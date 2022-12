Der Weihnachtsmarkt auf dem Franziskanerlatz ist eröffnet

Lozärner Wienachtsmärt Zwischen Glühwein und Filzpantoffeln: Jetzt kommt definitiv Weihnachtsstimmung auf Stimmungsvoll inmitten alten Gemäuers stehen auf dem Luzerner Franziskanerplatz 65 festlich geschmückte Stände. Sandra Monika Ziegler 01.12.2022, 20.12 Uhr

Der Weihnachtsmarkt am Luzerner Franziskanerplatz ist zurück. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 1. Dezember 2022)

Fans des Lozärner Wienachtsmärts können aufatmen. Nach einem Jahr Pause und der letztjährigen Lightversion wird dieses Jahr wieder das volle Programm geboten. Die 65 Stände auf dem Franziskanerplatz sind mit Engeln, Kugeln und viel Grün geschmückt. Es duftet nach Zimt, Currywurst und Glühwein. Das Sortiment reicht von Holzschmuck über Filzpantoffeln und flauschige Kuscheltiere bis hin zu bunten Windfängern.

Eröffnet hat den Märt am Donnerstag der Präsident der IG Luzerner Herbstmesse und Märkte Rico De Bona. Ganze 21 Tage geht es auf dem Franziskanerplatz feierlich zu und her. Besonders freut ihn, dass wieder ein musikalisches Programm stattfinden kann: «Bei der Lightversion war kein Rahmenprogramm möglich, sondern nur ein reiner Markt. Mit Musik wäre es eine 3G-pflichtige Veranstaltung gewesen. Doch dieses Jahr ist alles gut.»

Mit Konzept durch den Markt

Auch das Kinderkarussell dreht sich wieder. Und ein weiteres Highlight für die Kleinen, so De Bona, werde der Besuch der St-Niklausgesellschaft Littau am Mittwoch 7. Dezember um 18 Uhr sein, dann verteilt der Samischlaus den Kindern ein prall gefülltes Chlaussäckli.

Zahlreiche Stände laden zum Flanieren und Schlendern ein. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 1. Dezember 2022)

Ein Blickfang ist bestimmt der riesige Adventskranz, der den Franziskanerbrunnen ziert. «Der Markt ist zwar kleiner als andere, aber der Adventskranz zählt im Fall zu den Grössten», erklärt mir eine der ersten Besucherinnen. Sie stammt aus Kriens und kommt wegen der Finken. «Filzfinken», wie sie betont.

Ein neues Paar Finken gefällig? Wie wäre es mit diesen hier? Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 01. Dezember 2022)

Und wenige Minuten später schwärmt mir ein Besucher von seinem «Marktbesuch-Konzept» und das geht so: «Ich starte immer beim Restaurant Sternen, schaue mir die Stände an, dann gibt's eine Pause vor der Kirche. Hier hat es Speis und Trank und gestärkt flaniere ich danach weiter.»

Also geht's nur um Speis und Trank? «Nein, nein. Ich brauch einfach mehrere Durchgänge, um das Passende zu finden.» Er kaufe übrigens alle seine Geschenke hier, das sei viel bequemer als in der Hektik eines Warenhauses. «Genau, da hat er recht», sagt eine junge Frau aus Sursee, die daneben am Glühweinstand steht und erklärt: «Hier ist es richtig feierlich und ohne Stress. Oft treffe ich hier auch Freunde.»