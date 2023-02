Rückblick Himmelblau und kunterbunt! So rüüdig war der Fritschi-Umzug in Luzern Unglaubliche 45’000 Zuschauende waren beim Fritschi-Umzug dabei. Diesen gibt's hier im Häppli-Rückblick – damit das Lesen auch mit viel Holdrio intus problemlos möglich ist. Roman Hodel Jetzt kommentieren 16.02.2023, 20.08 Uhr

Karl Sigrist vom Umzugskomitee des Lozärner Fasnachtskomitees (LFK) sagte am Start des Umzugs beim Luzernerhof zu den teilnehmenden Gruppen und Musigen gefühlte 100 Mal in folgenden Variationen: «Tüend ufschliesse!», «Schnöuer laufe!» oder «Laufe, ned stoh blibe!» Aus gutem Grund: Mit 46 Nummern hat der Fritschiumzug 2023 Rekordlänge. Deshalb lässt das Komitee das Defilee bereits um 13.48 statt um 14 Uhr beginnen. Exakt zwei Stunden später marschiert die letzte Nummer 46 los – und das trotz zig wilden Gruppen. Chapeau, LFK, das hat super funktioniert. Dem Vernehmen nach hat man keine gelben Karten zeigen müssen, weil jemand trödelte.

Der Klimawandel beschäftigt gleich vier Gruppen und Musigen: Die Monster-Guugger Bueri etwa sind mit dem Sujet «Last Chance Climate Travel» unterwegs, und Congressus Ebrius weiss: «D Wälder in Griecheland leggid in Asche. D Klimaerwärmig esch kei lenggi Masche.»

Die Rotsee-Husaren Ebikon erinnern daran, dass der Kapellbrücken-Brand sich im August zum 30. Mal jährt. Die Mitglieder marschieren als Feuerwehrmänner, hinter der Musig folgt ein Stück Kapellbrücke in Brand. Sie haben an alles gedacht: Vom gut hörbaren Martinshorn bis zum angekohlten Boot unter der Brücke ist alles dabei.

Huch, die Kapellbrücke brennt wieder! Das Sujet der Rotsee-Husaren. Bild: hor

Tiere tauchen selbstverständlich mehrfach auf. Die Wagengruppe Delirium zum Beispiel huldigt der Figur Cruella de Vil, bekannt aus Disneys Animationsfilm «101 Dalmatiner». Entsprechend wimmelt es von Dalmatinern – auf dem Gefährt, daneben; manche sind in Ketten gelegt. Delirium warnt eindringlich vor Cruella de Vil: «Nehmt die Hunde an die Leine, denn so bööös wie sie ist keine!»

Wuff! Die Wagengruppe Delirium. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 16. Februar 2023)

Die Borggeischter Roteborg thematisieren die Plastikflut in den Gewässern und führen ein Dampfschiff mit. Es heisst Unterlayla in Anlehnung an die Unterwalden und an den Ballermann-Hit Layla, der neuerdings zum Repertoire dieser Musig gehört.

Guck mal, die Unterlayla kommt! Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 16. Februar 2023)

Winden wir den Cocosschüttlern Meggen ein Kränzchen. Sie spielen passend zu ihrem Sujet «Dia de los Muertes» einen Song, den man nur noch selten an der Fasnacht hört – das mexikanische Volkslied Cielito Lindo, hierzulande bekannt als «ay, ay, ayaaa, immer nur Gorgonzola!»

Apropos Gorgonzola. Was am Umzug alles Essbares geflogen kommt! Sugus und Orangen logo, aber auch Mini-Bounty oder Schenkeli. Weil Letztere bekanntlich zur Trockenheit neigen, verteilt eine Brauerei Gratisbier und immer wieder mal findet ein Kafi den Weg zu einem.

Nun, es gibt viele. Trotzdem heben wir einen aufs Schild: jenen der Megger Wagenbaugruppe DOOQ. Sie hat ein Kapla-Konstruktionsspiel aus Holz nachgebaut, riesengross. Man sieht darin Kugeln rollen – bei guter Sicht. Was nicht immer gegeben ist, denn aus einem Rohr regnet es Holzspäne auf die Zuschauenden.

Der Wagen von DOOQ. Bild: hor

Dem Rekordaufmarsch an der Tagwache mit 25’000 Fasnächtlern steht der Umzug am Nachmittag in nichts nach: Rund 45’000 Zuschauende sind es gemäss Luzerner Polizei – 15’000 mehr als im Vorjahr. Kein Wunder. Diesmal ist der Umzug wieder in der ganzen Pracht zu sehen, vom tollen Wetter ganz zu schweigen.

Jeises, het das Lüüt! Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 16. Februar 2023)

Es ist von A bis Z ein bombastischer Umzug. Roger aus Sursee etwa schwärmt von den Sujets der Wagenbaugruppen Conversio und Peramicus, die kurzerhand die Londoner Winkelgasse aus Harry Potter nachgebaut haben: «Toll ausgearbeitet – und vom Sound bis zu den Grenden passt einfach alles, richtige Eyecatcher.» Für Maja und Ueli aus Root fällt es hingegen schwer, Höhepunkte zu benennen, denn eigentlich gebe es nur Höhepunkte. Dann schiebt er mit einem Lachen nach: «Super ist auch, wie nach der letzten Nummer gleich die Putzmaschinen folgen. So etwas gibt es nur in der Schweiz.»

Die Gruppe Peramicus. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 16. Februar 2023)

