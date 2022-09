Luzern «Den offenen Drogenkonsum und das Dealen können wir nicht akzeptieren» Der Luzerner Sicherheitsmanager Christian Wandeler spricht über die Situation der Alkohol- und Drogensüchtigen, welche sich neu auf anderen Plätzen einfinden. Interview: Matthias Stadler Jetzt kommentieren 15.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Randständige hielten sich in den vergangenen Jahren oft am Bahnhof Luzern auf. Auch das Vögeligärtli war ein beliebter Treffpunkt für Alkohol- und Drogensüchtige, dort wurde beispielsweise schon 2019 beobachtet, dass «hemmungslos gedealt» wird. Derzeit verlagert sich die Szene teilweise vom Bahnhof weg zu anderen Plätzen. So ist momentan etwa der Kasernenplatz direkt an der Reuss beliebt, auch halten sich laut der Gassenarbeit Luzern vermehrt Randständige in der Altstadt auf.

Hier beim Kasernenplatz in Luzern halten sich dieser Tage viele Randständige auf. Bild: Matthias Stadler

(6. September 2022)

Christian Wandeler ist der Sicherheitsmanager der Stadt Luzern. Er nimmt zu den Veränderungen Stellung.

Alkohol- und Drogenabhängige zieht es vermehrt weg vom Bahnhof, hin zu anderen Plätzen in der Stadt Luzern. Wie genau verfolgen Sie das Geschehen?

Christian Wandeler: Es ist ein Thema, das auch bei uns in den vergangenen Wochen auf den Tisch gekommen ist. Ich stehe in ständigem Kontakt mit der SIP (Sicherheit, Intervention, Prävention), der Polizei und dem Strasseninspektorat. Was festzuhalten ist: Es ist nicht das erste Mal, dass man solche Verlagerungen feststellt. Denn die Szene ist mobil und sie reagiert auch sehr sensibel auf Interventionen und Veränderungen.

Christian Wandeler ist seit August 2020 neuer Sicherheitsmanager der Stadt Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 15. Juli 2020)

Gibt es neue Probleme?

Bei neuen Situationen wie dem Kasernenplatz, wo sich Teile der Szene derzeit aufhalten, fällt der offene Drogenkonsum und das Dealen auf. Das ist eine Situation, die wir nicht akzeptieren können und wo auch die Polizei aktiv eingreift, um solche Szenen zu verhindern. Aber grundsätzlich haben auch Randständige das Recht, sich im öffentlichen Raum aufzuhalten.

Was hat das Verschieben der Szene für Auswirkungen auf die Sicherheit in der Stadt?

Es ist nicht so, dass wir aktuell mehr zu tun hätten als früher. Die Lage hält sich mehr oder weniger im Lot, denn solche Veränderungen gibt es immer wieder. Klar ist aber auch: Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist subjektiv. Es kann für viele befremdlich wirken, wenn man Drogenkonsumation plötzlich an einem Ort sieht, an dem es das vorher nicht gegeben hat.

Haben Sie Rückmeldungen von der Bevölkerung erhalten?

Nicht mehr als sonst. Aber die Szene wird schon wahrgenommen. Denn wenn sie sich irgendwohin verschiebt, hören wir das meistens sehr schnell. Wir werden aber auch nach wie vor auf Randständige am Bahnhof aufmerksam gemacht. Manche von ihnen treffen sich also auch dort noch.

Eine tragende Rolle bei der Prävention spielt die SIP. Was genau ist deren Rolle?

Die SIP ist wie ein Seismograph, der frühzeitig erkennen kann, wo sich eine neue Szene bildet und welcher Platz vermehrt aufgesucht wird. Sie ist häufig mit einer Zweierpatrouille – am Wochenende mit zwei – unterwegs, kennt die Leute, spricht sie an und vermittelt sie bei Bedarf an unterstützende Organisationen. Sie weist die Betroffenen beispielsweise darauf hin, dass öffentlicher Konsum und Handel von Drogen nicht toleriert werden. Aber sie hat keinen Sicherheits- oder Repressionsauftrag wie die Polizei.

Die warmen Sommermonate sind vorbei. Werden sich die Randständigen nun vermehrt in Wohnungen zurückziehen?

Es ist durchaus so, dass das Problem des offenen Drogenkonsums und Dealens im Sommer besser sichtbar ist. Denn im öffentlichen Raum ist das einfacher zu bewerkstelligen. Viele Alkohol- und Drogenabhängige wählen ihre Plätze bewusst aus. Sie suchen Orte, die gut erreichbar sind und von wo man auch schnell wieder weg kann. Im Winter hingegen gehen wir davon aus, dass der Konsum und das Dealen mehr im privaten Raum stattfinden. Denn was viele Aussenstehende nicht wissen: Die meisten Randständigen haben eine Wohnmöglichkeit. Nur die allerwenigsten sind meiner Einschätzung nach obdachlos.