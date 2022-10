Lozärner Määs Raffeln, Pressen, Schmieren: Der Warenmarkt bietet Altbewährtes und Neuentdeckungen In rund 90 Markthäuschen werden Waren feilgeboten. Die Shoppingmeile auf dem Inseli bleibt ein Ereignis der besonderen Art. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 05.10.2022, 05.00 Uhr

Erfinder, Produzent und Marktschreier zugleich: Werner Niederwinkler ist seinem Element und preist seine Saftpresse an. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 4. Oktober 2022)

Wer kennt sie nicht, die berühmte Gemüseraffel? Der Stand zieht das Publikum magisch an. Dieses Jahr ist es aber nicht die Raffel, sondern die Saftpresse, die lautstark vom Erfinder und Produzenten Werner Niederwinkler gleich selbst angepriesen wird.

Kein Obst, kein Gemüse entkommt ihr und sie hinterlässt zu guter Letzt nur noch Schale und Hülle. Gekauft werden die Pressen, als gäbe es keinen Morgen – ohne die Vitaminbombe. Einige warten erst gar nicht ab, bis Niederwinkler die Vorzüge seines Produktes kundgetan hat.

Allen ihre Vitaminbombe: Der Shakin'juicer ist begehrt. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 4. Oktober 2022)

Das Geschäft laufe gut, sagt er in einer Pause und fügt an:

«Eigenartig, die Innerschweizer sind doch sonst eher misstrauisch, doch die Saftpresse wird sehr gut angenommen.»

Auf die Idee sei er wie die Mutter zum Kind gekommen – aus Zufall: «Ich habe mich gefragt, warum muss ich die Frucht immer in der Hand halten, das muss doch auch anders gehen.»

Niederwinkler entspricht genau dem Typ Marktfahrer, wie ihn Christiana und Roman in Erinnerung haben. Das letzte Mal waren die beiden 1959 an der Warenmesse, danach waren sie im Ausland. Wieder in Luzern ist der Määs-Besuch eine Selbstverständlichkeit. Roman sagt:

«Das wollten wir uns nicht entgehen lassen. Ich erinnere mich noch gut an den billigen Jakob. Der schrie sein Angebot in die Menge, das war eine Show pur und davon gab es einige. Doch heute sind solche Gestalten leider eher selten. Viele sitzen einfach hinter ihrer Ware und warten.»

Der Lavendelmann lockt mit Duft und Herzblut. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 4. Oktober 2022)

Nicht mit lauter Stimme, sondern mit dem Duft lockt der Lavendelmann.Einen anderen Namen habe er nicht oder er will ihn nicht verraten. Kein Geheimnis macht er aus seinem Verkaufstalent, dass er so erklärt:

«Das Geschäft läuft wegen meiner Intensität, die Menschen spüren, dass ich mit Herzblut hinter meinen Produkten stehe.»

Die Produktion liege in der Provence. Dort werden Felder bewirtschaftet mit Lavendelblüten von durchsichtig über helllila bis marineblau. Am Stand packt er die gewünschte Menge und Sorte in selbst genähte und bestickte Leinensäckchen.

Der Lavendelmann mit Kundinnen: Es gibt solche, die bringen ihren eigenen Leinensack mit und lassen ihn füllen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 4. Oktober 2022)

Gefüllte Köstlichkeiten aus der Ukraine

Eine weitere Premiere hat der Stand des ukrainischen Kulturzentrums Prostir. Die gebackenen Köstlichkeiten, die mit Fleisch, gedämpftem Kohl, Quitten oder Mohn gefüllt sind, finden hier ihre Abnehmerinnen. Verkauft werden sie an diesem Nachmittag von Viktoria, Natalia und Maryana. Ihr erster Eindruck:

«Es ist eine willkommene Abwechslung. So können wir ein Stück ukrainische Kultur unter die Leute bringen.»

Gefüllte ukrainische Backwaren und Borschtsch-Suppe: (v.l) Natalia, Maryna und Viktoria. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 4. Oktober 2022)

Unterstützt, auch mit Küchengeräten, werden sie von Simon Kraft von der «Kostgeberei». Natalia sagt: «Dank ihm können wir auch Borschtsch anbieten, eine ukrainische Suppe aus Randen und Weisskohl.»

Auf dem Inseli zeigen sich die Anbieterinnen und Anbieter durchwegs zufrieden. Alle sind froh, dass die Määs wieder stattfindet. In der Coronazeit ging es nur online. So auch für Lukas Stadelmann.

Die gelben Dosen mit der Lederpflege von Lukas Stadelmann sind Kult. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 4. Oktober 2022)

Er ist nach über 20 Jahren heute noch überzeugt, dass seine Lederpflege in jeden Haushalt gehöre. Und er freut sich, wieder auf dem Inseli zu sein:

«Es ist so schön, wieder da zu sein und die Menschen direkt anzusprechen.»

