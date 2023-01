Lozärner Fasnacht Nun hat auch die Wey-Zunft ihr neues Oberhaupt Marcel Manetsch wurde am Zunftbot zum neuen Wey-Zunftmeister erkoren. Der 56-jährige Littauer ist seit 20 Jahren in der Zunft dabei und wird dieses Jahr von seinem Weibel Peter Martschini unterstützt. 02.01.2023, 19.38 Uhr

Gerade mal zwei Tage alt ist das neue Jahr und schon stehen die Zeichen in der Stadt Luzern auf Vorfasnacht. Denn nach der Zunft zu Safran hat am Montag auch die Wey-Zunft ihren Zunftmeister für 2023 bekanntgegeben. Gewählt wurde am Zunftbot Marcel Manetsch. Ihm zur Seite steht Peter Martschini als Weibel.