Luzern Als Stadtreiniger ist der ausgebildete Gärtner und Polier wieder glücklich Der 37-jährige Pascal Vogt hat sich als Polier aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zurechtgefunden. Seit sein Luzerner Arbeitgeber Job und Firmenfahrzeug auf ihn abgestimmt hat, macht ihm der Alltag wieder Freude. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Pascal Vogt reinigt ein Treppenhaus in Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 6. Mai 2022)

Der Mann ist wetterfest. Aufs Velo steigt Pascal Vogt (37) nicht nur bei Sonnenschein und trockener Fahrbahn. Der gelernte Landschaftsgärtner lenkt das Cargo-E-Bike jeden Tag durch den Verkehr. Er ist der «Stadtreiniger», angestellt bei der Luzerner Firma Lihoma. Bei neun Grad und Regen packt Vogt Arbeitsgeräte und Akkus für Staubsauger, Laubbläser in die Box und fährt los.

«Auf dem Velo kann ich mich austoben. Bewegung tut mir gut. Es ist grossartig, bei der Arbeit durch Luzern zu fahren. Auch bei Regen oder Schnee»,

beschreibt der im bernischen Stetten Aufgewachsene die Freude am Job. Sein Auftrag an diesem Freitag Anfang Mai ist die Reinigung eines Treppenhauses inklusive Keller an der Voltastrasse.

Der Stadtreiniger ist immer mit einem Velo unterwegs. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 06. Mai 2022)

Der Stadtreiniger fährt seit zwei Jahren mit dem «Load 60 Touring HS» zur Kundschaft. Zu Beginn war er mit dem Auto unterwegs. Aber das funktionierte nicht, wie Geschäftsführer und Teilhaber Thomas Gfeller sagt: «Die Parkplatzsituation in der Stadt ist ein Graus. Die Suche nach Abstellplätzen hat bei Pascal extremen Stress verursacht. Weil er ein sportlicher Typ ist, ermunterte mich meine Frau Maya, ihm anstelle des Autos ein Dienstvelo zur Verfügung zu stellen.» Zuerst zögerte Gfeller. Dann gefiel dem SVP-Stadtparlamentarier die Idee:

«Wir suchten ein 45-Stundenkilometer-Lastenvelo aus und machten aus Pascal den Stadtreiniger. Die Parkplatzsuche erübrigt sich, er kann seiner wichtigen körperlichen Aktivität nachkommen – und wir leisten einen ökologischen Beitrag.»

Nach wenigen Stunden ist seine Energie erschöpft

Job und Dienstfahrzeug hat Gfeller auf Vogt abgestimmt. Dazu muss man wissen, dass der Handwerker ein Handicap hat, welches ihm im Berufsleben bisher oft die Grenzen aufzeigte. «Pascal geht es nicht gut. Wir haben gemeinsam mit ihm und der IV während rund eines Jahres das Aufgabengebiet und das Pensum ermittelt. Er arbeitet nicht so schnell wie seine Arbeitskollegen, doch er ist zuverlässig und kompetent, solange sein Tagesablauf ohne Zwischenfälle verläuft. Aber nach wenigen Stunden ist seine Energie erschöpft, dann ist Schluss», erläutert Gfeller in Vogts Anwesenheit die Situation. Dieser nickt und ergänzt: «Stimmt. Ich bin kaum in der Lage, Prioritäten zu setzen. Dabei gebe ich mir alle Mühe. Ich leide an ständigem Hungergefühl. Dadurch kann ich nicht schlafen. So bin ich schnell gereizt und kann Kritik nur schwer annehmen. Deshalb arbeite ich lieber alleine.»

Pascal Vogt am Einsatzort in der Voltastrasse. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 6. Mai 2022)

Nach der Lehre als Landschaftsgärtner absolvierte er 2008 die Ausbildung zum Polier:

«Die Prüfung schaffte ich erst im zweiten Anlauf, aber ich wollte mein Ziel unbedingt erreichen. Ich bin Perfektionist.»

Vogt durchlebte auch danach Stationen, die ihm Schwierigkeiten bereiteten und zusetzten. So sehr, dass er 2016, völlig abgebrannt, krankgeschrieben wurde. «Ich war erschöpft und nicht mehr fähig, mich aufzuraffen. Die Leute glaubten, ich wolle nicht arbeiten. Das setzte mich zusätzlich unter Druck», sagt Vogt. Es folgten diverse medizinische Untersuchungen. Unter anderem in der Schlafklinik und bei der Ernährungsberatung. Schliesslich wurde ihm eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADS) attestiert. Es folgte die Anmeldung bei der IV.

Das Hungergefühl liess ihn nicht schlafen

Bereits in der Schule litt er unter Konzentrationsschwierigkeiten. Er sei immer der Letzte gewesen und er habe sich «henneschnäu» von allem Möglichen ablenken lassen. Das Thema Hunger war allgegenwärtig. «Ich habe mich damals schon an das ständige Hungergefühl gewöhnt, weshalb ich nicht merkte, wieso ich nicht gut schlafen konnte», sagt er.

Hinzu kommt, dass sein Hörvermögen eingeschränkt ist. «Es ist übel, wenn man sich ausgeschlossen fühlt, weil man nicht an Gesprächen teilnehmen kann», beschreibt er. Dieses Problem hat er gelöst, als er sich 2016 neue, qualitativ sehr gute Hörgeräte beschaffte. «All dies hat mir geholfen, meine schwierige Situation zu verstehen und den bestmöglichen Umgang mit meinen Beeinträchtigungen zu finden», beschreibt er.

Vogt mit dem Akku-Staubsauger in einer Waschküche. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 06. Mai 2022)

Als Stadtreiniger ist er glücklich

Im Zuge zahlreicher Bewerbungen kontaktierte er die Firma Party Clean Service, die sich ebenfalls im Besitz der Familie Gfeller befindet. Pascal Vogt fand neuen Halt. Nach einer Weile wechselte der Landschaftsgärtner intern in den Bereich Liegenschaftsunterhalt. So wurde er der Stadtreiniger, zu dessen Aufgabengebiet neben der Pflege und Reinigung von Gebäudeinnenräumen auch Hauswartsdienstleistungen inklusive Winterschnitt der Bäume und Sträucher zählen. Hier ist er glücklich. Und er hat auch einen Ansatz gefunden, wie er wieder zu Kräften kommt:

«Seit ich kurz vor dem Zubettgehen esse, bis ich satt bin, schlafe ich sehr gut. Das war eine wichtige Erkenntnis für mich.»

Mit seinem E-Cargo-Bike ist der Stadtreiniger ausschliesslich in Luzern unterwegs. Eine Ausnahme macht er jedoch, wie Gfeller sagt: «Eine einzelne Liegenschaft in Meggen betreut Pascal jetzt wieder. Kurz nachdem wir seinen Einsatzbereich auf die Stadt beschränkten, reklamierte die Kundschaft. Sie wollten Pascal zurück.»

Bei der Arbeit benutzt der Stadtreiniger nur nachhaltige und umweltfreundliche Substanzen und er unterstützt beim Kauf von Materialien Unternehmen, die eine soziale Einstellung haben. Weitere Dienstvelos sind bereits bestellt, Ziel ist, nach und nach von den Firmenautos wegzukommen. Allenfalls werden Elektromotorräder beschafft, wie sie die Post schon seit Jahren benutzt.

