt» von Lo & Leduc (2014) oder «Tornero» von I Santo California (1975). Es dürfte selbstverständlich noch mehr Songs geben, die von mehr als einer Guuggenmusig gespielt werden – etwa Klassiker wie der «Sempacher» oder «Auf dem Mond, da blühen keine Rosen» von Vicky Leandros (1977). Doch gehören diese offenbar bei vielen Musigen nicht (mehr) zu den meistgespielten. Die 80 genannten Songs sind auf alle Fälle eine Reise durch mehrere Jahrzehnte Popgeschichte. Angefangen bei «Caprifischer» von Rudi Schuricke (1943) über «Mary Loo» von Ricky Nelson (1961) und «Nothing else matters» von Metallica (1992) bis zu «Cordula Grün» von Josh (2018) und «Overpass Graffiti» von Ed Sheeran (2021) ist irgendwie alles dabei. Mit Abstand am beliebtesten sind übrigens Medleys. Da gibt’s ebenfalls eine grosse Vielfalt – vom Eminem- bis zum Griechen-Medley (hor)