Luzern Beim Einbruch ins Jugendhaus erwischt: Polizei nimmt zwei 17-Jährige fest Die Luzerner Polizei nahm am Mittwochabend zwei junge Schweizer fest, die in ein Jugendhaus der Stadt Luzern eingedrungen waren. 22.09.2022, 10.28 Uhr

Am Mittwochabend gegen zehn Uhr erhielt die Luzerner Polizei die Meldung, dass sich zwei Personen unberechtigterweise in einem Jugendhaus aufhalten würden, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Mehrere Einsatzpatrouillen seien ausgerückt und hätten vor Ort zwei Jugendliche festgenommen. Dabei handelt es sich gemäss Polizei um zwei 17-jährige Schweizer. Die entsprechenden Ermittlungen sind am Laufen. (tos)