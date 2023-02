Tattüü - so feiert man Fasnacht auf der Bühne

Lozärner Fasnacht Schnitzelbänke, Schlager und Polonaise – so geht Fasnacht am Tattüü im Hotelsaal Das Tattüü im Continental-Park hält die Fasnachtsball-Tradition aufrecht. Sogar eine höchst prominente Familie war da. Roman Hodel Jetzt kommentieren 19.02.2023, 10.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nicht nur auf den Strassen der Innenstadt geht es am Rüüdige Samschtigabend hoch zu und her, auch drinnen, etwa im Saal des Hotels Continental-Park. Hier läuft das «Tattüü - Lozärner Fasnacht of de Bühni». Dem tendenziell eher gesetzteren Publikum – es sind über 160 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler – bietet Organisator Kurt Erne erneut ein buntes Programm.

Zwischen den Darbietungen am Tattüü im Hotel Continental-Park ist das Tanzparkett gefragt. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 18. Februar 2023)

Schnitzelbänke liefern zum Beispiel die Näbufrässer Mauters. Sie nehmen unter anderem die Diskussionen rund um das künftige Leistungsangebot des neuen Spitals Wolhusen aufs Korn - und das geht so: «Z'Wolhuse bahnt sich Grosses ah, z'Spital wird neu erschaffe. S'git Lüt, die fräge: Was gits da? Und chöme au cho gaffe. Doch esch ned klar, was genau, mehr deht chönnt inemoschte. Sicher gits of jede Fall, e bessere Samariterposchte.»

Die Näbufrässer Mauters lieferten am Tattüü Schnitzelbänke - unter anderem selbstverständlich zum FCL. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 18. Februar 2023)

Die Lacher auf seiner Seite hat auch Komödiant Roger Wicki, der wieder als Alain Berset unterwegs. Ja, der Berset, der schon an mehreren Umzügen aufgekreuzt ist. Er sagt: «Ich freue mich sehr, hierzu sein, an der Basler Fasnacht.» Die Buh-Rufe entkräftet er sogleich: «Diese passt halt viel besser zum Bundesrat, weil's dort auch viele Pfyfen hat.»

Tattüü bedeutet viel Musik. Die Frauenband Krausen Glucken singt etwa witzig interpretiert «Schuld war nur der Bossanova». Das Trio Glück im Stall sorgt mit Schlagern wie «Schatzi, schenk mir ein Foto» für die erste Polonaise. Und den Höhepunkt erreicht die Stimmung, als die Fritschi- und die Buchelimusig zusammen den Schunkelhit «Die kleine Kneipe» spielen, begleitet von der Fritschifamilie. «Brüele!» Na was denn sonst.

Sie wollten an der Fasnacht «mal was anderes»

Zu den schunkelnden Gästen zählen Claudia (61) und Pius (65) aus Kehrsiten. Sie sind zu sechst gekommen, erstmals am Tattüü und sagen: «Wir waren lange in Guuggenmusigen aktiv, hatten Superabende – aber jetzt wollten wir mal etwas anderes erleben und es ist sehr schön hier.»

Claudia (Zweite von links) und Pius (ganz rechts) mit ihren Freunden am Tattüü. Bild: hor