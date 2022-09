Luzern Die Szene verlagert sich: Randständige zieht es weg vom Bahnhof Drogen- und alkoholabhängige Personen halten sich seit einiger Zeit seltener am Bahnhof Luzern auf. Beliebt sind neu andere Plätze. Die Veränderung hat auch mit dem Bettelverbot zu tun. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr

Es sind Bilder, die so gar nicht zum idyllischen Luzern passen, welches Tourismusverantwortliche gerne zeichnen: Offener Drogenkonsum direkt an der Reuss – und das am helllichten Tag. Wer in den vergangenen Wochen beispielsweise am Kasernenplatz vorbeikam, sah immer wieder Personen, die hinter der Bushaltestelle an der Reuss Drogen nahmen.

Randständige verteilen sich in Luzern derzeit auf neue Plätze, wie etwa beim Kasernenplatz direkt an der Reuss. Bild: Matthias Stadler

(6. September 2022)

Die Gassenarbeit Luzern sagt auf Anfrage, dass sich die Szene von Alkohol- und Drogenabhängigen derzeit in einem Umbruch befinde. Früher seien diese Personen oft am Bahnhof anzutreffen gewesen. Mittlerweile würden sie sich auf andere Plätze verteilen.

«Wir stellen fest, dass sich einige von ihnen vor der Hauptpost oder in der Seidenhofstrasse aufhalten», sagt Olivia Allemann, Leiterin der aufsuchenden Sozialarbeit. Andere würden, wie eingangs erwähnt, vermehrt am Kasernenplatz verweilen und wiederum andere in der Altstadt. «Die Szene hat sich in den vergangenen Monaten zersplittert», erklärt Allemann, die mit ihrem Team die Randständigen regelmässig vor Ort aufsucht und mit ihnen über ihre Probleme spricht.

Die Luzerner Polizei schreibt, dass es in der Drogenszene ab und zu zu Verschiebungen komme. Sprecher Christian Bertschi sagt:

«Wir stellen immer wieder fest, dass sich die Szene an einen anderen Ort verlagert, wenn die Polizei in einem Gebiet starke Präsenz markiert.»

Gerichtsurteil beeinflusst Situation

Gründe für die Verlagerung der Szene gibt es laut Allemann einige. «Die Polizei kontrolliert am Bahnhof die Leute vermehrt und schickt diese auch öfter weg.» Die Hauptpost und die Seidenhofstrasse seien nahe gelegene Alternativen.

Für den neuen Treffpunkt an der Reuss hinter der Kasernenplatz-Bushaltestelle gebe es einen anderen Grund, sagt Olivia Allemann: Der Coop am Kasernenplatz wurde längere Zeit umgebaut. Dort hielten sich zuvor oft Randständige auf. Wegen der Baustelle hätten sie sich einen neuen Platz gesucht.

Von Kanton, Stadt und Kirchen unterstützt Der Verein kirchliche Gassenarbeit Luzern setzt sich seit knapp 40 Jahren für sozial benachteiligte, von Sucht und Armut betroffene Personen ein. Er bietet unter anderem eine Seelsorge, eine Drogeninformationsstelle sowie Beratung und Einkommensverwaltung an. In der «Gassechuchi/K+A» am Geissensteinring erhalten Randständige Mahlzeiten, sie können dort auch unter hygienischen Bedingungen Drogen konsumieren. Die aufsuchende Sozialarbeit wiederum besucht die Personen auf der Strasse. Die Gassenarbeit hat Leistungsverträge mit dem Kanton und der Stadt Luzern. Zudem wird sie von den Kirchen getragen und auch von privaten Spendern finanziell unterstützt. (mst)

«Ein weiterer Grund für die veränderten Standorte ist auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zum Bettelverbot», ergänzt die Expertin. Anfangs 2021 stellte das Gericht fest, dass ein absolutes Bettelverbot, wie es etwa im Kanton Luzern herrschte, die europäische Menschenrechtskonvention verletzt. Eine Roma, die in Genf Passanten um Almosen bat und so gegen kantonales Recht verstiess, erhielt von den Richtern in Strassburg Recht.

Seither habe auch die Luzerner Polizei die Strategie angepasst, sagt Allemann: «Zwar ist das Bettelverbot nach wie vor in Kraft, doch wenn nicht aggressiv gebettelt wird, lassen einen die Polizisten in Ruhe.» Das beobachtet Allemann – und sie vermutet, dass sich Randständige vermehrt in der Altstadt aufhalten, weil sie nun nicht ständig fürchten müssten, sanktioniert zu werden.

Die Polizei hingegen will von einer Praxisänderung nichts wissen: «Aktuell ist Betteln im Kanton Luzern nach wie vor verboten und ein Übertretungsstrafbestand», sagt Christian Bertschi. Auch habe sich beim Bahnhof seitens der Polizei nichts geändert: «Wie bisher auch ist die Luzerner Polizei in diesem Bereich, wie auch an anderen Brennpunkten, mit uniformierten Patrouillen präsent. Werden strafbare Handlungen festgestellt, werden diese geahndet.»

Bettelverbot soll angepasst werden Die Luzerner Regierung muss das Bettelverbot anpassen und hat soeben eine Vernehmlassung durchgeführt. Es soll präzisiert und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte angepasst werden. Es sei unverhältnismässig, jegliche Form des Bettelns unter Strafe zu stellen, halte der Gerichtshof fest. Heute ist es nicht erlaubt, Geld für den eigenen Lebensunterhalt zu sammeln, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Der Regierungsrat hält im Vernehmlassungsverfahren nun fest: «Normales Betteln, namentlich durch passives Sitzen oder durch massvolles Ansprechen von Drittpersonen, bei dem die Beseitigung einer persönlichen Notlage im Vordergrund steht, ist grundsätzlich zu akzeptieren.» (mst)

Anzahl Randständiger bleibt stabil

Olivia Allemann von der Gassenarbeit erklärt, dass die Anzahl Alkohol- und Drogenabhängiger, die sich in Luzern regelmässig im öffentlichen Raum aufhalten, schwierig abzuschätzen sei:

«An einem schönen Sommertag treffen wir wohl zwischen 20 und 40 Personen an, wobei es immer wieder mal sogenannte Neuzugänger gibt. Diese Zahl ist in den vergangenen Jahren, auch während der Pandemie, nicht auffällig grösser geworden.»

Viele Personen würden sich allerdings auch in privaten Unterkünften aufhalten. «Das merkt man im Winter noch mehr, da viele von ihnen dann nicht mehr auf den Strassen unterwegs sind.»