Luzern «Auch wir haben das Recht auf Nachtruhe» – Mühlenplatz-Anwohnerin kritisiert «mediterrane Nächte» Die im Sommer von der Stadt Luzern eingeführten «mediterranen Nächte» bringen markant mehr Lärm mit sich, nervt sich eine Anwohnerin. Die Behörden kennen das Problem. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 21.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gemütlich im Aussenbereich einer Beiz sitzen bis nachts um 1 Uhr? Mit den im vergangenen Sommer eingeführten sogenannten «mediterranen Nächten» ist das nun auch in Luzern möglich. Man habe damit «positive Erfahrungen» gemacht, teilte die Stadt Luzern vor kurzem mit. Das Pilotprojekt wird entsprechend im Sommer 2023 fortgesetzt. Die Verlängerung des Aussenbetriebs für Gastrobetriebe in den Sommermonaten habe breite Akzeptanz gefunden und nicht zu negativen Reaktionen geführt.

Gemütlich, kann in der Nacht gemäss einer Anwohnerin aber auch laut werden: der Mühlenplatz in Luzern. Bild: Nadia Schärli

Das stösst einer Betroffenen sauer auf. Die Frau, die direkt am Mühlenplatz wohnt, widerspricht der positiven Darstellung der Behörden gegenüber unserer Zeitung. «Wir hatten an den schönen Wochenenden – im vergangenen Sommer also so gut wie jedes Wochenende – kaum je vor 4 Uhr in der Früh Ruhe.» Nachdem die Lokale schlossen, seien Jugendliche mit ihren Musiklautsprechern auf den Platz gekommen, oft betrunken oder bekifft. An ein Durchlüften in der Nacht, um die Wohnung runterzukühlen – während der Hitzewelle ein empfohlenes Mittel –, sei nicht zu denken gewesen. Die Frau berichtet, vor dem Pilotversuch habe es das Problem in diesem Ausmass nicht gegeben.

«Mir ist klar, dass ich in der Altstadt wohne. Ich mag es, wenn etwas los ist, und war früher selbst lange in einer Guuggenmusig. Doch auch wir haben das Recht auf Nachtruhe.»

Sie habe wiederholt die Polizei angerufen und auch Verantwortliche der Stadt auf die Situation aufmerksam gemacht, was diese auf Anfrage auch bestätigen. Doch habe die Polizei jeweils eine halbe Stunde benötigt, bis sie auf Platz gewesen sei. Das Problem sei kaum angegangen worden. Gleichzeitig betont die Anwohnerin, dass die meisten Lokale sich an die Vorgaben der Stadt gehalten hätten, es darunter aber auch Ausnahmen gegeben habe. So habe ein Wirt Stammkundschaft auch nach 1 Uhr weiter bedient, was ebenfalls Lärm verursacht habe.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mühlenplatz verlangt Anwohnern «viel Verständnis» ab

Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen der Stadt Luzern, kennt die Vorbehalte der Frau. Der Mühlenplatz habe sich zu einem «besonders beliebten und belebten Platz entwickelt und tatsächlich viel Verständnis von der direkten Anwohnerschaft verlangt», teilt er auf Anfrage mit. Gastronomiebetriebe seien sensibilisiert und kontrolliert worden. «Es wurden deshalb nach einzelnen Vorkommnissen und Klärungen des effektiven Sachverhalts unmittelbar Verbesserungen festgestellt. Wäre dies nicht der Fall gewesen, wäre auch ein Entzug der Bewilligung aus dem Pilotprojekt in Betracht gezogen worden.»

Auch ist es laut Lütolf im Rahmen des Strassenmusikfestivals und des Lucerne Festival zu «Unzulänglichkeiten» am Mühlenplatz gekommen. Einzelne trittbrettfahrende freie Strassenmusiker hätten sich dem Festival nach 22 Uhr unbewilligterweise angeschlossen. Das müsse nächstes Jahr durch die Veranstalter verhindert werden und sei auch so vereinbart worden.

Generell hält Mario Lütolf fest, die Emissionsbelastungen inmitten einer Stadt würden zugegebenermassen eine ständige Herausforderung für alle Beteiligten darstellen. «Wir tauschen uns deshalb regelmässig auch mit Quartiervereinen und Gewerbevertretern aus, um mit geeigneten Massnahmen allenfalls frühzeitig eingreifen zu können.»

Nachtruhestörungen haben keine Priorität

Die Luzerner Polizei teilt mit, es liege in der Natur der Sache, dass an schönen Abenden und vor allem an den Wochenenden in gewissen Gebieten ein sehr grosses Personenaufkommen herrsche. Dies führe unweigerlich dazu, dass es zu Beschwerden wegen Nachtruhestörungen komme. Mediensprecher Urs Wigger sagt: «Nach Möglichkeit wird durch die Polizei vor Ort interveniert. Man muss aber dazu sagen, dass Einsätze wegen Nachtruhestörungen in der Regel nicht prioritär behandelt werden. Das heisst, wenn man andere dringliche Einsätze hat, beispielsweise Unfälle mit Verletzten oder Gewaltdelikte, werden diese Einsätze vorgezogen und prioritär behandelt.»

Die Anwohnerin blickt derweil mit Sorge auf den nächsten Sommer: «Für mich ist es schlimm, dass die «mediterranen Nächte» auch nächstes Jahr durchgeführt werden. Ich werde freitags und samstags nicht schlafen können.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen