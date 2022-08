Luzern Beim diesjährigen Funk am See geht auch im Regen die Party ab Eigentlich wäre das gratis Musikfestival Funk am See ein Grossanlass. Eigentlich. Denn am Freitagabend macht das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Gute Musik gibt es trotzdem. Salome Erni 19.08.2022, 22.02 Uhr

Es war alles da, minutiös geplant: Essensangebot, Infrastruktur, ein neues, bargeldloses Bezahlsystem inklusive Glasfaserleitungen, exakt bemessene Kabel, aufwendiger Schutz für den Rasen, Sanitäranlagen, Awareness-Team, über 200 Helfende. Tausende sollten am Funk am See auf der Luzerner Lidowiese bis in den Samstagmorgen hinein tanzen. Doch es war eben auch der Regen da, zunächst strömend, dann als leichter Niesel in der Luft über dem Vierwaldstättersee.

«‹Verhäxt›, wann hatten wir das letzte Mal einen solchen Regentag?» Melanie Reber, die Leiterin von Funk am See, dem Radio 3fach-Festival, sitzt im OK-Zelt, in einen durchsichtigen Regenponcho gehüllt. Gehofft und gerechnet haben die Veranstalter mit 12'000 Personen an den beiden Abenden. So viele waren es, als das Festival vor der Corona-Zwangspause zuletzt vor vier Jahren durchgeführt werden konnte. Doch am Freitagabend waren es einige Hunderte, die sich unter dem Zelt vor der Bühne versammelten. Die wetterfesten Besuchenden, darunter Naila und Adelino aus Luzern, waren sich einig: «Die, die wollen, sind gekommen.»

Unter dem Zelt versammelte sich das Publikum – vom Regen verschont und von lauter Musik umgeben. Bild: Pius Amrein (Luzern, 19. August 2022)

Eine musikalische Entdeckungstour

Die Band Frederik eröffnete das Festival am Freitagabend mit Indie-Klängen und freute sich über den Auftritt zuhause. Das Heimspiel war gleich doppelt: Schliesslich habe der erste Auftritt der Luzerner Band im exakt gleichen Zelt doch an anderem Ort stattgefunden, verraten sie im Backstage-Bereich. Auch internationale Newcomer-Talente standen auf der Bühne. Der Auftritt der portugiesisch-dänischen R&B-Künstlerin Erika de Casier startete mit atmosphärischen Klängen und einem Bass, der tief in der Brust zu spüren war. Und traf damit offenbar den Geschmack des Publikums. Es folgte der Zürcher Xzavier Stone mit mitreissender Rap- und R&B-Musik.

Erika de Casier begeisterte ihr Publikum mit Sympathie und R&B-Sound. Bild: Pius Amrein (Luzern, 19. August 2022)

«Wir wollen, dass beim Funk am See neue Musik entdeckt werden kann», sagt Reber. Genau so, wie man es auch bei Radio 3fach könne. Die Festivalleiterin arbeitet nicht mehr für das Radio und ist nun Geschäftsführerin im Treibhaus. Für die Aufbauarbeiten des Festivals nahm sie zehn Tage frei und ist damit nicht die Einzige im 15-köpfigen OK. Der Aufwand, alles ehrenamtlich vom 3fach-Team geleistet, ist gross. Andere übernachteten fast eine Woche lang auf der Lidowiese, um das teure Equipment zu bewachen.

Regen macht einen Strich durch die Rechnung

Das Funk am See verlangt keinen Eintritt und ist stolz darauf, wenig Sponsoren zu haben. Für ein Gratisfestival ist schlechtes Wetter aber noch verheerender, denn kein Ticket verpflichtet zum Kommen. Die Rechnung ist damit einfach: Je weniger Menschen vor Ort, desto weniger Essen und Getränke gehen über die Theke. Reber befürchtet, dass der Regen somit auch der Rechnung keine rosigen Zahlen beschert, was das Budget der nächsten Ausgabe tangieren wird.

Doch noch ist es ja nicht vorbei. Reber hofft auf Samstag, der Wetterbericht verspricht Besserung. Ein buntes Rahmenprogramm lockt, denn wer will, kann sich im Spiel Kubb messen, die Nägel farbig lackieren, Märchentheater lauschen, Tischtennis üben und am Abend wieder aufstrebende Bands geniessen. Genau wie am Freitag wird auch in der Samstagnacht anschliessend bis in die Morgenstunden zu zwei Live-DJs getanzt. Der Clou: Die Musik empfangen alle über leuchtende Kopfhörer.