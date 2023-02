Lozärner Fasnacht Topfit nach drei Stunden Schlaf – so erlebt der Wey-Zunftmeister seine Tagwache Rund 5000 Fasnächtler strecken ihre Hände an der Wey-Tagwache nach Orangen. Für Wey-Zunftmeister Manetsch ist es «wunderschön». Roman Hodel Jetzt kommentieren 20.02.2023, 09.13 Uhr

Plötzlich muss es schnell gehen. Eher knapp, ganz kurz vor 6 Uhr an diesem Güdismontag, trifft das Umzügli mit dem Wey-Zunftmeister Marcel Manetsch auf dem Kapellplatz ein. Schnell noch auf den Wagen hoch und schon machts wummm, fliegen aus schwarzen Röhren grün-gelbe Luftschlangen gen Himmel und die Menge jubelt. Der grosse Tag der Wey-Zunft ist offiziell eröffnet. Rund 5000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler sind gemäss Luzerner Polizei dabei – 1000 mehr als vor einen Jahr.

Fasnächtler posieren am Montagmorgen am Rathausquai. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023) Auch diese Fische sind an die Wey-Tagwache gekommen Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023) Chnuupesager Luzern an der Wey-Tagwache. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023) Die Gluggsi-Musig Ebikon macht Pause. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023) HüGü-Schränzer Lozärn an der Wey-Tagwache. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023) Chottlebotzer Lozärn an der Wey-Tagwache. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023) Schloesslifäger Kriens an der Wey-Tagwache. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023) Chnuupesager Luzern an der Wey-Tagwache. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023) Leuechotzeler Luzern an der Wey-Tagwache. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023) Fasnächtler geniessen die ersten Sonnenstrahlen nach der Wey-Tagwache. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023) Ratteschwänz Lozärn an der Wey-Tagwache. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023) Leuechotzeler Luzern an der Wey-Tagwache. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023) Chatzemusig Lozärn an der Wey-Tagwache. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023) Noggeler Luzern an der Wey-Tagwache. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023) Die Zäche Chöge Lozärn fahren mit der Post vor. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023) Rüssfrösch Lozärn. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023) Gluggsi-Musig Ebikon Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023) Alti Garde Lozärn. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023) Rüssfrösch Lozärn. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023) Wey-Zunft Zunftmeister Marcel Manetsch steigt am Kapellplatz aus der Kutsche. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023) Die Ratteschwänz Lozärn spielen auf der Rathaustreppe. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023) Wey-Zunft Zunftmeister Marcel Manetsch (Mitte) mit seiner Frau Kristina lässt Schlagen durch die Lüfte fliegen. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023) Die Wey-Tagwache auf dem Kapellplatz. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023) Auch Fritschivater Carlo De Simoni nimmt an der Wey-Tagwache teil. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023) Wey-Zunft Zunftmeister Marcel Manetsch wirft eine Orange in die Menge. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023) Der Frosch der Wey-Zunft auf dem Weg zum Kapellplatz. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023)

Insgesamt 15 Guuggenmusigen defilieren am Wey-Zunftmeister vorbei. Ihm gegenüber, bei der Peterskapelle, sind die restlichen Luzerner Fasnachtsgewaltigen positioniert. Nachdem die letzte Musig passiert hat, fliegen die Orangen. Marcel Manetsch und seine Frau Kristina, aber auch Weibel Peter Martschini und seine Frau Yvonne werfen die Vitamin-C-Bomben gekonnt in die Menge. Trainiert? «Nein», sagt Manetsch lachend. «Das kannst du einfach. Ich sehe es den Gesichtern an, wer eine will.»

Wey-Zunft Zunftmeister Marcel Manetsch an der Wey-Tagwache beim Orangen auswerfen. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2023)

Angefangen hat sein Tag freilich einiges früher. Um 3 Uhr hiess es aufstehen, nach nur drei Stunden Schlaf. «Das ist easy, wenn du weisst, was dich nun alles erwartet», sagt Manetsch. Zumal die Temperaturen human sind, sieben Grad habe es angezeigt. «Das habe ich in meiner langen Zunftkarriere noch nie erlebt.» Ansonsten aber ist ihm, der 2018 LFK-Präsident war, natürlich vieles vertraut. Trotzdem sei es als Wey-Zunftmeister nochmals anders. Die Tagwache geniesst er in vollen Zügen und sagt: «Es ist wunderschön, all die strahlenden Gesichter zu sehen.»

Die einen ergattern 15 Orangen, andere keine

Zu diesen strahlenden Gesichter zählen Carmen (41) und Martin (44) mit Sohn Noe (10) sowie Nachbarskind Mathilda (10) aus Sempach Station. Sie haben stolze 15 Orangen gefangen – das ergäbe eine ordentliche Menge Orangensaft. Carmen geht jeweils an beide Tagwachen und sagt: «Die Wey-Tagwache ist familiärer, ideal mit Kindern – die Fritschi-Tagwache hingegen mit dem Knall ist mystischer. Ich finde beide super.»

Carmen und Martin (hinten) mit Noe und Mathilda (vorne) auf dem Kapellplatz. Bild: hor

Auch Gian (36) und Ruth (67) aus Kriens kennen beide Tagwachen. Er sagt: «Die Wey-Tagwache passt für mich, nachher gehe ich direkt zur Arbeit.» Sie schwärmen von den Guuggenmusigen, allerdings sei der Anlass an sich etwas nüchterner als die Fritschi-Tagwache. Sie sagt: «Ich hätte mehr Luftschlangen und eine Ansprache erwartet.» Punkto Orangen gehen sie leer aus. «Wir standen zu weit weg.» Ebenfalls keine Orangen ergattern können Luca (29) und François (38) aus Luzern. Und das obwohl Letzterer als Dracula riesige, gförchige Hände hat. «Dennoch war die Tagwache super», sagt Luca. Dann marschieren sie davon, Richtung Zmorge.

François (mit Grend) und Luca auf dem Kapellplatz. Bild: mha