03.10.2022, 10.17 Uhr

Eine eingeschlagene Busscheibe, zwei gestohlene Nothämmer und beschädigte Sicherheitsabdeckungen: Nach dem Fussballspiel des FC Luzern gegen den BSC Young Boys am Sonntagabend beschädigten YB-Fans auf dem Rückweg zum Bahnhof einen VBL-Bus in Luzern. Dies schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Die Schadensumme betrage 2200 Franken. (tos)