Stadt Luzern «S' esch Määs z Lozärn» – alles, was Sie über die Rückkehr der Luzerner Herbstmesse wissen müssen Die bekannte Herbstmesse in Luzern findet nach zwei Jahren Pause wieder auf dem Inseli statt. Mit dabei ist die nostalgische Calypso-Bahn und es gibt neu ein Restaurant-Chalet. Hugo Bischof, Robert Knobel, Sandra Peter 01.10.2022, 05.00 Uhr

Wenn das Riesenrad steht, ist wieder Määs-Zeit. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 6. Oktober 2018)

Dieses Jahr findet die traditionelle Luzerner Herbstmesse, die Määs, vom 1. bis 16. Oktober 2022 auf dem Inseli statt.

Lunapark Sonntag bis Donnerstag, 10 bis 22 Uhr.

Freitag und Samstag, 10 bis 23 Uhr.

Warenmesse Täglich 10 bis 19 Uhr.

Määs-Restaurant Sonntag bis Donnerstag, 10 bis 20 Uhr.

Freitag und Samstag, 10 bis 22 Uhr.

Die Määs wird jeweils am ersten Tag um 10 Uhr mit einem Böllerschuss eröffnet, heuer also am Samstag, 1. Oktober 2022. Aus der Konfettibombe fliegen auch rund 500 Fahrchips für die verschiedenen Bahnen im Lunapark durch die Luft, die Besucherinnen und Besucher einsammeln und verwenden können.

Konfetti und Hunderte von Fahrchips: Bild von der Määs-Eröffnung 2019. Bild: Eveline Beerkircher

Dazu gehört sicher der «Pegasus», das geflügelte Pferd. Es handelt sich um ein Hochfahrgeschäft mit einer Höhe von 19 Metern und einem Flug von 360 Grad über Kopf. Eine Fliehkraft von 4 G wirkt auf die Fahrgäste ein: Nervenkitzel ist garantiert. Ein Publikumsmagnet ist auch das 46 Meter hohe Swisswheel-Riesenrad. Klassiker sind Autoscooter, Kinderschlaufe, Määs-Express, Holzturm mit Aussichtsterrasse, Karussell.

Nervenkitzel auf dem «Pegasus», hier an der Määs 2015. Bild: Boris Bürgisser

Hauptsächlich werde bei den Fahrgeschäften und Marktständen nach wie vor bar bezahlt, erklärt Rico De Bona, Präsident der IG Luzerner Herbstmesse und Märkte. «Da kommen die Kinder wie früher mit einem Batzen vom Götti oder Grosi.» Ein Teil der Marktfahrenden würde auch Kartenzahlung akzeptieren, das Twint-System habe sich in diesen Kreisen aber noch nicht etabliert.

Rund 90 Markthändlerinnen und Markthändler präsentieren wie gewohnt einen vielfältigen Warenmix. Neue Produkte sind ukrainische Backwaren (Pampushka), Glarner Spezialitäten, Lavendel-Produkte und eine Saftpresse.

Das neue Määs-Chalet mit Gartenwirtschaft soll der Herbstmesse einen Hauch von Oktoberfest-Charakter geben. Auf der Menukarte stehen etwa Weisswurst mit Bretzeln, Haxenbraten mit Knödel, Ofenfleischkäse mit Kartoffelsalat und Pouletschenkel-Knebel-Spiess. Es gibt auch ein Angebot für den Hunger zwischendurch. Die Oktoberfest-Stimmung wird mit DJ- und Livemusik angeheizt.

Die Calypso-Bahn ist ein nostalgisches Rundfahrgeschäft mit herzigen Zweiergondeln. Jeder Wagen wird mit Spots beleuchtet. Die Bretter des Holzbodens ähneln einem Regenbogen.

«Calypso» ist die älteste Määs-Bahn. Im Bild sind Rico De Bona, Präsident IG Herbstmesse (links), und Raoul Mumenthaler von der Stadt Luzern. Bild: Patrick Huerlimann

Die erste Calypso-Bahn ging 1958 auf dem Münchner Oktoberfest in Betrieb. Benannt wurde sie nach der karibischen Calypso-Musik, die durch den Sänger Harry Belafonte bekannt wurde. «Deren weicher Rhythmus konnte im übertragenen Sinn sicher mit den Drehbewegungen des Rundfahrgeschäftes verglichen werden», heisst es auf der Website des Bahnbetreibers.

Der «Calypso», der jetzt an der Lozärner Määs im Einsatz ist, wurde 1963 in Deutschland in Betrieb genommen und kam 1964 in die Schweiz. 1989 übernahm der Aargauer Paul Läuppi das abgewirtschaftete Fahrgeschäft und restaurierte es mit viel Liebe, sodass es ab 1991 als Nobel-Karussell wieder auf Tour gehen konnte.

Insgesamt wurden 40 «Calypso» gebaut. Viele wurden im Lauf der Jahre umgebaut und modernisiert. Original ist nur noch jener, der jetzt auch wieder in Luzern gastiert. Seit Paul Läuppis Tod 2021 führt sein langjähriger Geschäftspartner Alois Steiner das Fahrgeschäft. Nach seinen Angaben reist ein Kern hartgesottener Fans dem «Calypso» durch die ganze Schweiz nach.

Am Familientag (13. Oktober) fahren alle Bahnen bis 19 Uhr zum halben Preis.

Am «Chilbisonntag», dieses Jahr am 9. Oktober ab 9.30 Uhr, gibt es auch unter der Egg und am Rathausquai in der Luzerner Altstadt herbstliche Festlaune dank Stimmungsmusik, Glücksrädern, hiesser Marroni und Festwirtschaft.

Warenmessen gibt es schon seit Jahrhunderten in Luzern. Früher strömten die Menschen aus der Zentralschweiz an die Herbstmesse in die Stadt, um hier ihre Wintereinkäufe zu machen. Für viele Bauern war es eine der seltenen Gelegenheiten, vom Hof wegzukommen. Daher wurde der Einkauf zum Volksfest.

Der Standort wechselte häufig und befand sich zeitweise auf dem Kurzweilplatz, dem heutigen Kasernenplatz. 1934 fand erstmals auf dem damaligen Inseli, das damals noch eine richtige Insel war, eine Schaubudenmesse statt, damals aber im Frühjahr. Da dies Widerstand der örtlichen Geschäfte hervorrief, wurde die im selben Jahr geplante Herbstmesse abgesagt. Doch ab dem folgenden Jahr fand dann zweimal jährlich die Määs mit den Schaubuden am Inseli satt.

Von 1942 bis 1952 fand die Määs auf dem Bahnhofplatz statt. In den 1950er-Jahren wurde der Inselkanal zugeschüttet und ein Parkplatz gebaut, woraufhin 1956 erstmals die Määs mit den Schaubuden auf diesem Parkplatz durchgeführt wurde. Im Herbst 1967 standen dann erstmals auch die Verkaufsstände auf dem Inseli. Die Määs, wie wir sie heute kennen, war geboren.

Ja, das ist leider zu befürchten. Allerdings gibt es noch viele offene Fragen. Die erste betrifft den Bau des Durchgangsbahnhofs, der um 2028 starten soll. Gemäss ersten Plänen könnte ein Teil des Inseli zeitweise als Bau- und Installationsplatz gebraucht werden, die Määs hätte dann keinen Platz mehr.

Ob und wie das Inseli für die Bauarbeiten eine Rolle spielt, wird sich Anfang 2023 zeigen, wenn das Vorprojekt für den Durchgangsbahnhof vorliegt. Sicher ist hingegen, dass die Määs während der Bauarbeiten nicht mehr am Bahnhofplatz stattfinden kann. Denn dort entsteht eine Baugrube für den Tiefbahnhof.

Zurück zum Inseli: Für Ungemach sorgt dort nicht nur der Durchgangsbahnhof, sondern auch die Inseli-Initiative, die 2017 angenommen wurde. Sie verlangt eine Begrünung des Carparkplatzes. Das Problem: Auf einer Wiese können keine schweren Chilbibahnen aufgestellt werden. Eine weitere Initiative, die Määs-Initiative, will dies verhindern. Sie wurde Mitte 2022 eingereicht und fordert, dass die Määs auch künftig am Inseli stattfinden kann.

