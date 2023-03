Luzerner Grossprojekte SP sorgt für Wirbel: Muss der Durchgangsbahnhof wegen dem Bypass warten? Die SP will, dass der Durchgangsbahnhof gegenüber dem Bypass Priorität hat. Bürgerliche warnen dringend davor, die Projekte gegeneinander auszuspielen. Robert Knobel Jetzt kommentieren 16.03.2023, 05.00 Uhr

Unterirdischer Bahnhof (links) und eine neue Autobahn durch den Sonnenberg (rechts): Das sind die zwei grossen Luzerner Verkehrsprojekte.

Luzern ist gebaut: Dies galt im Verkehrsbereich während Jahrzehnten. Doch jetzt stehen gleich zwei Riesenprojekte vor der Tür: Der Durchgangsbahnhof und die Autobahnumfahrung Bypass. Stadt, Kanton und Gemeinden sind sich einig, dass beide Projekte so rasch wie möglich gebaut werden sollen.

Im Prinzip sieht das auch der Bundesrat so. Der Bypass steht kurz vor der Bewilligung – schon 2024 könnten die ersten Bauarbeiten für den neuen A2-Tunnel zwischen Kriens und Emmen starten.

Bundesrat Rösti gibt keine Zusicherung

Doch beim Durchgangsbahnhof mehren sich die Anzeichen dafür, dass man sich in Bern mit der Realisierung Zeit lassen will. Luzerner Bundespolitiker werden zunehmend nervös – und der neue Verkehrsminister Albert Rösti (SVP) befeuerte die Luzerner Ängste letzte Woche, als er im Ständerat sagte, er könne für das Bahnprojekt keinen Zeitplan versprechen.

Diese Woche traf sich Rösti mit Zentralschweizer Kantonsregierungen. Der Luzerner Regierungsrat Fabian Peter (FDP) wertete das Treffen im SRF-Regionaljournal zwar als Erfolg: Man habe die Forderung deponiert, 2030 mit dem Bau des Durchgangsbahnhofs zu beginnen und das Projekt nicht zu etappieren. Doch eine Zusicherung gab es von Rösti auch diesmal nicht.

Luzerner Mitte will Petition starten Mit einer Petition will die Mitte Kanton Luzern in Bern Druck machen für den Durchgangsbahnhof. Das sagt Parteipräsident Christian Ineichen. Man hoffe dabei auf Unterstützung von anderen Luzerner und Zentralschweizer Parteien sowie Interessensgruppen. Die Petition soll demnächst lanciert werden. Gefordert wird die unverzügliche Realisierung des Durchgangsbahnhofs ohne Etappierung des Projekts. (rk)

Warum zögert der Bund?

Die Luzerner SP will die Ursache für das Berner Zögern beim Durchgangsbahnhof erkannt haben: Schuld daran sei der Bypass. Die SP hat das Autobahnprojekt aus ökologischen Gründen schon immer abgelehnt. Doch nun fürchtet die Partei, dass der Bypass auch den Durchgangsbahnhof konkurrenzieren könnte: Wenn die Erreichbarkeit Luzerns per Auto verbessert wird, sinke gleichzeitig die Dringlichkeit für einen Bahnausbau. Entsprechend rücke der Durchgangsbahnhof in der Prioritätenliste nach hinten.

Das gelte es zu verhindern. Die Luzerner Regierung müsse sich für eine Priorisierung des Durchgangsbahnhofs einsetzen – und zwar auf Kosten des Bypass, wie SP-Kantonsrat Hasan Candan fordert. «Die Botschaft nach Bern muss lauten: Wir bauen zuerst den Durchgangsbahnhof. Den Bypass braucht es nur, wenn wir durch die verbesserte ÖV-Infrastruktur immer noch zu wenig Verkehrskapazitäten haben». Solange sich die Luzerner Regierung für den Bypass einsetze, schwäche sie den Durchgangsbahnhof.

SP als «Totengräber des Durchgangsbahnhofs»?

Bei Luzerner Bundespolitikern hält man nichts von diesen SP-Thesen. FDP-Nationalrat Peter Schilliger findet es völlig kontraproduktiv, Bypass und Durchgangsbahnhof gegeneinander auszuspielen. «Damit spielt die SP den Totengräber für den Durchgangsbahnhof», sagt Schilliger. Bereits 2021 warnte er in einem Interview mit unserer Zeitung vor einem solchen Szenario: Wenn die linksgrüne Opposition gegen den Bypass zu stark werde, könnten rechtsbürgerliche Kreise versuchen, den Durchgangsbahnhof zu bekämpfen. Nur wenn beide Seiten Kompromisse eingehen, könnten die beiden Grossprojekte zum Fliegen kommen.

Gmür warnt vor «Scheitern beider Projekte»

Das sieht auch die Mitte-Ständerätin Andrea Gmür so: «Der SP als erklärter Gegnerin des Bypass geht es bloss darum, diesen mit allen Mitteln zu verhindern». Das sei unredlich und gefährlich: «Wenn die SP Bypass und Durchgangsbahnhof gegeneinander ausspielt, riskiert sie das Scheitern beider Projekte.»

Selbst Grünen-Nationalrat Michael Töngi, ein Gegner des Bypass, hält die SP-These nicht für haltbar. Der Durchgangsbahnhof stehe nicht in Konkurrenz zum Bypass, wohl aber zu verschiedenen anderen Bahnprojekten in der Schweiz. Er sagt: «In diesem Rennen muss er sich durchsetzen können».

