Luzern Die Stadt will mehr digitale Infobildschirme aufstellen Nicht nur in der Innenstadt, sondern erstmals auch in den Quartieren sollen digitale Bildschirme Informationen zur Stadt vermitteln. 13.02.2023, 15.26 Uhr

Eine der Infotafeln auf dem Schwanenplatz. Bild: PD

In der Stadt Luzern stehen zurzeit sieben digitale Infobildschirme. Dort ist einerseits Werbung zu sehen, andererseits können dort auch städtische Informationen bezogen werden – zum Beispiel über einen Stadtplan. Nun plant die Stadt, mehr solche digitalen Infotafeln aufzustellen, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist.

In der Innenstadt sollen fünf neue digitale Infotafeln platziert werden. Sie werden jeweils einen analogen Stadtplan ersetzen. Erstmals sollen auch in den Quartierzentren solche Screens aufgestellt werden – drei bis vier an der Zahl. An welchen Standorten ist laut Mitteilung noch offen.

Hintergrund der Ausbaupläne ist der Umstand, dass die Stadt – auch die analogen – Plakatstellen für die Jahre 2024 bis 2032 neu ausschreibt. (sma)