Luzern 12-jähriger Ukrainer fischt bei der Kapellbrücke – Video geht durch die Decke Der Fotograf Davide Nestola hat an der Reuss einen Jungen beim Fischen angetroffen. Das herzerwärmende Video geht auf Tiktok gerade viral. 28.09.2022, 08.46 Uhr

Der 12-jährige Timur beim Fischen an der Reuss. Bild: Screenshot Tiktok

Eine zufällige Begegnung begeistert das Internet: Der Fribourger Fotograf Davide Ernesto hat auf Tiktok ein kurzes Video gepostet, in dem er seine Begegnung mit dem kleinen Timur zeigt. Ganz allein stand dieser mit seiner Fischerrute am Ufer der Reuss, als ihn Ernesto ansprach und fragte, ob er ihn fotografieren dürfe.

Was folgt, ist eine herzerwärmende Begegnung. Timur heisst der 12-Jährige, der wegen des Krieges in der Ukraine in die Schweiz geflüchtet ist. Es gefalle ihm gut hier, meint er, «good Country, beautiful». Besonders das Wasser und der See haben es dem Jungen angetan, der seit sechs Jahren begeisterter Fischer ist, wie er erzählt. Und Burger King, fügt er mit einem Grinsen an.

Das Video hat am Mittwochvormittag bereits über fünf Millionen Views und fast 900'000 Likes. (tos)