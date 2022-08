Lucerne Festival Das Strassenmusikfestival 2022 ist eröffnet: Bühne frei für Afrika, Asien und Südamerika Das diesjährige Motto des Lucerne Festivals, Diversity, prägt auch den Auftritt der Strassenmusik-Gruppen. Robert Knobel 23.08.2022, 21.54 Uhr

Das traditionelle Strassenmusikfestival im Rahmen des Lucerne Festivals ist am Dienstagabend eröffnet worden. Die ganze Woche lang touren die sechs Musikgruppen nun durch die Luzerner Altstadt (jeweils ab 18 Uhr). Was auffällt: Musikgruppen aus Europa – meist stammten sie aus der Schweiz, Frankreich, Italien oder Osteuropa – sind dieses Mal nicht dabei. Die Freiluft-Bühne gehört für einmal ganz den Musikerinnen und Musikern aus Afrika, Asien und Südamerika. Diese Auswahl erfolgte im Rahmen des Festival-Mottos Diversity, wie das Festival mitteilt.

Im aktuellen Programm findet sich auch eine alte Bekannte des Strassenfestivals: Die aus Kenia stammende Claudia Masika war bereits letztes Jahr mit ihrer Band in Luzern zu hören. Auf Facebook zeigte sie sich damals begeistert vom Luzerner Publikum und veröffentlichte später eine Videodokumentation über ihre Festivalwoche in Luzern:

Bilder: Dominik Wunderli (23. August 2022)

Zittern wegen Visaproblemen und Covid

Zwei weitere Musiker aus Afrika sind dieses Jahr dabei: Prince Moussa Cissokho & Lolo (Senegal)

und der malische Musiker Samba Touré.

Letzterer musste bis zuletzt zittern, ob er in Luzern auftreten kann – wegen Visaproblemen war die Einreise lange ungewiss. Doch nun ist Touré hier und fasziniert mit afrikanischem Blues das Luzerner Publikum.

Auch für die indische Gruppe The Tapi Project ist es – aus gesundheitlichen Gründen – alles andere als selbstverständlich, in Luzern auftreten zu können. Die Sängerin hat sich aber von ihrer äusserst schweren Covid-Erkrankung erholt und wird das Strassenfestival wie geplant bestreiten:

Aus Südamerika stammen die Mitglieder von Calle Mambo (Chile/Kolumbien):

Xiao Jing Wang & Chengyi Wang bringen derweil chinesische Volksmusik nach Luzern – eine Sparte, die bisher nur selten am Strassenfestival zu hören war:

Keine Musik mehr auf dem Jesuitenplatz

Nachdem 2020 nur eine Miniausgabe des Strassenfestivals möglich war, findet 2022 schon wieder das zweite «richtige» Festival in Folge statt. Allerdings nicht mehr ganz so gross wie vor Corona: Standen früher acht Musikgruppen auf dem Programm, so sind es nur noch sechs. Auch die Zahl der Auftrittsorte hat sich reduziert: von vier auf drei: Kornmarkt, Weinmarkt und Mühlenplatz. Auf dem Jesuitenplatz hingegen gibt es keine Strassenmusik mehr.

Auf dem Weinmarkt tanzen jung und alt mit.

Zwei Zuschauerinnen studieren das Programm.