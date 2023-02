Lozärner Fasnacht Wey-Zunftmeister Marcel Manetsch zieht lieber im Hintergrund die Fäden Obwohl Marcel Manetsch nicht gerne im Mittelpunkt steht, dreht sich am Güdismontag alles um den Wey-Zunftmeister. Als Saunagänger ist er trainiert, einen kühlen Kopf zu bewahren. Yvonne Imbach Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Marcel Manetsch hat eine beachtliche Fasnachtskarriere hinter sich. Der 56-Jährige trat vor zwanzig Jahren der Wey-Zunft bei. Seither hat er sich als engagiertes Mitglied einen Namen gemacht. Der Wey-Zünftler war 2018 Präsident des Lozärner Fasnachtskomitees (LFK). Davor war er fünf Jahre Mitglied des Umzugskomitees und setzte sich drei Jahre als Chef der Sujet-Baugruppe ein.

Im Wohnzimmer der Wey-Zunftmeisterfamilie (von links) Sohn Mikko, Kristina und Marcel Manetsch sowie Tochter Larissa. Bild: Patrick Hürlimann (Reussbühl, 4. Februar 2023)

Der gebürtige Luzerner schlägt ausserdem seit 15 Jahren bei der Bohème Musig Lozärn die Pauke. «Meine Frau Kristina ist seit ihrer Kindheit dabei, ihre Eltern haben sie schon früh mitgenommen», berichtet er. Die Bohème Musig bedeutet der ganzen Familie Manetsch viel: «Auch unsere Kinder Larissa und Mikko kamen immer mit, sie sind mit der Guuggenmusig aufgewachsen. Heute sind die beiden 26 und 24 Jahre alt und gehen ihre eigenen Wege. Ihre Freude war riesig, als ich ihnen bei einem Familienznacht eröffnete, dass ich Zunftmeister werde.»

«Nägel met Chöpf!»

Auch Marcel Manetsch wurde schon als Kind mit dem Fasnachtsvirus angesteckt. Sein Vater war 1979 Zunftmeister der Mättlizunft Littau. «Ich kannte das Zunftleben und viele Mitglieder. Da ich aber mein Beziehungsnetz in Richtung Stadt ausbauen wollte, entschied ich mich, bei der Wey-Zunft einzutreten.» Zunftmeister zu werden, damit habe er nicht gerechnet. Aber seine Zusage kam zu hundert Prozent. Er sagt:

«Wenn ich was mache, dann immer zu hundert Prozent. Deshalb lautet mein Motto auch ‹A de Fasnacht 2023 möchid mer Nägel met Chöpf!›.»

Inthronisation von Wey-Zunftmeister Marcel Manetsch im Casino Luzern – hier zusammen mit Weibel Peter Martschini und Ehefrau Kristina Manetsch-Mozzatti. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Januar 2023)

Manetsch ist ein Macher, seine Tage scheinen mehr als 24 Stunden zu haben. So führt der gelernte Zimmermann die Firma Manetsch Holzbau + Montagen. Sein Team besteht aus drei Personen, inklusiv ihm. Da kann er in den strengen Wochen vor der Fasnacht nicht einfach fehlen. «Ich bin jeden Tag im Geschäft. Da ich früh anfange und die ganzen Anlässe meistens abends stattfinden, geht das schon», sagt Manetsch. Was ihm in dieser anstrengenden Zeit guttut, sind kurze Nickerchen, wenn eine Pause ansteht. Zudem ist Manetsch ein leidenschaftlicher Saunagänger. Seine Frau Kristina, 55, hat finnische Wurzeln und ihm die Liebe zum Norden und zum Saunieren nähergebracht. Im Familienhaus in Reussbühl gibt’s eine Sauna, eine weitere Sauna steht in der Horwer Winkelbadi und kann gemietet werden. Klar, dass der Zimmermann beide selbst gefertigt hat.

Seine Liebe zum Holz, sein Können und seine Kreativität lebt der 56-Jährige auch beim Restaurieren alter Boote aus. Zudem prüft er «in offizieller Mission» vor jeder Bahnhof-Guuggete, ob alle Objekte korrekt gebaut und befestigt wurden, die da jeweils unter dem Bahnhofdach hängen. Und weil diese Aufgabe, die Zunft und die Guuggenmusig noch nicht genug sind, ist Manetsch noch bei einer Wagenbaugruppe aktiv dabei. Diese heisst «Ramazotti Club Luzern» und ist während der Fasnacht zwischen Kapellbrücke und Luzerner Theater anzutreffen. Dieses Jahr aber wohl nicht allzu oft mit ihrem prominenten Mitglied. «Die 70 Liter Ramazotti werden auch ohne mich weniger», sagt er lachend.

Er wird weich im Ton

Als Zunftmeister steht er in diesen Tagen permanent im Fokus, was ihm nicht so liegt: «Ich bin eher der in der zweiten Reihe, ziehe im Hintergrund die Fäden und sorge mal für einen träfen Spruch.» Beim Thema Bescherungsfahrten ändert sich etwas in Manetschs Augen. Er, der von sich sagt, «er sei nicht so ein emotionaler Mensch», wird weich im Ton und erzählt gerührt von den Begegnungen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. «Unser Besuch war ein absoluter Höhepunkt für die Menschen, sie werden wohl noch lange davon erzählen.» Für die ganzen Bescherungsfahrten hat er 330 Päckli bereitgestellt. Dies mit grosser Hilfe seiner Frau, seiner Kinder, dem Weibelpaar «Tschisli» Peter und Yvonne Martschini sowie allen sieben Jungzünftlern mit Begleitung. Eingepackt wurden Kosmetik- und Hygieneartikel, ein Schokoladengetränk, ein Kugelschreiber aus Holz und finnisches Bier als Hommage an den Norden.

Wer Wey-Zunftmeister wird, darf sich seinen Weibel selber aussuchen. Umgekehrt «muss» der angefragte Kandidat aber zusagen, ohne zu wissen, für wen er weibelt. Wieso fiel die Wahl auf Tschisli Martschini? «Wir sind auch privat befreundet. Zwischen uns matcht es gut. Zudem haben Martschinis keine kleinen Kinder mehr und entsprechend Zeit für dieses Amt. Er hat zum Glück zugesagt und ist glaub auch happy, dass ich hinter der Anfrage steckte.» An dieser Stelle sei noch ausgeplaudert, dass die beiden Männer eher von der Sorte sind, die nicht als Erste ein Fest verlassen. «Ich mag es nicht, Ade zu sagen. Deshalb bleibe ich wohl immer bis zum Schluss. Und Tschisli leistet mir bei einem letzten Gin Tonic gerne noch Gesellschaft», sagt der Zunftmeister lachend.

Zwar kein Gin Tonic, aber auch gut: Ein Bier! Wey-Zunftmeister Marcel Manetsch (sitzend, Erster von links) am LFK-Schalander, zusammen mit allen anderen Luzerner Fasnachtsgewaltigen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Januar 2023)

Der grosse Tag steht nun bevor. Was empfindet er so kurz vor dem Güdismontag? «Ich freue mich riesig und werde die ganzen Fasnachtstage sehr geniessen. Das extreme Treiben, die Guuggenmusigen, die Sujets, das gelebte Brauchtum – jeder darf auf seine Art Fasnacht machen und das ist auch gut so. Es hat für alle Platz!»