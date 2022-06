Luzern Deshalb braucht es den Frauenstreik auch in diesem Jahr Am 14. Juni gehen auch in Luzern wieder viele Frauen auf die Strasse, um für Gleichstellung zu kämpfen. Zu diesem Anlass erzählen vier Frauen aus ihrer Perspektive, warum es in Sachen Gleichberechtigung noch einiges zu tun gibt. Jetzt kommentieren 14.06.2022, 05.00 Uhr

Teamleiterin/Expertin Notfallpflege, Rugby-Spielerin, Kriens

Eva Hollenstein. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 11. Juni 2022)

«Ein grosses Problem sehe ich in den Rollenbildern, die in unserer Gesellschaft vermittelt werden. In vielen heterosexuellen Beziehungen nehmen Frau und Mann noch immer traditionelle Rollen ein. Dass Kinder mit diesen Rollenbildern aufwachsen, erschwert die Emanzipation. Wir sollten in der Erziehung ein freieres Denken vermitteln und versuchen, alte Rollenbilder aufzubrechen. Dass dies möglich ist, zeigen homosexuelle Beziehungen: Jede und jeder übernimmt die Aufgaben, die den eigenen Fähigkeiten entsprechen. Es braucht keine vorgefertigten Rollenbilder.

In der Schweiz haben wir noch keine Gleichstellung erreicht. Auch die Männer sind benachteiligt, etwa wenn sie Väter werden: In einer gleichberechtigten Gesellschaft gäbe es gleich viel Urlaub für alle Eltern. Emanzipation braucht es deshalb für Frauen und für Männer.

Gleichzeitig sind Frauen – was die Gleichberechtigung angeht – nach wie vor benachteiligt. In der Arbeitswelt nehmen Männer noch immer die meisten Führungspositionen ein. Wir müssen Druck machen, damit mehr Frauen solche Positionen einnehmen – mit dem Ziel, dass sich eine ausgeglichene Quote irgendwann natürlich ergibt. Dafür müssen die richtigen Bedingungen geschaffen werden wie finanzierbare Kinderbetreuung oder auch Lohn für Hausfrauen und Hausmänner.» (bev)

Initiantin Christkindlibriefkasten und Kinderparadies, Luzern/Tils

Heidi Rothen. Jakob Ineichen (Luzern, 10. Dezember 2019)

«Menschen in Not gibt es immer, meist sind es Frauen mit Kindern. Zwar haben Frauen in der Wirtschaft und auch in der Politik schon viel erreicht. Das freut mich auch sehr. Aber sie sind dort aus eigenem Engagement gelandet. Ich bin überzeugt, dass Frauen bei gezielterer Unterstützung oder Entfernung der Hürden noch viel mehr erreichen würden.

Ich bekomme das ganze Jahr über Briefe. Dabei geht es nicht nur um finanzielle Hilfe, auch um kleine Dinge. Oder besser gesagt, für uns kleine Dinge. So hat mir eine Frau geschrieben, ob ich jemanden wüsste, der ihr vorlesen könnte. Sie sehe fast nichts mehr, von Hörbüchern hat sie noch nie etwas gehört. Es braucht also nicht nur Geld. Achtsamkeit und Verantwortung für einander sind ebenfalls wertvoll. Oft fehlt es an psychologischer Hilfe. Ich erlebe viele Frauen, die getrauen sich schlicht nicht, ihnen fehlt der Mut.

Selbstwertgefühl wird in einer alle tragenden Gemeinschaft am besten und nachhaltig gefördert. Dafür müssen Frauen aller Schichten und jeden Alters sichtbarer werden. Das gilt auch für Frauen in meinem Alter, denn viele sind einsam. Das ist ein Appell an alle Geschlechter. Solange es noch solche Lücken gibt, braucht es Aufmerksamkeit – und die kann auch mit einem Frauenstreik erreicht werden. Also braucht es ihn weiterhin.» (sam)

Social Entrepreneurin, Antirassismus-Aktivistin, Lausanne/Willisau

Anja Nunyola Glover. PD

«Vielleicht erinnern Sie sich an 1991: Damals, am 14. Juni, legte eine halbe Million Frauen ihre Arbeit nieder und forderte die Gleichstellung. Mich gab es damals noch nicht. Ich bin in einer Generation aufgewachsen, in der vieles bereits als selbstverständlich galt: Etwa das Frauenstimmrecht oder das Recht, einen Arbeitsvertrag ohne das Einverständnis eines Mannes zu unterzeichnen. Zu verdanken haben wir das Feminist:innen verschiedenster Generationen.

Das Patriarchat zwingt uns in eingeengte gesellschaftliche Formen und schadet letztlich allen Menschen. Das Problem von Geschlechterrollen ist, dass sie uns sagen, wie wir sein sollten, anstatt uns zu zeigen, wie wir wirklich sind. Wenn ich heute auf die Strasse gehe, fordere ich lediglich, dass die Geschlechter von ihren gesellschaftlichen Rollen befreit und gleichberechtigt behandelt werden. Obwohl ich weder Männer, noch BH oder schöne Kleider verachte, bin ich mit dieser schlichten Forderung eine Feministin. Die Tatsache, dass wir es nicht alle sind, ist der Grund, weshalb es in dieser Hinsicht noch viel zu tun gibt.

Seit 1991 ist viel gegangen. Aber auch 31 Jahre später kann in der Schweiz nicht von Gleichberechtigung gesprochen werden. Denken Sie nicht: ‹Das geht mich nichts an, ich behandle alle gut oder fühle mich gut behandelt.› Es geht uns alle etwas an.»

Landwirtin in Ausbildung, Jungzüchterin, Jungfreisinnige, Emmen

Lea Birrer mit Kalb Bruno. Bild: Roger Grütter (Emmen, 10. Juni 2022)

«Im Zeitalter der Gleichstellung wird auch in der Landwirtschaft gegen alte Rollenbilder gekämpft: Mann im Stall und Frau am Herd. Als lernende Landwirtin spüre ich diese Haltung im Arbeitsalltag meines Lehrbetriebs aber nicht. Mein Lehrmeister behandelt mich zuvorkommend und Arbeiten werden gleichberechtigt erledigt. Auch in der landwirtschaftlichen Schule machen die Lehrkräfte keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern – die Leistung zählt! Ein Landwirtschaftsbetrieb stellt sehr unterschiedliche Anforderungen an alle im Betrieb tätigen Mitarbeitenden. Dazu ist Teamarbeit nötig; und wichtig ist, dass dabei alle Beteiligten ihr Können einbringen.

Ab und zu kommt es unter den Lernenden zu Sprüchen, die wir Frauen kontern, indem wir für die Gleichstellung einstehen. Ich wünsche mir, dass auch in der Gesellschaft Vorurteile abgebaut werden und es nicht mehr Erstaunen auslöst, wenn eine Frau auf dem Traktor sitzt.

In einem Jahr werde ich meine Lehre als Landwirtin hoffentlich erfolgreich beenden. Ob und inwiefern bei einer Festanstellung die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern in Frage gestellt wird, kann ich heute nicht abschliessend beurteilen. Bisher machte ich die Erfahrung, dass die Leistung und nicht mein Geschlecht für die Beurteilung meiner Arbeit zählt.»

Das Programm des Frauenstreiks in Luzern In der Stadt Luzern gibt es am 14. Juni den ganzen Tag über Veranstaltungen zum Frauenstreik. Von 9.30 bis 11 Uhr gibt es bei der «Volière» auf dem Inseli ein feministisches Frühstück. Ab 15 Uhr sind auf dem Theaterplatz Reden und Konzerte zu hören. Dort startet um 18 Uhr auch die Demonstration durch die Stadt, die im Inselipark endet. (bev)

