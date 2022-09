SBB lenken bei bargeldlosem WC im Bahnhof Luzern ein

Luzern Bargeldloses Bahnhof-WC macht Toiletten-Gänger hässig – jetzt lenken SBB ein Seit Juni kann man im Luzerner Bahnhof-WC nur noch digital bezahlen: Wer nur Bargeld hat, kommt nicht mehr rein. Das sorgte im Sommer für reichlich Ärger. Wochen später reagieren die SBB nun. Jetzt kommentieren 09.09.2022, 14.51 Uhr

Beim Bahnhof-WC in Luzern kommt man nicht mehr rein, wenn man nur Bargeld als Bezahlmöglichkeit hat. Bild: Pius Amrein (Luzern, 22. Juni 2022)

Dass der Gang aufs WC im Bahnhof Luzern 1.50 Franken kostet, daran hatten sich die meisten inzwischen gewöhnt. Doch dass man im Juni plötzlich nicht mehr bar bezahlen konnte, sondern nur noch mit Karten oder Bezahlapps, das verstanden viele nicht. Die SBB begründeten das damals damit, dass das alte Bezahlsystem defekt war und auch keine Ersatzteile mehr erhältlich seien. Zudem sei bargeldloses Zahlen hygienischer und der Betriebsaufwand kleiner.

Etliche Kundinnen und Kunden nervten sich. Vorab ältere und sehr junge Menschen, die weder Bankkarte noch Bezahlapp haben, sahen sich vor Probleme gestellt. Auch eine Onlineumfrage der «Luzerner Zeitung» zeigte ein deutliches Resultat: Eine grosse Mehrheit stellt sich gegen die Neuerung.

Sie alle dürfen jetzt wieder Hoffnung haben. Denn die Kritik hat man auch bei den SBB registriert: «Der zentrale Kritikpunkt unserer Kundinnen und Kunden ist die bargeldlose Bezahlmöglichkeit», bestätigte SBB-Sprecher Martin Meier gegenüber dem «Blick». Und nun reagiert die Bahn. «Geprüft wird aktuell eine WC-Zutrittskarte, welche mit Bargeld bezogen wird. Ziel ist, dass jede und jeder die Möglichkeit hat, die WC-Anlagen zu nutzen, insbesondere auch Personen, welche weder Bankkarte noch Smartphone besitzen.» Auf Nachfragen, etwa, wo man diese Zutrittskarte gegen Bares wird beziehen können, waren am Freitag bei der SBB-Medienstelle keine konkreten Antworten erhältlich, dazu werde später kommuniziert.

Bei der bargeldlosen WC-Anlage in Luzern handelt es sich um ein Pilotprojekt, wie es auch in den Bahnhöfen in Olten, Schaffhausen, Regensdorf und Uster getestet wird. Dieses Pilotprojekt wird bis November fortgesetzt. Dann sollen gemäss SBB Rückmeldungen ausgewertet werden und in die Weiterentwicklung der künftigen WC-Anlagen einfliessen. (mme)

