Luzern Abschiedsfeier für Silvio Panizza – seine Verdienste für das Kulturerbe «Luzerner Fasnacht» sind riesig Am Freitagvormittag fand in der Franziskanerkirche Luzern die Abschiedsfeier für Silvio Panizza statt. Er wurde als stiller, in sich gekehrter Mensch geschildert, «der auch auf die Pauke hauen konnte». Hugo Bischof Jetzt kommentieren 30.09.2022, 13.54 Uhr

Das Porträt von Silvio Panizza vor dem Altar bei der Abschiedsfeier am Freitag in der Franziskanerkirche Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. September 2022)

Rund 200 Personen versammelten sich am Freitagvormittag zur Abschiedsfeier für den am 4. Juli im Alter von 80 Jahren verstorbenen Silvio «Jimmy» Panizza. Vor dem Altar stand ein wunderbares grosses farbiges Gemälde. Es zeigt den verstorbenen Urfasnächtler und facettenreichen leidenschaftlichen Zeitgenossen Silvio Panizza in seiner legendären roten Jacke und seinem gelben Schal.

Der Grafiker und Illustrator Urs Krähenbühl hat das Bild geschaffen. Es ist eine Hommage an einen Menschen, der viele Spuren hinterlässt, vor allem mit seinem beharrlichen Engagement für die Luzerner Fasnacht. Das Bild ist dreieckig gerahmt, wie jene des historischen Bilderzyklus auf der Kapellbrücke. Dort wird es auch während der kommenden Fasnacht hängen.

Verneigung mit Fahnen und «Sempacherlied»

Die Safran-Zunft, deren Mitglied Panizza war, sowie die Güüggali-Zunft, die Vereinigte, die Tschäderi Bumm Musig und die Bockstall-Vereinigung verneigten sich mit ihren Fahnen vor dem Altar. Franziskanerkirche-Organist Frederick James intonierte dazu passend das «Sempacherlied». Anwesend waren auch Vertreterinnen und Vertreter der Kunstszene und des FCL. Dessen treuer Fan und wohlwollender Kritiker war Panizza lebenslang.

Auch die Vereinigte verneigten sich in der Franziskanerkirche vor dem verstorbenen Silvio Panizza. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. September 2022)

Es war ein würdiger, schöner Anlass. Organisiert hatte ihn Panizzas langjähriger guter Freund Edi Wehrli, der auch dessen Archiv gesichtet und geordnet hat, um es für die Nachwelt zu erhalten. Silvio sei ein bescheidener Mensch gewesen, aber auch mit viel Beharrlichkeit und Ausdauer, sagte Wehrli in seiner Rede: Seine fantastischen, «manchmal hirnverbrannten» Ideen habe er nicht immer verstanden. Und doch habe Panizza es geschafft, sie immer wieder umzusetzen – zum Glück:

«Sein Lebenswerk wurde zum Kulturgut, aus dem wir künftig schöpfen können.»

Panizza sei eine schillernde Persönlichkeit gewesen, betonte Franziskaner-Pfarreileiterin Gudrun Dötsch. Einer, «der andere mitziehen und anstiften konnte». Einer auch «mit Ecken und Kanten», der manche vor den Kopf gestossen habe und «ungeduldig werden konnte, wenn man seine Ideen nicht verstand». Er sei gleichzeitig «in sich gekehrt und extrovertiert» gewesen und habe alles immer «mit Vollgas, Leidenschaft und Idealismus gemacht».

«Wundertüte und Magier zugleich»

Safran-Zünftler Martin Bucherer lobte Panizzas Kreativität und Fantasie. «Wundertüte und Magier zugleich» sei er gewesen – «ein stiller Mensch, der auch auf die Pauke hauen konnte». Seine Antriebskraft sei riesig gewesen. Fast 50 Jahre lang habe er «de rüüdig Fasnachtsfüerer» herausgegeben und sei damit und mit anderen Publikationen zum «wandelnden Fasnachtslexikon», zum «Wikipedia der Fasnacht» geworden. So habe er den «Tschäderi-Bumm-Ball» im Hotel Union initiiert und dafür gesorgt, dass die Künstlervereinigung Bockstall wiederbelebt wurde. Zudem sei er als aktiver Fasnächtler stets mit einem eigenen Grend unterwegs gewesen, zuletzt als «Modezar Lagerfeld».

«E himmlischi Guuggemusig wird dech empfoh», sagte Urs Liechti, langjähriger Landschryber der Gnagi-Zunft, in seinem selber verfassten Gedicht, adressiert an Panizza. Die Beisetzung von Silvio Panizza findet am Freitag um 14 Uhr im Gemeinschaftsgrab im Friedental in Luzern statt.

