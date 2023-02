Luzerner Kantonsrat Urban Frye reist in die Ukraine

Luzern Darum reist Kantonsrat Urban Frye in die Ukraine Der Stadtluzerner Grünen-Politiker will die Bevölkerung von Charkiw und Kiew materiell und moralisch unterstützen. Simon Mathis Jetzt kommentieren 22.02.2023, 05.00 Uhr

«Angst habe ich nicht, wohl aber Respekt», sagt Urban Frye. «In der Ukraine ist es derzeit so sicher, wie es eben sein kann.» Der Stadtluzerner Grünen-Kantonsrat hat beschlossen, Ende Februar mit seinem alten Subaru Forester in das Land zu fahren, das seit knapp einem Jahr unter dem Angriffskrieg Russlands leidet. Von ungefähr kommt das nicht: Frye hat direkt nach Beginn des Kriegs das Kulturzentrum Prostir in Reussbühl aufgebaut, das mittlerweile zu den wichtigsten Anlaufstellen von Ukrainerinnen und Ukrainern im Raum Luzern gehört.

Urban Frye hat sein Auto mit warmer Militärkleidung vollgeladen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 15. Februar 2023)

Frye zeigt uns den Wagen, der vor dem Prostir steht. Er ist bis an die Decke vollgestopft mit militärischen Winterkleidern: Mäntel, Hosen, schwere Stiefel. Hauptsache, warm und beständig. Gedacht sind sie für die Zivilschützer. Auch den Subaru wird Frye in der Ukraine lassen – geländetaugliche Fahrzeuge sind dort gefragt. In Empfang genommen wird das Material von Aktivisten rund um den Schriftsteller und Friedenspreisträger Serhij Zhadan. Zurückfahren wird Frye mit dem Zug.

«Unheimlicher Wille zur Normalität»

In der Ukraine wird er Eltern und Lehrpersonen von Studierenden antreffen, die er im Prostir aufgenommen hat – das Zentrum ist nämlich auch ein Studentenheim für Musikerinnen und Musiker aus aller Welt. «Hier in der Schweiz stehen die Studierenden unter meinem persönlichen Schutz, in der Ukraine werde ich unter dem persönlichen Schutz ihrer Eltern stehen», erzählt Frye. Deswegen sei er überzeugt, dass er stets so sicher sein werde, wie es die Situation erlaubt. Er betont auch, dass er nicht an die Front gehe. Wobei sich Charkiw – eines seiner Ziele – sehr nahe an der Grenze zu Russland befindet.

Im Prostir finden auch ukrainische Kinder Ablenkung – wie hier beim Malen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 25. Mai 2022)

Fryes zehntägige Reise dient nicht nur der materiellen Unterstützung, sondern auch der moralischen. «Ich bekomme mit, wie in der Ukraine ein unheimlicher Wille zur Normalität herrscht.» Gerade in Charkiw, einer bedeutenden Musikstadt mit zahlreichen entsprechenden Schulen, sei das kulturelle Leben ungebrochen: «Die Leute machen in Metrostationen und Zivilschutzanlagen täglich Musik. Unsere Freunde wollen, dass ich mit eigenen Augen sehe, unter welch widrigen Umständen Kultur entstehen kann.» Auf seiner Reise werde er so viel wie möglich fotografisch, filmisch und schriftlich dokumentieren. Frye ist überzeugt, dass auch Musik eine mächtige Form des Widerstandes ist. Putin wolle nämlich die ukrainische Kultur auslöschen. Aber in der Ukraine kämpfe man tagtäglich dagegen an.

Luzern als Partnerstadt Mariupols?

«Die Ukrainerinnen und Ukrainer glauben alle an einen Sieg gegen Russland», sagt der 61-Jährige. «Mit meinem Besuch will ich zeigen, dass auch wir in Luzern daran glauben.» Die Reise soll auch Nährboden schaffen für künftige Kooperationen mit Luzern. Frye hat hier vor allem die Stadt Mariupol im Blick, die sich derzeit unter der Kontrolle Russlands befindet. «Wenn wir uns ein neues Theater leisten können, können wir auch dabei helfen, das zerbombte Dramatheater in Mariupol wieder aufzubauen.» Er kann sich vorstellen, dass Luzern mit einer ukrainischen Stadt, vielleicht Mariupol, eine Partnerschaft aufbauen könnte.

Urban Frye vor dem Kulturzentrum Prostir. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 15. Februar 2023)

Ein gutes Beispiel sei die Stadt Genf, die kurzerhand beschlossen habe, den renommierten Horowitz-Musikwettbewerb zu bestellen, der bis anhin an der Kiewer Akademie Glière stattfand. Fortgeschritten sind bereits die Vorbereitungen für einen besonderen Anlass: So soll das städtische Kammerorchester Mariupol, welches jetzt in Kiew residiert, bald in Luzern auftreten. Auch die Exilregierung Mariupols wird dabei Luzern besuchen.

Was treibt Urban Frye überhaupt zu dieser Reise an? «Ich bin ein emotionaler Mensch mit viel Empathie», sagt er. «In Luzern leben wir in paradiesischen Umständen. Ich finde, das verpflichtet uns dazu, den Menschen in der Ukraine zu helfen.» Für Frye sei Kultur nie einfach nur ein gesellschaftlicher Zusatz gewesen. In den vergangenen Tagen müsse er immer wieder an eine Aufführung der 7. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch denken; das Konzert fand am 9. August 1942 in Leningrad statt, das zu diesem Zeitpunkt von den Deutschen belagert wurde. «Das Stück wurde in der ganzen Stadt übertragen, auch die deutschen Angreifer hörten es. Die Musik sagt: Ihr könnt alles zerstören, aber nicht unsere Kultur.» Damals war Russland das Opfer, heute ist es die Täterin.