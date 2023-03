Luzern Die Stadt legt am Schweizerhofquai Bäume in Ketten – aus Sicherheitsgründen Fachleute haben am Schweizerhofquai die Standfestigkeit von 13 ausgewählten Rosskastanien überprüft. Damit will die Stadt Luzern herausfinden, ob noch weitere Bäume umkippen könnten. Lukas Zwiefelhofer Jetzt kommentieren 02.03.2023, 17.00 Uhr

Im Januar 2023 konnten Besuchende in Luzern das Farbspektakel des Lichterfestivals bestaunen. Doch dann passierte etwas Unerwartetes: «Lichterlöschen» bei einer Rosskastanie am Schweizerhofquai – sie kippte einfach um. Das Gebiet rund um die Seepromenade wurde daraufhin von Einsatzkräften abgesperrt, der umgekippte Baum zerkleinert und wegtransportiert.

Der Baum befand sich kurz vor dem Schiffrestaurant Wilhelm Tell. Bild: Mirela Portmann (Luzern, 14. 1. 2023)

Die Stadt Luzern untersuchte, wie so etwas passieren konnte. Das Ergebnis: Die Wurzeln der Rosskastanie waren in einem schlechten Zustand. Ein Pilzbefall habe dafür gesorgt, dass die Wurzeln anfingen zu faulen.

13 Bäume mit Sensoren vermessen

Um einen solchen Zwischenfall in Zukunft zu verhindern, will Stadtgrün Luzern nun mehr über die Wurzeln der Bäume am Schweizerhofquai erfahren. Zu diesem Zweck wurde die Firma Tilia Baumpflege AG beauftragt, die Rosskastanien genauer unter die Lupe zu nehmen.

Am Schweizerhofquai in Luzern wird die Belastbarkeit von 13 ausgewählten Rosskastanien überprüft. Bild: Eveline Beerkircher (1. 3. 2023)

Konkret wurden am Donnerstag 13 ausgewählte Bäume entlang des Schweizerhofquais mit Sensoren vermessen und sogenannte Zugversuche durchgeführt. Das Ganze läuft dann etwa so ab: Mit einer Kraft von 500 bis über 1000 Kilogramm wird am jeweiligen Baum gezogen und beobachtet, wie sich der Stamm und die Wurzeln verformen. Messgeräte am Stamm dokumentieren die Veränderungen.

Gemäss dem Baumsachverständigen der Stadt Luzern, Fritz Bächle, gibt es einige Firmen, die ein solches Verfahren anbieten würden. Tilia Baumpflege AG sei jedoch am längsten damit vertraut. Das habe am Ende den Ausschlag zugunsten der Aargauer Firma gegeben.

Zugseil soll Naturkräfte simulieren

Bächle erklärt den Sinn von Zugversuchen so: «Das Zugseil soll Naturkräfte simulieren, die von aussen auf den Baum einwirken. Es kann Wind, aber auch schwerer Regen oder Nassschnee, der viel mehr Gewicht findet, simuliert werden.»

Aufgrund der Messwerte, des Zuggewichts, des Zugwinkels sowie der Baumdimension könne ermittelt werden, wie stabil der Baum steht. Die ganze Aktion am Schweizerhofquai dauerte knapp einen Tag. Nun folgt die Auswertung der Daten. Das sei komplex, sagt Bächle. In knapp zwei Wochen sei mit Resultaten zu rechnen.

Stadt will nach Auswertung der Resultate über weiteres Vorgehen beraten

Fritz Bächle, der sich die Untersuchungen vor Ort angeschaut hatte, ist mit Blick auf das Resultat der Messungen vorsichtig optimistisch: «Wenn man mit diesem Zuggewicht an den Bäumen zieht und die Bäume in einem schlechten Zustand wären, hätte man direkt abbrechen müssen.» Das sei jedoch nicht der Fall gewesen. Für Bächle ist dies grundsätzlich ein positives Zeichen.

Sicherheitsarbeiter der Stadt Luzern bei einem Zugversuch. Bild: Lukas Zwiefelhofer, (Luzern, 2. 3. 2023)

Doch er betont gleichzeitig: «Die Auswertungen müssen wir genau anschauen und dann entscheiden, ob wir weitere Massnahmen zur Baumpflege ergreifen.» Die Untersuchung am Schweizerhofquai soll die Stadt Luzern ungefähr 10’000 Franken kosten.

