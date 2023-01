Lozärner Fasnacht Weil das Wichtigste fehlt: Guuggermesse in der Hofkirche fällt dieses Jahr aus Für die Guuggermesse vom 19. Februar in der Luzerner Hofkirche fand sich keine Musig. Hat das Ganze mit dem Organisten-Konflikt zu tun? Roman Hodel Jetzt kommentieren 24.01.2023, 05.00 Uhr

Was sich auf der Landschaft in vielen Dörfern längst etabliert hat, gibt’s seit 2007 auch in der Luzerner Hofkirche: Eine Guuggermesse am Fasnachtssonntag. Am 19. Februar fällt diese allerdings aus. «Leider hat die Pfarrei trotz Unterstützung durch das Lozärner Fasnachtskomitee keine Guuggenmusig gefunden, respektive die angefragten waren bereits besetzt», sagt Urban Schwegler, Sprecher der katholischen Kirche Stadt Luzern, auf Anfrage. Mit Blick auf die Dutzenden Musigen in der Umgebung staunt man etwas über diese Begründung. Er schiebt nach:

«Eventuell müssen wir uns im nächsten Jahr etwas früher umschauen.»

Einzug der Chottlebotzer anlässlich der Guuggermesse in der Hofkirche. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 15. Februar 2015)

Begleitet wurde die Messe in den vergangenen Jahren meist abwechselnd von den Chottlebotzern oder den Wäsmali-Chatze. Letztere waren 2022 zugegen, also wären nun die Chottlebotzer an der Reihe gewesen. Nur: Diese sind an jenem Sonntag um 10.30 Uhr bereits für eine andere Guuggermesse gebucht – jene in der evangelisch-reformierten Lukaskirche, wo erst zum zweiten Mal überhaupt ein solcher Fasnachtsgottesdienst stattfindet.

Bemerkenswert ist: An der Orgel dort spielt ausgerechnet Wolfgang Sieber; der langjährige Hoforganist, der von der Katholischen Kirche nach seiner Pensionierung wegen Unstimmigkeiten mit einem Spielverbot an der Hoforgel belegt ist.

Der langjährige Hoforganist Wolfgang Sieber. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 6. Juli 2021)

Gemäss Chottlebotzer-Ehrentambourmajor Peti Federer sei die Anfrage von Sieber ganz einfach frühzeitig bei ihnen eingetroffen. «Zudem haben wir schon mehrfach miteinander musiziert und es harmoniert», sagt er. Als Beispiel erwähnt er Siebers Intro auf der Orgel, wenn die Chottlebotzer Bon Jovis «Runaway» spielen:

«Diese Kombination ist Hühnerhaut-Feeling pur.»

Noch eine Impression von einer Guuggermesse in der Hofkirche. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 2. März 2019)

Hoforganist Stéphane Mottoul sei offen für Guuggenmusigen

Schwegler betont, dass der Ausfall der Guuggermesse nichts mit dem Spielverbot und allfälligen Nachwehen zu tun habe: «Die Kontakte zu den Reformierten ergaben sich nach Wolfgang Siebers Pensionierung, zudem ist er es sich gewohnt, mit Guuggenmusigen zusammen zu spielen.» Es sei auch nicht so, dass Siebers Nachfolger an der Hoforgel, Stéphane Mottoul, wenig mit einer Guuggermesse anfangen kann, wie da und dort zu hören ist. Schwegler sagt: «Unser Organist hat diese Offenheit genauso wie sein Vorgänger. Leider aber ist es ihm und dem Pfarreiteam nicht gelungen, eine Guuggenmusig für den Gottesdienst zu finden.»

Es ist nicht die erste Kritik an Mottoul. Wie unsere Zeitung im Dezember berichtete, wird der Belgier regelmässig mit mündlicher und vor allem schriftlicher Kritik eingedeckt. Mal spiele er zu leise, dann wieder zu laut. Die Kirchgemeinde stellte sich derweil öffentlich hinter den Organisten.

Zwei andere katholische Guuggermessen finden statt

Wer in der Stadt eine katholische Guuggermesse besuchten möchte, wird am Fasnachtssonntag dennoch auf die Kosten kommen: So findet in der Johanneskirche im Würzenbach um 10.30 Uhr ein Gottesdienst statt. Den Sound liefert dort wie meistens in den Vorjahren die Guuggenmusig Glatzesträhler, hinzu kommen die Schnitzelbanksänger von urbi@orbi, bei denen Schwegler als einer der drei Päpste selbst mitmacht. Eine weitere Guuggermesse ist um 10 Uhr in der Kirche St.Michael an der Rodteggstrasse angesagt – für die Musik sorgen die Barfuessfäger.

Gemäss Schwegler wird die Pfarrei St.Leodegar im Hof für 2024 frühzeitig Kontakt mit Guuggenmusigen aufnehmen, damit die Guuggermesse wieder durchgeführt werden kann. Er sagt: «Zwar kamen bei der letzten Austragung wohl wegen Corona weniger Besuchende als früher, doch in der Regel ist die Hofkirche bis auf den allerletzten Platz besetzt.»

