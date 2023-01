Luzern «Angebot hat das Vertrauen des Partyvolkes gewonnen»: Drogen-Check hat sich bewährt und wird sogar ausgebaut MDMA, Kokain oder LSD: Bei der Drogeninformation Luzern können seit 2020 illegale Substanzen getestet werden. Aus dem Pilotprojekt wird nun ein fixes Angebot – nicht zuletzt, weil die Nachfrage kontinuierlich gestiegen ist. Tobias Söldi Jetzt kommentieren 05.01.2023, 17.00 Uhr

Für die einen gehören sie zu einer ausgelassenen Partynacht dazu, andere sind ungewollt unter ihrer Herrschaft, und wieder andere würden sie am liebsten aus der Gesellschaft verbannen: Drogen. Klar ist: «Der Konsum von psychoaktiven Substanzen ist Realität – egal, wie man dazu steht», sagt Olivia Allemann von der Drogeninformation Luzern (Dilu), einem Angebot des Vereins Kirchliche Gassenarbeit.

Seit September 2020 bietet die Dilu an der Murbacherstrasse alle zwei Wochen einen Drogen-Check an: Konsumentinnen und Konsumenten können ihre Substanzen anonym und kostenlos abgeben, um sie auf Reinheit und Potenz testen zu lassen. Ein paar Tage später bekommen sie die Laborergebnisse telefonisch mitgeteilt und können so das Risiko ihres Drogenkonsums minimieren. Insgesamt sind seither 317 Proben getestet worden, so Allemann. Oben auf der Liste: MDMA, Kokain, LSD, Amphetamin.

Eine Person gibt eine MDMA-Pille zum Testen ab. Bild: Patrick Hürlimann (7. Dezember 2020)

Nun ist das Pilotprojekt in ein Regelangebot überführt und sogar ausgebaut worden. Seit Anfang Jahr können jeden Montagabend illegale Substanzen zum Testen abgegeben werden. «Wir haben jedes Jahr mehr Beratungsgespräche geführt und mehr Substanzproben entgegengenommen», sagt Allemann.

«Das Angebot hat das Vertrauen des Partyvolkes gewonnen.»

Die Wiedereröffnung des Nachtlebens nach der Coronapandemie hingegen habe nicht zu einem massiven Anstieg der Nachfrage geführt; sie blieb konstant. Allemann: «Der Konsum findet nicht nur an Partys statt, sondern oft auch im privaten Raum.»

Den Ausbau möglich machen dabei Gelder der öffentlichen Hand – konkret des Zweckverbands für institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung, der 90 Prozent des Projekts finanziert – sowie ein neues Arrangement mit dem Labor in Basel, welches die Substanzen testet.

Hochdosiertes MDMA beschäftigt

Ziel ist stets die Schadensminderung. Tatsächlich kann das Testen von Drogen Leben retten. Zweimal habe man eine Substanz erhalten, die hochpotent und praktisch unmöglich zu dosieren war, erzählt Allemann. «Selbst kleinste Mengen wären tödlich gewesen. Wir haben dringendst vom Konsum abgeraten.» Überhaupt: Hochdosierte Substanzen, insbesondere MDMA, seien ein Dauerthema.

Im vergangenen Jahr war die Dilu zudem vermehrt mit synthetischen Cannabinoiden konfrontiert, hochpotentem Cannabis, das zu massivem Herzrasen oder Atemproblemen führen kann. «Das Phänomen ist mittlerweile aber etwas auf dem Rückzug.» Daneben haben die Tests auch immer wieder gestreckte Substanzen zu Tage gefördert.

Konsummuster reflektieren

Mindestens so wichtig wie das Testen ist das Beratungsgespräch, das immer zum Drogen-Check dazugehört. «Es geht darum, den Substanzkonsum zu reflektieren, problematische Konsummuster aufzuzeigen und das Risikobewusstsein zu schärfen», erklärt Allemann.

Im Beratungszimmer sitzt dabei ein Querschnitt durch die ganze Gesellschaft, so Allemann. «Es sind Leute, die neben einem im Bus sitzen oder an der Coop-Kasse stehen könnten. Gelegentlichen Drogenkonsum sieht man nicht.» Die älteste Person sei dabei 65 Jahre alt gewesen, die jüngste 18.

Das Angebot wird von den unterschiedlichsten Menschen genutzt. Bild: Patrick Hürlimann (7. Dezember 2020)

Auch an Partys und Festivals anwesend

Im neuen Jahr will die Dilu auch zwei bis drei Mal mit einem mobilen Labor an Festivals oder vor Clubs präsent sein, damit die Leute ihre Drogen vor Ort testen können. Weil während der Coronapandemie kaum Veranstaltungen stattgefunden haben, ist das bisher erst einmal geschehen, vergangenen Sommer an einem Festival in Werthenstein.

Mit Erfolg: Mit 60 getesteten Proben habe man das Maximum ausgeschöpft, so Allemann. «Wir mussten sogar Leute zurückweisen.» Auch das Interesse von Leuten, die nichts testen wollten, sei gross gewesen. «Es stärkt das Sicherheitsgefühl, wenn man weiss, dass Leute, die Drogen konsumieren, ihre Substanzen testen lassen.»

