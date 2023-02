Luzern «Absolut realisierbar»: Ingenieur erklärt, wie das neue Luzerner Theater in die Tiefe gebaut werden könnte Der Untergrund sei tabu, sagt der Kanton. Mehrere Architektenteams sehen das anders. Ein Relikt aus den Siebzigerjahren könnte sich dabei als Glücksfall erweisen. Robert Knobel Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

10 Meter: So tief in den Boden hinein könne das neue Luzerner Theater gebaut werden. Alles andere sei «vermutlich kaum wirtschaftlich zu realisieren», heisst es in den Unterlagen zum Architekturwettbewerb.

Bauen im tiefen Untergrund sei am Theaterplatz extrem anspruchsvoll und würde grosse Risiken mit sich bringen, liess der Kanton Luzern kürzlich gegenüber unserer Zeitung verlauten. Eingriffe in der Nähe der untersten Grundwasserschicht, die in etwa 15 Meter Tiefe beginnt, könnten zu Gebäudeschäden in der ganzen Stadt führen, so die Befürchtung.

Von den 128 Architekturbüros, welche am Wettbewerb fürs neue Luzerner Theater teilgenommen hatten, präsentierten neun ein Projekt, das mehr als 10 Meter in die Tiefe geht. Sie wurden disqualifiziert – wegen Verstosses gegen die Wettbewerbskriterien. Einige der betroffenen Büros haben dagegen Rekurs eingereicht. Der Vorwurf lautet, es sei nicht klar ersichtlich gewesen, dass eine Unterschreitung der 10-Meter-Marke automatisch zum Ausschluss vom Wettbewerb führt.

Unten mehr, oben weniger

Doch was motivierte die neun Architekturbüros überhaupt dazu, in die Tiefe zu bauen? Der Vorteil liegt auf der Hand: Wenn ein Teil des Theaters in den Untergrund verfrachtet wird, braucht es oberirdisch weniger grosse Bauten.

Im Projekt «Weisser Rabe» liegt der grösste Teil des neuen Theaters unter der Erde. Visualisierung: A4AG

Die Frage, wie viel Gebäudevolumen der Theaterplatz verträgt, wird zurzeit kontrovers diskutiert. Die neun Architekturbüros präsentierten denn auch Projekte, welche teils deutlich kleinere Hochbauten vorsehen als das aktuelle Siegerprojekt. Dafür verlegen sie eben einen Teil des Theaters unter die Erde. Es gibt Projekte, welche die 10-Meter-Marke nur gerade um 1 Meter unterschreiten, andere sind bis zu 20 Meter tiefer als von der Jury gewünscht.

Bau muss mit Pfählen gesichert werden

Den Teams ist durchaus bewusst, dass der Baugrund am Theaterplatz schwierig ist. Doch im Gegensatz zum Kanton glauben sie, dass die Schwierigkeiten auch in grösserer Tiefe bewältigt werden könnten. Die grösste Herausforderung ist dabei wie erwähnt die tiefe Grundwasserschicht ab 15 Metern. Weil sie unter Druck steht, müssen Bauten gegen Auftrieb gesichert werden. Das geschieht mit Pfählen oder speziellen Verankerungen – in der Luzerner Innenstadt sind die meisten Bauten gepfählt.

Das Projekt «Haus am Fluss» sieht zudem eine ovale Baugrube vor, damit das Grundwasser mit möglichst wenig Widerstand vorbeifliessen kann.

Aus dem Beschrieb des Projekts «Haus am Fluss». Bild: Scheidegger Keller, Zürich

Die Baugrube selber muss trockengelegt werden – die Projekte sehen meist Spundwände vor, welche das umliegende Grundwasser fernhalten sollen.

Einige Teams schlagen auch eine sogenannte Deckelbauweise vor: Dabei wird quasi von oben nach unten gebaut, indem zuerst ein Betonboden erstellt wird. Erst danach folgt der Aushub darunter. Diese Technik wurde unter anderem bei der Tieferlegung der Zentralbahn angewandt.

«Überzeugt, dass es doch geht»

«Der Bau in den Untergrund ist mit verhältnismässigem Aufwand lösbar», lautet das Fazit des Teams Rychener/Klötzli Friedli (Projekt Orfeo). Ein weiterer Architekt, dessen Projekt ebenfalls zurückgewiesen wurde, sagt zum Thema Bauen in der Tiefe: «Wir sind überzeugt, dass es eben doch geht.» Der Architekt, der anonym bleiben will, weist zudem darauf hin, dass die Bautechnik in den letzten Jahrzehnten grosse Fortschritte gemacht habe. Gebäudeschäden wie beim Bau der Parkhäuser Kantonalbank und Buobenmatt in den Siebziger- und Achtzigerjahren könnte man heute wohl verhindern, ist er überzeugt.

Parking hält das Wasser vom Theater fern

Tatsächlich hatte damals der Bau der beiden Parkhäuser auch am Theater Schäden verursacht. Heute könnten sich die Parkings sogar als Glücksfall für das neue Theater erweisen. Denn damals wurden 35 Meter tiefe Betonwände in den Boden eingebaut. Sie dienten als Abschluss der Baugrube, haben heute aber keine Funktion mehr. «Das geplante Luzerner Theater liegt voll im Schatten dieser Wände», sagt Markus Felder, der als Ingenieur für das ebenfalls abgelehnte Projekt «Riverfront» von Halter Casagrande Luzern verantwortlich war.

Das Projekt «Riverfront» geht sowohl in die Höhe als auch in die Tiefe. Dafür bleibt ein Platz neben der Kirche frei. Visualisierung: Halter Casagrande

«Eine Baugrube an dieser Lage ist absolut realisierbar»

Mit anderen Worten: Das Grundwasser fliesst heute schon um diese unterirdischen Wände herum – ein neues Bauwerk am Theaterplatz würde den Grundwasserstrom gemäss Felder kaum zusätzlich stören.

Die drei 35 Meter tiefen Betonwände der Parkhäuser LUKB und Buobenmatt in einer Darstellung aus dem Projekt «Riverfront». Visualisierung: Halter Casagrande

Auch das Problem des hohen Drucks im Grundwasserbereich lässt sich laut Felder lösen – zum Beispiel mit Filterbrunnen zur Entlastung. Markus Felder ist überzeugt: «Mit den heute bekannten Überwachungssystemen ist eine Baugrube an dieser Lage technisch gesehen absolut realisierbar.»