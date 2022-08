Luzern Vom Einwanderer zum Gastrokönig: Dogan Can Dogan (28) baut sein Imperium im Tribschenquartier aus Das Kebab-Unternehmen «Dogan's» übernimmt die ehemalige Migros-Filiale an der Tribschenstrasse. Damit wird das Restaurant zum wohl grössten Kebabladen der Region. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 10.08.2022, 11.00 Uhr

An Schultagen platzt das «Dogan's» an der Luzerner Tribschenstrasse über den Mittag jeweils aus allen Nähten. Schüler der nahe gelegenen Kanti Alpenquai zieht es scharenweise hierhin. Der Kebab des türkischen Familienunternehmens ist so beliebt, dass die Kundinnen und Kunden immer wieder draussen warten müssen, bis sie ihre Bestellung aufgeben können.

Volkan (links) und Dogan Can Dogan expandieren weiter. Das «Dogan's» an der Tribschenstrassse wird ab Herbst etwa fünfmal so gross sein wie heute. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 9. August 2022)

Das hat aber auch mit der Fläche zu tun. Inhaber Dogan Can Dogan sagt bei einem Besuch unserer Zeitung:

«Wir haben jahrelang quasi mit dem Platz gekämpft, denn das jetzige Lokal ist viel zu klein.»

Doch wird sich das bald ändern. Zusammen mit seinem Bruder Volkan schlug der 28-Jährige zu, als die Migros ankündigte, ihre Filiale, die sich im selben Gebäude gleich nebenan befand, über die Strasse zu verlegen.

Im Herbst soll das ausgebaute Lokal eröffnet werden. Ein Augenschein ist zwar nicht möglich, doch gibt Dogan Can Dogan bekannt, dass dannzumal mit 260 Quadratmetern Restaurantfläche etwa fünfmal mehr Platz geboten wird wie im jetzigen Restaurant. 120 Sitzplätze sind geplant, wobei es auch Plätze draussen geben soll. Damit wird das «Dogan's» zum wohl grössten Kebabladen in der Region. «Das ist sehr aufregend», sagt der Wirt, dessen Familie 2007 aus der Türkei in die Schweiz zog.

Bestellung wie im McDonald's

Doch die Grösse allein ist nicht alles. Die Inhaber setzen auch auf neueste Technologie. So sollen die Kunden ihre Essenswünsche an Bildschirmen eingeben – ähnlich wie in McDonald's-Filialen.

Zudem wird das Fleisch von einer Schneidemaschine automatisch geschnitten. «Damit haben wir deutlich mehr Kapazitäten und wir können so auch Mitarbeiter einsparen», sagt Dogan Can Dogan. Letzteres sagt er unverblümt, denn es sei in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden, genügend Arbeitskräfte zu finden. Momentan arbeiten im «Dogan's» acht Angestellte, im grösseren Lokal sollen es dann zwischen zehn und fünfzehn sein.

Dogan Can Dogan bereitet einen Döner zu. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 9. August 2022)

Es ist nicht die erste Expansion, die Dogan Can Dogan durchführt. Der Gastrounternehmer betreibt an der Tribschenstrasse, nur wenige hundert Meter vom «Dogan's» entfernt, seit ein paar Jahren zwei weitere Lokale. Das thailändische Restaurant DoReMi und das «Pastillo», wo Teigwarengerichte auf der Speisekarte stehen.

Das Onlineportal «Zentralplus» betitelte den Wirt denn auch schon als «Gastrokönig der Tribschenstrasse». Er selber ist stolz auf den Erfolg: «Denn unsere Familie musste in der Schweiz von null auf anfangen. Wir konnten kein Deutsch und hatten keine Erfahrung in der hiesigen Branche.»

Eigenkreation ist noch heute das Markenzeichen

Das Rezept für den Erfolg hält er nicht geheim:

«Man muss Risiken eingehen, um es in der Gastrobranche zu etwas zu bringen.»

Für das Restaurant sei die wichtigste Devise: «Gastfreundlich und absolut hygienisch sein.» Ausserdem habe die Eigenkreation Kebab-Calzone (eine Pizza-Calzone mit Kebabfleisch) bei der Eröffnung des Restaurants im Jahr 2015 eingeschlagen, wobei sie noch heute das Markenzeichen des Lokals sei.

Auch das selbst gebackene Taschen- wie auch Fladenbrot würden die Kunden schätzen. «Sehr wichtig ist zudem die Lage. Wir haben viele Büroangestellte und die Kanti in der Nähe. Und zudem die Ufschötti, von wo immer wieder Junge zu uns kommen, die Hunger haben», erklärt der Kebab-Spezialist. Anders als in der Innenstadt gibt es in der Umgebung des «Dogan's» zudem nur vergleichsweise wenig Take-away-Möglichkeiten.

1 Tonne Kebabfleisch pro Tag

Mit der Eröffnung des neuen Lokals wird auch das Menu angepasst. Die Klassiker bleiben bestehen, doch gibt es in Zukunft auch vegane Optionen. «Das kommt bei den Jungen mehr und mehr.» So könne man künftig auch vegane Kebabs mit Hummus bestellen. Doch Fleisch wird die Hauptzutat bleiben. An einem guten Tag werden im «Dogan's» derzeit vier bis fünf Kebabspiesse à fünfzig Kilo verspiesen. Dogan Can Dogan rechnet damit, dass es in Zukunft viermal mehr sind.

