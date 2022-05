Luzern Tempo 20 beim Maihofschulhaus: Bald gibt es mehr Sicherheit Ein verkehrstechnisches Gutachten ergibt: Eine Begegnungszone mit Tempo 20 rund ums Maihofschulhaus macht Sinn. Die Stadt Luzern will dafür auch Sitzbänke aufstellen und Bäume pflanzen. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 25.05.2022, 05.00 Uhr

Heute gilt an der Weggismattstrasse noch Tempo 30. Die Stadt will hier demnächst Tempo 20 einführen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 27. März 2021)

Bewohnerinnen und Bewohner des Maihofquartiers hatten im Juli 2021 mit einer von über 280 Personen unterschriebenen Petition eine Begegnungszone mit Tempo 20 gefordert. Die Begegnungszone führt rund um das Maihofschulhaus. Die Stadt Luzern liess daraufhin ein verkehrstechnisches Gutachten erstellen. Dieses kommt jetzt zum Schluss, dass eine Begegnungszone hier «notwendig, zweckmässig und verhältnismässig» ist.

Mit der Verkehrsanordnung, die jetzt im Kantonsblatt publiziert ist, soll auf der Maihofstrasse hinter dem Maihofschulhaus sowie auf der Weggismattstrasse bis zur Einmündung Libellenstrasse Tempo 20 eingeführt werden. Derzeit gilt hier Tempo 30. Wie bisher soll weiter nur Durchgangsverkehr erlaubt sein.

Mehr Rücksichtnahme gegenüber Schulkindern

In einer Begegnungszone dürfen Fussgängerinnen und Fussgänger die ganze Strasse frei benutzen und haben Vortritt gegenüber dem Auto- und Veloverkehr, dürfen diesen aber nicht unnötig behindern. «Die Einführung einer Begegnungszone ermahnt die Fahrzeuglenker zu einer vorsichtigen und rücksichtsvollen Fahrweise, was die Verkehrssicherheit des Fuss- und Veloverkehrs massgeblich erhöht», heisst es im Gutachten der Verkehrsingenieure TEAMverkehr.zug.

Heute kommt es gemäss Gutachten bei den Längsparkplätzen an der Weggismattstrasse rechts Richtung Libellenstrasse zu unübersichtlichen Situationen, «zum Beispiel wenn Schulkinder unvermittelt auf die Strasse treten». Durch das Vortrittsrecht und Tempo 20 werde es für Fussgänger künftig einfacher, die verkehrliche Situation zu überblicken und die Fahrbahn zu queren. Auch die Gefahr, dass Velofahrer bei den Längsparkplätzen durch sich öffnende Autotüren erfasst werden, würden in der Begegnungszone verringert. Zudem reduziert sich in einer Begegnungszone mit Tempo 20 der Bremsweg auf 14 Meter, was die Sicherheit ebenfalls verbessert.

Geprüft wird auch ein Generationentreffpunkt

Die Begegnungszone soll gemäss Dario Buddeke, Projektleiter des Tiefbauamts, mit möglichst wenig Aufwand eingerichtet werden. Neben den notwendigen Signaltafeln und Bodenmarkierungen ist das Aufstellen einiger Sitzbänke geplant. Dazu sollen Strassenflächen entsiegelt, begrünt und zwei Bäume gepflanzt werden. An der Kreuzung Weggismatt-/Maihofstrasse vor der Maihofkirche ist eine farbliche Gestaltung der Strassenoberfläche vorgesehen; geprüft wird dort auf der gegenüberliegenden Strassenseite auch ein Generationentreffpunkt mit Sitzbänken.

Die Verkehrsanordnung ist seit Samstag im Kantonsblatt publiziert, und das Verkehrsgutachten liegt öffentlich auf. «Falls innerhalb von dreissig Tagen keine Beschwerde beim Kantonsgericht eingeht, kann die Begegnungszone rund um das Maihofschulhaus voraussichtlich ab Juli 2022 umgesetzt werden», sagt Buddeke. Beim Quartierverein Maihof stösst dies auf grosse Freude. So sagt Quartiervereinspräsidentin Regina Schärli:

«Das Projekt entspricht in allen Punkten meinen Erwartungen.»

Weitere Tempo-20-Zonen geplant

Begegnungszonen mit Tempo 20 in Wohnquartieren gibt es in der Stadt Luzern bereits einige. Als Nächstes sollen Begegnungszonen auf der Ruflisbergstrasse und auf einem Teil der Trüllhofstrasse realisiert werden. Seit kurzem liegt beim Tiefbauamt zudem ein Antrag für eine Begegnungszone im Bereich der Libellenstrasse 23 vor. Für eine Begegnungszone beim Stollberg wurde bereits ein Verkehrsgutachten erstellt, sie kann bald im Kantonsblatt publiziert werden. In den nächsten Jahren werden zudem die baulich umgestalteten Begegnungszonen Bahnhofstrasse und Lindenstrasse folgen.

