Luzern Am Wochenende ist es so weit – das müssen Sie zum Stadtfest wissen Diesen Freitag und Samstag findet das Stadtfest Luzern statt. Neben kulinarischen Angeboten und musikalischen Darbietungen steht auch ein Weltrekordversuch auf dem Programm. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.00 Uhr

Über 100'000 Besucher zog das Luzerner Fest in seinen letzten Ausgaben an. Eine Party, die manche Luzerner als zu gross erachteten. Die Stadt äusserte gegenüber dem neuen Organisationskomitee, das seit diesem Jahr für das Fest zuständig ist und ihm mit «Stadtfest Luzern» auch gleich einen neuen Namen verpasste, den Wunsch, den Anlass zu verkleinern. 60'000 Gäste sind die Zielgrösse. OK-Präsidentin Nicole Reisinger sagt, eine Prognose zu machen, sei sehr schwierig. Gerade auch, weil in Luzern nun längere Zeit kein so grosses Fest stattgefunden habe und das Wetter immer eine entscheidende Rolle spiele.

Gemütlich und fröhlich soll es dieses Jahr am Stadtfest zu- und hergehen. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. Juni 2018)

Neben dem Namen hat sich auch der Austragungsort geändert. Früher feierten die Leute zu Zehntausenden auf der Seebrücke und am Schweizerhofquai. Heuer wird das Fest zumeist in der Altstadt abgehalten, wobei auch die Bahnhofstrasse benutzt wird. Ausserdem hat sich das OK darum bemüht, bei den Künstlern und Musikgruppen andere Akzente zu setzen. Auftreten werden lokale und regionale Artisten, schweizweit bekannte Musiker bleiben aussen vor. Ziel ist, nicht mehr gefühlt die halbe Schweiz nach Luzern zu locken, sondern «nur» noch das nähere Einzugsgebiet. Es soll ein familiäres Fest werden, weniger laut und schrill als früher.

OK-Präsidentin Nicole Reisinger nennt die aus ihrer Sicht wichtigsten Programmpunkte: das «Bäckerzmorge» am Samstagvormittag an der Bahnhofstrasse, der Risottoplausch auf dem Kapellplatz und auch «Luzern zu Tisch» beim Löwendenkmal, das im Vorjahr während Corona zum ersten Mal durchgeführt wurde. «Ich freue mich aber auch auf die anderen Stände, so gibt es verschiedene kulinarische Angebote zu entdecken. Und natürlich lasse ich mir auch die Aufführungen von verschiedenen Künstlern nicht entgehen. Beispielsweise Anna Mae und Vera Kaa am Freitag. Zudem hoffe ich, Zeit für das Konzert von Mothers Pride am Samstag zu finden.»

Konzerte gibt es auch heuer wieder, jedoch im kleineren Rahmen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 24. Juni 2017)

Als die Organisatoren bekanntgaben, dass man am Fest nicht mit Bargeld bezahlen kann, schlug eine Welle der Empörung auf sie ein. Nun kann entweder mit Karte, Twint oder bar bezahlt werden. Wer Letzteres tun will, kann an den Infoständen, die es auf jedem Festplatz geben wird, Wertebons kaufen und diese an den Ständen für Verpflegung eintauschen. Zu beachten gilt, dass zu viel gekaufte Bons nicht zurückgegeben werden können und es ein Depotsystem gibt. Für Becher, Teller und Besteck muss also ein zusätzlicher Betrag abgegeben werden, den man an den Infoständen nach der Geschirrrückgabe zurückerhält.

Auch für die Kleinsten soll gesorgt sein. So gibt es am Löwengraben ein Kinderanimationsprogramm, an dem Kinder beispielsweise Theaterluft schnuppern können. Die Katholische Kirche Stadt Luzern baut zudem am Kapellplatz eine Kletterwand auf, beim offenen Jugendtreff können sich Klein und Gross am Töggelikasten messen.

Kinder sollen am Fest ebenfalls Freude haben. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 24. Juni 2017)

Das OK empfiehlt die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Im Gegensatz zum früheren Luzerner Fest wird heuer so gut wie keine Strasse mehr gesperrt (einzig der Mühlenplatz und der Löwengraben werden für Autos gesperrt). Die Seebrücke bleibt für den Verkehr also offen.

Über 150 Preise gibt es an der Tombola zu gewinnen. Teilnehmen kann, wer sich entweder ein goldenes (150 Franken) oder silbernes Festabzeichen (30 Franken) kauft. Erhältlich sind diese in beschränkter Zahl an den Infoständen. Auch das normale Festabzeichen für 10 Franken ist dort erhältlich, berechtigt aber nicht zur Tombolateilnahme (damit gibt es aber Vergünstigungen am «Bäckerzmorge» oder an Afterpartys). Die Gewinner werden an verschiedenen Plätzen während des Festes von Stadtpräsident Beat Züsli und Überraschungsgästen live gezogen. Der Erlös des ganzen Fests geht zuhanden der Stiftung «Luzern hilft», von wo das Geld an verschiedene wohltätige Organisationen in Luzern und Umgebung weiterverteilt wird.

In der Tat. «Eichhof» lädt die Zentralschweiz auf ein Bier am Stadtfest ein, wie die Brauerei in einer Mitteilung schreibt. Das Vorhaben ist nicht ganz uneigennützig: Das Unternehmen will mit dem «längsten Anstossen der Welt» einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde schaffen. Mindestens 1301 Personen braucht es dazu. Die Teilnehmer können vis-à-vis vom Wasserturm an der Bahnhofstrasse am Samstag ab 12 Uhr ein Gratisbier (auch alkoholfrei möglich) abholen und sich dann wie Dominosteine 700 Meter entlang der Reuss aufstellen. Um 13 Uhr sollen sie sich der Reihe nach zuprosten, um 16 Uhr wird bekanntgegeben, ob der Weltrekord Tatsache ist.

Auf praktisch jedem Platz des Fests sind Toilettenanlagen zu finden. Rund 650 Helfer sowie 17 Vereine und Interessengemeinschaften unterstützen das Stadtfest. Der Luzerner Wochenmarkt findet normal statt. «Jetzt hoffen wir einfach, dass das Wetter hält», schliesst OK-Präsidentin Nicole Reisinger.

Feststimmung 2017 auf dem Schwanenplatz. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 24. Juni 2017)

