Die Schweizer-Baumklettermeisterschaft 2022 auf der Lidowiese

Luzern Bei der Schweizer-Baumklettermeisterschaft 2022 ging es auf der Lidowiese hoch hinaus Zur Berufsmeisterschaft hat sich eine Teilnehmerzahl von 28 Personen registriert, die sich in fünf Disziplinen gegeneinander messen mussten. Das Finale, eine so genannten Meisterrunde, ist dieses Jahr auf Grund von Personalmangel ausgefallen, sodass für die Qualifikation für die nächstjährige EM die Disziplinwertung ausschlaggebend war. Veronika Rojek Wöckner Jetzt kommentieren 15.10.2022, 20.20 Uhr

Impressionen der Berufs-Schweizer-Meisterschaft der Baumkletterer bei der Lidowiese in Luzern. Dies unter anderem in Disziplinen wie Retten einer Person (Puppe) aus einem Baum, Speedklettern und anderem. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Oktober 2022) Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Oktober 2022) Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Oktober 2022) Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Oktober 2022) Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Oktober 2022) Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Oktober 2022) Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Oktober 2022) Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Oktober 2022) Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Oktober 2022) Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Oktober 2022) Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Oktober 2022) Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Oktober 2022) Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Oktober 2022) Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Oktober 2022) Impressionen der Berufs-Schweizer-Meisterschaft der Baumkletterer bei der Lidowiese in Luzern. Dies unter anderem in Disziplinen wie Retten einer Person (Puppe) aus einem Baum, Speedklettern etc. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Oktober 2022)

Bereits am Samstagmorgen starteten die 24 männlichen und 4 weiblichen Teilnehmer zu den einzelnen Disziplinen, wie Seilwurf oder Arbeitsklettern, die den beruflichen Alltag der kletternden Baumpfleger am ehesten nachahmen. Im Laufe des Tages wurde die Veranstaltung nur kurz durch den Super Puma der Schweizer Luftwaffe unterbrochen, welcher statt wie eine Raubkatze auf Samtpfoten, eher wie ein wuchtiger Teppichklopfer seine Pirouetten vor dem Lido drehte.

Als der Wettkampf nach der Flugshow, die im Rahmen der Air and Space Days des Verkehrshauses Luzern stattgefunden hat, wieder aufgenommen worden ist, konnte man einen der Baumkletterer immer wieder den Namen «Bobby» rufen hören. Im Geäst eines grossen Ahorns hing ein regloser menschlicher Körper mit allen Vieren von sich gestreckt. Bei genauerem Hinsehen erkannte man jedoch, dass es sich erfreulicherweise nur um eine Puppe handelte – Bobby eben.

Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Seiltechnik

Für das Baumklettern braucht es Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Seiltechnik. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Oktober 2022)

Eine der Disziplinen der Meisterschaft ist die Personenrettung, bei der eine Unfallsituation im Baum simuliert wird. Die Baumkletterer sind immer im Team unterwegs und auch wenn Sicherheit an erster Stelle stünde, erzählte der Baumpflegespezialist Fabio Wicki aus Thun, kann es zu einem Unglücksfall kommen. Ihm selbst sei dies zum Glück noch nie passiert. Drei Juroren bewerten das Geschick und die Schnelligkeit des Retters gemäss konkreten Kriterien und auch subjektiver Einschätzung. Zum Beispiel ist zu prüfen, ob im Baum noch nicht gefallene Äste vorhanden sind, die Retter und die zu Rettenden während der Bergung gefährden könnten. Genauso könnte im Fixseil des Verunfallten auch noch eine Handsäge verhangen sein, die beim Hantieren mit dem Seil eine Gefahr darstellen könnte.

Eher weichere Bewertungskriterien sind dann die Kommunikation des Retters mit dem Team und auch ob mit «Bobby» entsprechend behutsam umgegangen worden ist. Das Publikum befeuerte die Rettungsaktion mit dem aus der Kletterszene üblichem «Allez, allez!» und «Bobby» hatte in weniger als den vorgeschriebenen 6 Minuten endlich wieder Gras unter den Füssen.

Die Passion für den Beruf ist fast unabdingbar

Baumkletterei ist nicht mit Sportklettern zu vergleichen. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Oktober 2022)

Die Baumkletterei ist nicht mit dem klassischen Sportklettern zu vergleichen, das sich zweidimensional an einer Felswand abspielt. Die Berufsgrundlage baut vor allem auf Expertise in der Landschaftspflege oder Försterei auf, während gute Kletterfähigkeiten im dreidimensionalen Raum den Kletternden einfach zu einem besseren Baumpfleger machen würde, erläuterte Markus Gysin aus der OK, der selbst kurz davor war die Försterei aufzugeben und dann durch Zufall die neue Perspektive zur Baumpflege entdeckt hatte.Die Liebe zum Beruf scheint unter den Baumkletterern auch kein Einzelfall zu sein. Anna Eberhart von der Schulti Baumpflege aus Frick ist früher als Biologin im Umweltbereich eher selten unter freiem Himmel tätig gewesen. Nun hat sie den langweiligen Bürostuhl gegen Kletterseil, Sicherheitsgurt und einen Roperunner getauscht.

Die zwei besten WettkämpferInnen sind für die kommenden zwei Jahre zu den internationalen Meisterschaften zugelassen.

