Luzern Diese Luzerner Baugenossenschaft schuf in 75 Jahren gegen 500 preisgünstige Wohnungen Die SBL Wohnbaugenossenschaft Luzern feiert dieses Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Ihre neuen Mietwohnungen sind heiss begehrt.

Die SBL Wohnbaugenossenschaft Luzern hat seit ihrer Gründung 1947 gegen 500 preisgünstige Wohnungen geschaffen, zum grössten Teil in selbst realisierten Neubauten. «Natürlich ist es der Idealfall, wenn wir selbst etwas nach unseren Vorstellungen entwickeln können, aber auch in älteren oder erworbenen Gebäuden können wir den Genossenschaftsgedanken verwirklichen», sagt Jörg Sprecher. Der Luzerner Rechtsanwalt ist seit Mai 2021 SBL-Präsident, als Nachfolger von Markus Mächler.

Als eine charakteristische SBL-Siedlung bezeichnet Sprecher die vier langgezogenen Laubenganghäuser an der Spitalstrasse 25 bis 29:

Typische SBL-Siedlung an der Spitalstrasse in Luzern. Bild: Mesch.ch, Michael Fankhauser

Sie wurden 1934/35 erbaut, vom Bauhaus-Architekten Carl Mossdorf. Es waren 93 Wohnungen, fast alle mit drei Zimmern. Die SBL hat die Siedlung 1991 erworben. Sie ist heute im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) verzeichnet. Von 2002 bis 2004 wurden die Gebäude umfassend saniert. Zwanzig am Umbau beteiligte Firmen waren zugleich Genossenschafter; sie erbrachten zusammen rund 66 Prozent der Sanierungsarbeiten.

Die Laubengänge prägen die Siedlung aus den 30er-Jahren. Bild: Mesch.ch, Michael Fankhauser

Ursprünglich eine Genossenschaft der Konservativen

Die SBL Wohnbaugenossenschaft wurde 1947 von Politikern und Gewerbetreibenden der Konservativen Volkspartei (heute Die Mitte) gegründet. Der Start erfolgte noch im gleichen Jahr mit zwei Mehrfamilienhäusern mit zwölf Wohnungen an der Geissmattstrasse 15 und 17. Es folgten weitere Mehrfamilienhäuser in Luzern, aber auch in Adligenswil und später Kriens und Ebikon.

SBL steht für Soziale Baugenossenschaft Luzern. Das «sozial» ist inzwischen aus dem Namen verschwunden. Sprecher erklärt:

«Die SBL wollte nicht zu einseitig auf den sozialen Wohnungsbau reduziert werden.»

«Dieser Bereich wird heute von der gemeinnützigen Stiftung für preisgünstigen Wohnraum Luzern (GSW) abgedeckt.» Die SBL biete heute viel Wohnraum für den Mittelstand, «obwohl wir weiterhin auch sehr günstige Wohnungen vermieten, an der Geissmattstrasse etwa für weniger als 1000 Franken pro Monat».

Mehr als doppelt so viel Miete zahlt man hingegen für die Wohnungen in den soeben fertiggestellten Neubauten an der Weinberglistrasse 74, 78 und 82 in Luzern. Sprecher sagt:

«Die Nachfrage war extrem gross, wir konnten alle Wohnungen innert kürzester Zeit vermieten.»

Die neue Überbauung Weinbergli. Bild: Mesch.ch, Michael Fankhauser

Vor allem Familien seien hier eingezogen. Im Weinbergli gibt es einen Gemeinschaftsraum sowie Jokerzimmer, die vorübergehend für Gäste zugemietet werden können – «oder wenn das Kind im Teenageralter mal mehr Raum braucht», sagt Sprecher.

100 neue Wohnungen in der Hochhüsliweid

Auf Hochtouren läuft die Planung für die knapp 100 neuen Wohnungen in der Hochhüsliweid in Luzern. Hier sind unter anderem Co-Working-Plätze, ein Kindergarten und Clusterwohnungen vorgesehen. Unter einem Cluster versteht man zusammengeschlossene Kleinwohnungen mit einem gemeinsamen Aufenthaltsbereich und einer Gemeinschaftsküche.

Hier plant die SBL die Hochhüsliweid-Überbauung. Bild: Philipp Schmidli

Bei der Planung der Hochhüsliweid-Überbauung stehe man in engem Kontakt mit dem Quartierverein und dem Verein Hochhüsliweid Würzenbach, betont Sprecher:

«Es war nicht immer einfach, aber jetzt sind wir auf einem guten einvernehmlichen Weg.»

Mit den 100 Hochhüsliweid-Wohnungen wird die SBL zu den grössten Genossenschaften in Luzern zählen, aber immer noch weit hinter dem Branchenprimus ABL mit rund 2100 Wohnungen.

Die SBL will künftig auch im Gebiet Schädrüti in Adligenswil bauen. Hier ist die dafür notwendige Umzonung aber noch nicht erfolgt.

Kaufen statt mieten – auch bei der Genossenschaft

Die SBL prüft derzeit die Schaffung von flexiblem Wohneigentum, «sodass Grundeigentum langfristig der Spekulation entzogen wird». Ein konkretes Projekt gibt es gemäss Sprecher aber noch nicht. Bisher können Genossenschaftswohnungen ausschliesslich gemietet werden. Beim genossenschaftlichen flexiblen Wohneigentum verkauft die Baugenossenschaft eine Wohnung im Stockwerkeigentum zu einem moderaten Preis. Der Käufer oder die Käuferin kann die Wohnung aber nicht weiterverkaufen, sondern muss sie nach einer gewissen Zeitdauer wieder an die Genossenschaft zurückgeben, «zum Verkaufspreis von damals – unter Berücksichtigung von Investitionen und des Sanierungsbedarfs», erklärt Sprecher.

Das Stadtparlament hat den Weg für die Umsetzung dieses Modells auf städtischen Baurechtsgrundstücken Ende 2020 geebnet. An anderen Orten hat man mit diesem Modell, das vom Dachverband Wohnen Schweiz speziell für gemeinnützige Wohnbauträger entwickelt worden ist, schon Erfahrungen gemacht. In Neuenkirch etwa verkaufte die katholische Kirchgemeinde Eigentumswohnungen in der neuen Überbauung Haldenrain nach diesem Modell. Die Liberale Baugenossenschaft Luzern plant etwas Ähnliches im Rahmen des Projekts Industriestrasse; sie will vier Atelierwohnungen als flexibles Eigentum verkaufen.

