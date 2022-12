Lozärner Fasnacht Wer während des Umzugs trödelt, kassiert vom Fasnachtskomitee eine gelbe Karte Weil die Luzerner Umzüge 2023 mit 47 Nummern so lang werden wie noch nie, darf es möglichst keine Verzögerung durch Teilnehmende geben. Wenn doch, droht eine Verwarnung. Roman Hodel Jetzt kommentieren 02.12.2022, 17.00 Uhr

Niemand zweifelt daran: Die Lozärner Fasnacht 2023 findet wieder in gewohntem Rahmen statt. Das zeigte sich auch am traditionellen Umzugsinfoabend des Lozärner Fasnachtskomitees (LFK). Wie bereits kommuniziert, werden am Schmutzigen Donnerstag, 16. Februar, und Güdismontag, 20. Februar, je 47 Nummern an den beiden Umzügen erwartet – so viele wie noch nie. Normalerweise sind es um 40. Karl Sigrist, stellvertretender Umzugschef des LFK, sagte:

«Nach zwei komplizierten Jahren wollen wir einen bombastischen, bunten, mystischen und möglichst vielseitigen Umzug.»

Bei diesem Sujet wäre das Schneckentempo sicher erlaubt: die Gruppe Schnipp-Schnaps mit dem Motto Schnägge am Wey-Umzug. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 4. März 2019)

Verschiedene Wagengruppen hätten ihren Wagenbau letztes Jahr unterbrochen, weil so lange unklar war, ob überhaupt Umzüge stattfinden können. Viele seien bei der letzten Fasnacht schliesslich ohne Wagen aufgekreuzt. «Diese haben nun ihre Arbeit wieder aufgenommen und wir möchten möglichst allen die Teilnahme ermöglichen», sagte Sigrist. Unter den Teilnehmenden ist auch eine grosse Gruppe aus dem Luzerner Hinterland – mehr möchte er noch nicht verraten.

Halloooooo! Beim Winken das Aufschliessen nicht vergessen – sonst gibt's ne gelbe Karte. Schnappschuss vom Fasnachtsumzug am vergangenen Güdismontag. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Februar 2022)

Allerdings hat die Umzugslänge ihre Tücken: Weil der Verkehr danach wieder rollen muss und das Zeitfenster der Umzüge daher auf drei Stunden beschränkt ist, müssen die Teilnehmenden aufschliessen und sollten möglichst keine Pausen einlegen. Zumal noch die wilden Gruppierungen dazukommen, die sich beim Luzernerhof in den Umzug einreihen dürfen. «Die Wilden sind wie immer herzlich willkommen, aber unbedingt ohne Wagen, also nur als Einzelmaske oder Gruppe – wir werden diesmal restriktiver beim Einweisen vorgehen als sonst», sagte Sigrist.

Damit der Umzug zügig abläuft, setzt das LFK auf mehr begleitende Helferinnen und Helfer als bisher. Diese machen Trödlerinnen und Trödler unterwegs darauf aufmerksam, gegebenenfalls einen Gang höher zuschalten, respektive aufzuschliessen. «Wer sich wiederholt nicht daran hält und den Umzug aufhält, wird von uns mit einer gelben Karte verwarnt», sagte Sigrist.

Im Wiederholungsfall kann eine Gruppe vom Umzug ausgeschlossen werden. Sigrist erwähnte als negatives Beispiel eine Guuggenmusig, die letzte Fasnacht während des Umzugs einen Stopp einlegte, sich abdrehte, um dem Sponsor an der Route ein Ständchen zu spielen. Er sagte: «So etwas tolerieren wir einfach nicht mehr.»

Unter den Zuhörenden müssen viele schmunzeln

Bei den Zuhörerinnen und Zuhörern am Umzugsinfoabend – allesamt Zweierdelegationen von teilnehmenden Gruppen und Musigen – fielen die Reaktionen auf die Ankündigung der gelben Karten unterschiedlich aus. Fragte man sich um, so zeigten einige Verständnis, doch der grössere Teil musste eher schmunzeln und sagte Dinge wie: «Ach, das LFK kommt jedes Jahr mit der Forderung, man müsse rascher aufschliessen und ebenfalls jedes Jahr sagen sie, künftig weniger Wilde zu berücksichtigen – und am Ende bleibt alles wie gehabt.»

Ein Tambourmajor erklärte, dass Aufschliessen überhaupt leichter gesagt sei, als getan: «Erstens sind wir über 50 Leute und zweitens müssen wir zum Rhythmus der Lieder marschieren, da können wir doch nicht plötzlich Gas geben.»

