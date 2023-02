Luzern: Kurden organisieren Benefizanlass für Erdbebenopfer

Luzern Benefizanlass für Erdbebenopfer In Luzern lebende Kurdinnen und Kurden organisieren ein Essen und einen Vortrag. Sie wollen damit Geld für Nothilfe in Syrien und der Türkei sammeln. 22.02.2023, 16.18 Uhr

Am 6. Februar erschütterten zwei verheerende Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 die Südosttürkei und den Norden Syriens. Auch Kurdinnen und Kurden in Luzern bangen um Freunde und Angehörige vor Ort und wollen helfen. Im HelloWelcome, einem Begegnungsort für Geflüchtete, Migranten und Einheimische an der Bundesstrasse 13 in Luzern, organisieren sie einen Benefizabend mit Essen und einem Vortrag am Donnerstag, 23. Februar, um 19 Uhr.

Sie sammeln Geld für die Hilfsorganisation Medico International Schweiz für Nothilfeprojekte in Kurdistan. Am Donnerstagabend informiert Maja Hess, Präsidentin der Hilfsorganisation, über die Situation in den Erdbebengebieten. Um Anmeldung via gilmerus@hellowelcome.ch wird gebeten. (spe)