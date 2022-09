Luzern 166 Stufen hinauf zur Turmstube: Die Nutzer der Museggtürme gewähren interessante Einblicke Am Samstag fand in Luzern der Tag der offenen Museggtürme statt. Nicht nur Menschen, auch Vögel nutzen die Museggmauer und ihre Türme. Hugo Bischof 10.09.2022, 18.44 Uhr

Der Besucherandrang beim Tag der offenen Museggtürme am Samstag war gross. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 10. September 2022)

Man kommt rasch ausser Atem, wenn man alle Museggtürme besichtigen will. Allein im Pulverturm gilt es 166 schmale und steile Treppenstufen zu erklimmen, bevor man in der Turmstube ankommt. Von dort bietet sich, wie in den anderen Türmen auch, ein spektakulärer Rundumblick auf die Stadt.

Der Pulverturm ist einer jener Türme, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind. Am Samstag war dies anders, denn erstmals nach drei Jahren fand wieder ein Tag der offenen Museggtürme statt. Laut Claudia Huser, Präsidentin des Vereins zur Erhaltung der Museggmauer, nutzten rund 1200 Personen die Gelegenheit - «mehr als an früheren solchen Tagen».

Wey-Zunft hat sich gemütlich eingerichtet

Blick in einen der Räume im Pulverturm, den die Wey-Zunft als ihr Zunftlokal nutzt. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 10. September 2022)

Der Pulverturm wird von der Stadt an die Wey-Zunft vermietet. Diese hat sich auf den sechs Stockwerken gemütlich eingerichtet, inklusive Bar und Küche. Die Zunft hegt und pflegt das Innere des Turms mit viel Liebe – und Muskelkraft. «Während eines Jahres schleppen wir rund 6,5 Tonnen Material, etwa Getränke, nach oben», erklärt ein Zünftler. Der Pulverturm kann wie andere Türme auch für Privatanlässe gemietet werden.

Im 27,5 Meter hohen Allenwindenturm, auch er normalerweise nicht frei begehbar, ist unter anderem der Tambourenverein eingemietet. Fünf Mitlieder der Alten Garde, vier Männer und eine Frau, blasen hier mit ihren Piccolos stilsicher ein mehrstimmiges Barockstück. «Wir haben auch eine junge Garde», sagt der Stimmführer, «aber mit der Rekrutierung des Nachwuchses haperts, wie bei anderen Vereinen auch.»

Das Atelier der Vereinigung Luzerner Maskenfreunde im Allenwindenturm. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 10. September 2022)

Weiter oben im Allenwinden ist das Lokal der Maskenfreunde. In der Turmstube sind Fasnachts-«Süsches» ausgestellt. In der Werkstätte kann man erahnen, wie viel Können und Aufwand es braucht, um eine Holzmaske aus Lindenholz zu schnitzen. «Ein Profi braucht dafür zwei Tage, bei einem Anfänger wie Ihnen dauert es einiges länger», wird mir beschieden.

Den Dächliturm nutzt und unterhält seit 1936 der Verband Luzerner Schreiner. An den Wänden ist historisches Schreiner-Handwerkszeug zu bestaunen – Bogenwinkel, Schmiegen, Eck-Springerkralle und so weiter.

Museggmauer als wertvolle Brutstätte für Vögel

Die Grenadiere der Zunft zu Safran beim Nölliturm eröffnen mit Salutschüssen den Tag der offenen Museggtürme. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 10. September 2022)

Im Wachtturm informierte die Ornithologische Gesellschaft (OGL) über eine ganz andere Nutzergruppe, die oft vergessen geht. Die 870 Meter lange Museggmauer bietet in ihren Ritzen und Löchern wertvolle Brutstätten für Vögel: Gänsesäger, Dohlen, Alpensegler, Mauersegler.

Wie wichtig es ist, die Mauer und ihre Umgebung als «Ort der Biodiversität» zu erhalten, wurde an einem Podiumsgespräch am Samstag mehrfach betont, von der kantonalen Denkmalpflegerin Cony Grünenfelder, Therese Molinario von der Ornithologischen Gesellschaft sowie Beat Fischer, einstiger Präsident der Stiftung zur Erhaltung der Museggmauer.

Für den Besuch aller Türme reichte es am Samstag nicht. Nur bei dem von der Safran-Zunft genutzten Nölliturm machten wir noch eine kurze Visite. Hier war der Andrang am grössten, und die legendäre Fasnachtsfigur Bruder Fritschi stand für Selfies bereit - auch ein Weg, um das Interesse an der attraktiven und einzigartigen Museggmauer hochzuhalten.

Blick auf den Nölliturm, Männliturm und Luegislandturm (von links). Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 10. September 2022) Im Wachtturm orientierte die Ornithologische Gesellschaft über Vögel, die in der Museggmauer ihre Brutstätten haben. Hier zwei ausgestopfte Exemplare des Gänsesägers (links Männchen, rechts Weibchen). Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 10. September 2022) Fasnachtsmasken der Wey-Zunft in ihrem Zunftlokal im Pulverturm. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 10. September 2022) Ausblick vom Allenwindenturm auf die Stadt Luzern. In der MItte der Dächliturm, der ebenfalls Teil der Museggmauer ist. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 10. September 2022) Eines von vielen im Zytturm ausgestellten alten Uhrwerke. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 10. September 2022) Touristinnen machen eine Pause im Schirmerturm. Der Gang über die Museggmauer und in alle Türme ist anstrengend. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 10. September 2022) Im Männliturm ist der Besucherstrom so gross, dass man ab und zu warten muss, bis es weiter nach oben geht. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 10. September 2022) Die Zunft zu Safran zeigt im Nölliturm einen Teil ihres Zunftschatzes. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 10. September 2022) Ein Besucher betrachtet die Ausstellung des Schweizerischen Schreinermeisterverbandes im Dächliturm. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 10. September 2022) Ein grosses Uhrwerk beim Eingang in den Zytturm . Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 10. September 2022) Das Lokal des Tambourenverein der Stadt Luzern im Allenwindenturm. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 10. September 2022) Ein Besucher betrachtet eines der im Zytturm ausgestellten Uhrwerke. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 10. September 2022) Die Vereinigung Luzerner Maskenfreunde zeigt ihr Maskenatelier im Allenwindenturm. Hier werden in feiner Detailarbeit Holzmasken mit charakteristischen Gesichtszügen geschnitzt. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 10. September 2022) Rüstung, Zunftbuch, Plaketten: Die Wey-Zunft hat in ihren Räumlichkeiten im Pulverturm zahlreiche Gegenstände ausgestellt. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 10. September 2022) Blick vom Schirmerturm zum Pulverturm, Allenwindenturm und Dächliturm (von links). Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 10. September 2022)