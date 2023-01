Tribschenbadi Luzern erhält eine Auffrischung

Luzern Die Tribschenbadi erhält eine Auffrischung Für 6,24 Millionen Franken soll das Strandbad Tribschen saniert und aufgewertet werden. Es ist auch eine Neuheit auf Luzerner Boden geplant. Matthias Stadler 10.01.2023, 11.01 Uhr

Während es der Zimmeregg-Badi dieser Tage mittels Sanierungsarbeiten «an den Kragen» geht, herrscht in der Tribschenbadi in Luzern momentan winterliche Stille. Doch auch hier stehen Bauarbeiten an, denn das Strandbad Tribschen, das der Stadt gehört und von der Hallenbad Luzern AG betrieben wird, ist in die Jahre gekommen. 1967 wurde die Badi erbaut. An ihr nagt der Zahn der Zeit, so ist etwa der Gastrobereich veraltet, was sich auch immer wieder an langen Warteschlangen vor der Essensausgabe bemerkbar macht.

Die langen Warteschlangen sollen mit dem sanierten Betriebsgebäude in den Griff gekriegt werden. In der Mitte ist die künftige Essensausgabe zu sehen. Visualisierung: PD

In Zukunft sollen die Besucher eine aufgefrischte Badi vorfinden. Der Luzerner Stadtrat plant eine Sanierung und Aufwertung der rund 23'500 Quadratmeter grossen Anlage, die in einem durchschnittlichen Sommer von 34’000 Gästen besucht wird und im vergangenen Hitzesommer gar 41'000 Eintritte verzeichnete. Der Stadtrat beantragt beim Parlament einen Sonderkredit von 6,24 Millionen Franken, wie Baudirektorin Manuela Jost am Dienstagvormittag an einer Medienkonferenz ausführte. Der Projektierungskredit belief sich auf 320'000 Franken.

Das neue Badmeisterhaus am Strand – das alte wird abgerissen. Es wird unter anderem eine WC-Anlage beinhalten. Visualisierung: PD

Technik auf Vordermann bringen

Die Sanierung soll komplett in der Wintersaison 2023/24 durchgeführt werden, wobei der Fokus auf der Gebäudesanierung, den technischen Installationen und der Umgebung liegt. Ziel ist laut der Stadt auch, das Gelände im Winter besser zugänglich zu machen. Für die Erarbeitung des Projekts wurde eine Umfrage bei Gästen gemacht. Unter anderem folgende Arbeiten sind vorgesehen:

Das Betriebsgebäude, bei dem sich auch der Eingang befindet, wird auf Vordermann gebracht. So soll beispielsweise der Gastrobereich modernisiert werden, auch der Sitzplatz davor erhält eine Auffrischung, etwa mit aufrollbaren Sonnenschutzsegeln. «Die bestehende Gastronomieinfrastruktur entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik», heisst es im entsprechenden Bericht und Antrag dazu. Die «veraltete Infrastruktur» führe zu Beanstandungen bei den Lebensmittelkontrollen. Die Lebensdauer der Kücheninfrastruktur sei abgelaufen. Zudem sei es in der Küche eng und oftmals sehr heiss. Die Arbeitsbedingungen seien besonders an Spitzentagen kaum zumutbar, die geforderten Kapazitäten und gewünschte Qualität könnten nicht erreicht werden. «Es muss für die Mitarbeitenden bessere Bedingungen geben», sagte Manuela Jost an der Medienkonferenz.

Im danebenstehenden Garderobengebäude sollen unter anderem die Garderoben saniert werden, wobei diese in Zukunft genderneutral gehalten sind, mit abschliessbaren Kabinen.

Das bestehende Badmeisterhaus am Strand wird abgerissen und durch einen Neubau ausserhalb des Gewässerraums ersetzt. Dieses wird neu auch eine Toilettenanlage beinhalten. Zudem erhält das Gebäude einen Verkaufsraum für die Gastronomie. Dieser soll die Essens- und Getränkeausgabe beim Betriebsgebäude entlasten. Der Strand selber wird aufgewertet.

Das Betriebs- wie auch das Garderobengebäude erhalten Photovoltaikanlagen, die Dächer sollen begrünt werden.

Die Badewassertechnik für das Kinderplanschbecken wird erneuert. Ausserdem ist geplant, den Kinderspielplatz und den Planschbereich attraktiver zu gestalten. Dieses Areal wird um 280 Quadratmeter vergrössert.

Technische Einrichtungen im Betriebsgebäude sollen durch neue Geräte ersetzt werden, die hohe energetische Standards haben.

Auch die Natur soll profitieren: Es ist geplant, die ökologischen Flächen zu vergrössern.

Der Zugang zum Eingang und die Notfallzufahrt sollen verbessert sowie der Veloparkplatz um 80 Stellplätze vergrössert werden. Neu finden 240 Velos dort Platz, sieben Autoparkplätze müssen dem Platz für Drahtesel weichen. Es wird zwei zusätzliche Wintereingänge und Anpassungen bei der Wegführung geben.

Die bestehenden Beachvolleyballfelder werden um eine Beachsocceranlage erweitert.

Der Strand und die Wege werden aufgewertet, das Beachvolleyballfeld erweitert. Visualisierung: PD

Das Bedürfnis für eine solche Beachsocceranlage sei in den vergangenen Jahren mehrmals an die Stadt herangetragen worden, wie es im Bericht und Antrag an den Grossen Stadtrat heisst. Es werde sich um das erste solche Spielfeld auf Stadtgebiet handeln. Der Sandbereich wird um 690 Quadratmeter vergrössert, künftig kann dort neben Volleyball und Fussball auch Beachhandball gespielt werden.

Der Grosse Stadtrat befindet voraussichtlich am 9. Februar über den Sonderkredit. Es unterliegt dem fakultativen Referendum.

Der aufgefrischte und vergrösserte Kinderbereich, der auch mit Ideen von Kindern erweitert wird. Visualisierung: PD