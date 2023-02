Lozärner Fasnacht Rekord! 25’000 Fasnächtler an der Tagwache – da staunt die Fritschifamilie Fötzeliräge, Orangen und jede Menge Stimmung: Die Lozärner Fasnacht startet fulminant – und ein Basler Ehrengast der Zunft zu Safran hat ein besonderes Lob übrig. Kathrin Brunner Artho Jetzt kommentieren 16.02.2023, 12.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Fasnächtlerin zieht durch die Gassen der Altstadt an der Luzerner Fasnacht am Schmutzigen Donnerstag. Bild: Philipp Schmidli/ Keystone (Luzern, 16. Februar 2023) Hundeliebhaber auf Tour an der Tagwache am Schmutzigen Donnerstag in Luzern. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 16. Februar 2023 Tagwache am Schmutzigen Donnerstag. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 16. Februar 2023 Ein Narr geniesst den 'Fötzeliraege' auf dem Kapellplatz an der Fritschi-Tagwache. Bild: Philipp Schmidli/ Keystone (Luzern, 16. Februar 2023) Ein wunderschöner Tag erwartet die Fasnächtler und Fasnächtlerinnen. Bild: Philipp Schmidli/ Keystone (Luzern, 16. Februar 2023) Tagwache am Schmutzigen Donnerstag. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 16. Februar 2023 Tagwache am Schmutzigen Donnerstag. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 16. Februar 2023 Tagwache am Schmutzigen Donnerstag. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 16. Februar 2023 Tagwache am Schmutzigen Donnerstag. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 16. Februar 2023 Tagwache am Schmutzigen Donnerstag. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 16. Februar 2023 Tagwache am Schmutzigen Donnerstag. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 16. Februar 2023 Tagwache am Schmutzigen Donnerstag. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 16. Februar 2023 Tagwache am Schmutzigen Donnerstag. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 16. Februar 2023 Eine Guggenmusik zieht durch die Gassen der Altstadt. Bild: Philipp Schmidli/ Keystone (Luzern, 16. Februar 2023) Eine Guggenmusik zieht durch die Gassen der Altstadt. Bild: Philipp Schmidli/ Keystone (Luzern, 16. Februar 2023) Viele Fasnächtler besuchen die Fritschi-Tagwache. Bild: Philipp Schmidli/ Keystone (Luzern, 16. Februar 2023) Die Fritschi Familie geniesst den 'Fötzeliräge' auf dem Kapellplatz. Bild: Philipp Schmidli/ Keystone (Luzern, 16. Februar 2023) Die Fritschi-Tagwache eröffnet die Luzerner Fasnacht am Schmutzigen Donnerstag. Bild: Philipp Schmidli/ Keystone (Luzern, 16. Februar 2023) Der Urknall morgens um fünf Uhr über dem Luzerner Seebecken. Bild: Philipp Schmidli/ Keystone (Luzern, 16. Februar 2023)

Nur an der Fasnacht verstehen sich Teufel und Engel, trinken Piraten zusammen mit Polizisten und stehen so viele Leute vor 5 Uhr in der Früh auf dem Luzerner Kapellplatz. Wie an Silvester werden die Minuten gezählt und einige schauen immer wieder nervös auf ihr Handy. Und dann, pünktlich wie immer: der Urknall. Die fünfte Jahreszeit ist offiziell gestartet. Und wie! «Mit rund 25’000 Besuchern dürfte die Tagwache einen Rekord verzeichnen», schreibt die Luzerner Stadtpolizei später.

Der Urknall um 5 Uhr auf dem Nauen der Zunft zu Safran. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 16. Februar 2023)

Auch das Vorglühen gehört zur Tagwache

Begonnen hat die Party zuvor bereits in den zahlreichen Frühzügen, etwa in jenem von Olten her. Ein Wikinger stiess mit einem Vampir an, eine Gruppe Studenten sass als Früchte im Abteil, und weiter hinten wurde lauthals, wenn auch etwas schief, «W. Nuss vo Bümpliz» gejohlt. Nach der Ankunft in Luzern schwappte die Menschenschar via Perron und Seebrücke Richtung Schwanenplatz und zum Fritschibrunnen hinüber.

Die Fritschifamilie geniesst den Fötzeliräge. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 16. Februar 2023)

Dort stehen die Fasnächtler nach dem Urknall Kopf an Kopf. Als Fritschivater Carlo De Simoni auf dem Brunnen steht, chlöpft’s und es regnet Fötzeli. Nach dem Räge und dem Orangenauswerfen macht sich die Fritschifamilie auf zur Kornschütte, wo das Fritschizmorge auf sie wartet.

Rundgang beim Fritschizmorge. Video: Roman Loeffel (Luzern, 16. Februar 2023)

Fritschivater Carlo De Simoni. Bild: Philipp Schmidli / Key (16. 2. 23)

An der Umzüglispitze marschiert Fritschivater Carlo De Simoni, in Begleitung seines treuen Zunftweibels Richi Hess. Auf die Frage, was ihm durch den Kopf ging, als er im Fötzeliräge auf dem Fritschibrunnen stand, antwortet De Simoni:

«Vom Kopf kam nicht viel. Alles kam von Herzen. Ich wollte die ganze Stimmung einfach nur aufsaugen.»

Erstmals an der Luzerner Fasnacht dabei ist Zunft-zu-Safran-Ehrengast Andreas Brütsch, Meister der Zunft zu Metzgern Basel. «Die Unterschiede zur Basler Fasnacht sind gross. Es ist eine andere Fasnacht», sagt er. Beeindruckt sei er vor allem, wie das Volk in Luzern mitmache: «Die Energie, mit der die Luzerner auf die Tagwache warten, ist nicht zu vergleichen.» In Basel fange es ruhig an. «Und die Luzerner haben bessere Guuggenmusigen», fügt er schmunzelnd an.

Ein Halleluja für die Zahnfee

Teil dieses energiegeladenen Volkes ist eine Bärenbande aus Yverdon. Marion, Joanne, Alice, Karin, Kristelle und Melou hatten sich extra ein Zimmer in der Stadt genommen, um an der Tagwache dabei zu sein. «Wir lieben die Stimmung in Luzern», sagt Melou. «Die Stimmung, gepaart mit der schönen Altstadt, lockt uns jedes Jahr an.» Ihre Freundinnen nicken zu.

In einer Gruppe unterwegs sind auch Roli, Melanie, Arietta, Claudia, Ruth, Rita und Heinz aus dem Freiamt. Sie sind als Klosterfrauen verkleidet und ziehen einen alten Kinderwagen mit. Sie seien jedes Jahr an der Tagwache, erzählt Roli. Jedoch seien sie immer unterschiedlich angezogen gewesen. «Dieses Jahr wollten wir als eine Einheit gehen», sagt er und ruft einer vorbeigehenden Zahnfee ein «Halleluja» hinterher.

«Halleluja!» Roli (Zweiter von rechts) und seine Freunde aus dem Freiamt haben beschlossen, dieses Jahr im Gruppenkostüm durch die Gassen zu ziehen. Bild: Kathrin Brunner Artho (Luzern, 16. Februar 2023)

Derweil ist Alessandra aus Luzern allein unterwegs, dafür leuchtend – verkleidet als Qualle. «Ich brauchte etwas, das mir den Kopf wärmt», sagt sie und deutet auf ihren grossen Hut, an der die leuchtenden Tentakel hängen. Sie sagt: «An der Tagwache komme ich erst recht zur Geltung.»

An der Tagwache kann sie so richtig leuchten. Alessandra aus Luzern nähte ihr Kostüm selber. Bild: Kathrin Brunner Artho (Luzern, 16. Februar 2023)