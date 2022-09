Brandbekämpfung Die Feuerwehren Adligenswil und Meggen schliessen sich zusammen Die neue Organisation wird frühestens 2025 eingesetzt. Die beiden Feuerwehren arbeiten bereits heute eng zusammen. 19.09.2022, 09.42 Uhr

Um die Einsatzbereitschaft in Adligenswil und Meggen langfristig zu sichern, planen die Feuerwehren den Zusammenschluss. Das schreiben die beiden Gemeinden in einer gemeinsamen Mitteilung vom Montag. Derzeit seien bei Ernstfalleinsätzen in den einzelnen Feuerwehren nicht in jedem Fall genügend Feuerwehrangehörige innerhalb der geforderten Zeit verfügbar. Daher diene bereits die gemeinsame Alarmierung als kurzfristige Überbrückungslösung.