Luzern Der neue Pop-up-Park unter dem Werftsteg ist ab sofort zugänglich 80'000 Franken lässt sich die Stadt Luzern die neue Anlage kosten. Sie soll dazu beitragen, die Aufenthaltsqualität am linken See zu steigern. Matthias Stadler 08.09.2022, 13.46 Uhr

Die Lebens- und Aufenthaltsqualität am linken Seeufer der Stadt Luzern soll in den nächsten 15 Jahren verbessert werden. Dazu wurden 2021 in einem Entwicklungskonzept sieben Projekte definiert, die bis 2023 gestartet werden sollen. Eines davon ist ein neuer Kleinpark unter dem südlichen Abgang des Werftstegs. Solche Pärke sind temporäre, für die Bevölkerung umgenutzte Flächen.

So sieht der neue Kleinpark unterhalb des Werftstegs in Luzern aus. Bild: Dominik Wunderli (8. September 2022)

Der Park beim Werftsteg ist ab sofort zugänglich. Wo vorher Boote parkiert waren, stehen nun ein Pingpong-Tisch, eine Rutsche, Sitz- und Essgelegenheiten, Schaukeln und andere Gestaltungselemente, welche die Bevölkerung dazu animieren sollen, sich hier eine Auszeit zu nehmen.

168'000 Franken an Parkplatzgebühren fallen weg

28 Parkplätze wurden Ende Juni westlich der Werft der St.-Niklausen-Schiffgesellschaft-Genossenschaft aufgehoben und die daneben stehenden Boote auf dieses freigewordene Areal gezügelt. So konnte laut einer Mitteilung der Stadt Luzern eine Fläche von 950 Quadratmetern für den neuen Pop-up-Park freigespielt werden. Drei Jahre lang kann dieser genutzt werden können, wobei sich der Park durchaus auch verändern soll, wie die Stadt schreibt. Die Bevölkerung ist deswegen angehalten, Vorschläge und Anregungen für neue Gestaltungselemente einzubringen. Was danach mit dem Areal geschieht, soll in einer Vorstudie ab 2023 geprüft werden.

Luzern hat für den neuen Park 80'000 Franken bezahlt. Hinzu kommen laut dem Bericht und Antrag, der vor einem Jahr vom Grossen Stadtrat abgesegnet wurde, 168'000 Franken an Parkplatzgebühren, welche künftig jährlich wegfallen.

Blick von oben. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. September 2022)

Schon mehrere Kleinpärke in der Stadt

Der Platz unter dem Werftsteg ist nicht der erste temporäre Kleinpark in der Stadt. Seit einem Jahr ist der Abschnitt der Waldstätterstrasse vor der Migros in der Neustadt für den Autoverkehr gesperrt und als Pop-up-Park zugänglich. Die Resonanz dazu sei «überwiegend positiv» gewesen, heisst es bei der Stadt Luzern. «Insbesondere der belebende Effekt für das Quartier wurde mehrfach hervorgehoben.»

Im soeben zu Ende gegangenen Sommer wurden in der ganzen Stadt mehrere Pop-up-Pärke getestet, wobei unsere Zeitung diese unterschiedlich beurteilte: Einer erhielt das Fazit «sympathisch, vorbildlich», ein anderer sei «wenig einladend, bei der Gestaltung mit viel Luft nach oben».

Längerfristig soll die Lebensqualität am linken Seeufer aber nicht nur durch Kleinpärke gesteigert werden. Die Stadt hat wie erwähnt sieben Projekte definiert, die bis 2023 starten sollen. Neben dem Park unter dem Werftsteg sind dies: