Stadtfest Luzern: Fünf wohltätige Institutionen profitieren

Checkübergabe Stadtfest Luzern war ein finanzieller Erfolg ‒ gemeinnützige Institutionen profitieren An der Checkübergabefeier der Stiftung «Luzern hilft» konnten fünf gemeinnützig-wohltätige Institutionen Unterstützungsbeiträge von insgesamt 40'000 Franken entgegennehmen. Hugo Bischof 13.09.2022, 20.53 Uhr

Stimmungsbild vom diesjährigen Stadtfest Luzern: Die Gruppe Los Problemlos musiziert auf dem Kapellplatz. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 25. Juni 2022)

Das Stadtfest Luzern fand im Juni 2022 nach vierjähriger Pause erstmals wieder statt – in einer gegenüber früher reduzierten Form. Es ist eine Benefizveranstaltung der Stiftung Luzern hilft (früher Luzerner helfen Luzernern). Auch diesmal werden mit dem Erlös gemeinnützig-wohltätige Institutionen unterstützt. Die feierliche Checkübergabe fand am Dienstagabend in der «GasseChuchi Luzern» statt.