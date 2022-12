Luzern «Eine solche Chance kriegt man nur einmal im Leben»: So tickt der neue «Schweizerhof»-Direktor Das Fünfsternehotel Schweizerhof steht unter neuer Leitung. Roman Omlin kehrt nach drei Jahren im Wallis zurück nach Luzern. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 13.12.2022, 05.00 Uhr

«Es war für mich wie ein Heimkommen», sagt Roman Omlin. Der 36-Jährige ist der neue Chef des «Schweizerhof» in Luzern und damit der Nachfolger des langjährigen Direktors Clemens Hunziker, der das Fünfsternehotel Ende Januar auf eigenen Wunsch verlassen wird.

Seit Anfang Dezember leitet Omlin die Geschicke des Traditionsbetriebs. Davor führte er drei Jahre das Vier-Sterne-Superior-Haus Schweizerhof in Zermatt. Doch nicht nur, weil er jetzt wieder zurück in der Heimat ist, fühlt es sich für den Emmenbrücker an wie ein Heimkommen. Denn Omlin arbeitete vor seinem Abstecher ans Matterhorn bereits über zehn Jahre in leitenden Funktionen im Luzerner «Schweizerhof».

Der neue «Schweizerhof»-Direktor Roman Omlin in der Lobby des Fünfsternehotels. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 7. Dezember 2022)

Nun ist der verheiratete Vater eines knapp einjährigen Kindes Chef von 140 Angestellten und verantwortlich für eines der renommiertesten Hotels der Innerschweiz. «Eine solche Chance kriegt man nur einmal im Leben», sagt Roman Omlin im Gespräch. Die Rolle als Direktor sei eine grosse Verantwortung. «Aber ich führe das Hotel ja nicht alleine.» Alles, was ansteht, werde mit der Geschäftsleitung, deren Vorsitz er innehat, oder der Besitzerfamilie Hauser diskutiert.

«Ich sehe meine Rolle als Bergführer wie auch als Dirigent.»

Als Bergführer könne er die Leine auch mal lockern, wenn nötig, aber auch wieder anziehen. Und als Dirigent könne er die verschiedenen Teams zu einem funktionierenden Miteinander orchestrieren.

Angebote für Einheimische und Touristen

Omlin hat nicht vor, das Haus komplett umzukrempeln. Der «Schweizerhof» werde auch in fünf Jahren noch der «Schweizerhof» sein. Festivals, Fasnachtsveranstaltungen und ähnliche Anlässe wird es im Hotel also auch in Zukunft geben, versichert er.

«Es wäre falsch, jetzt alles zu ändern, denn der ‹Schweizerhof› ist ein tolles Produkt und sehr gut aufgestellt.»

So sei das aktuelle Jahr äusserst erfolgreich verlaufen. Mit Ausnahme des ersten Quartals, als es noch Einschränkungen wegen Corona gab, habe das Hotel mehr Gäste gehabt als vor der Pandemie. Und auch für das nächste Jahr sei der Buchungsstand vielversprechend.

Dem neuen Direktor des über 175 Jahre alten Gasthauses, das den späteren britischen Premierminister Winston Churchill 1893 wegen der damaligen neuen elektrischen Anlagen wie Lift und Lichter begeisterte, ist es neben der Kontinuität aber auch ein Anliegen, Bestehendes zu hinterfragen. «Mein Anspruch ist, alte Routinen, die sich da und dort eingeschlichen haben, für das Gästewohl aufzubrechen.»

Ob mit Kontinuität oder neuen Angeboten: Das Wichtigste sei, dass die Verbundenheit zu Luzern bestehen bleibe.

«Das Ziel muss sein, nicht nur den Touristen, sondern auch den Luzernern viele Möglichkeiten anzubieten, damit sie weiterhin zu uns kommen.»

Wieder mehr Zeit für sein Hobby

Omlin ist erst seit wenigen Tagen neuer Direktor. Doch die Eingewöhnungsphase dürfte wegen seiner Vergangenheit im Haus kurz ausfallen. Privat ist Roman Omlin allerdings noch nicht ganz in Luzern angekommen.

Seine Frau und das Kind wohnen derzeit noch in seiner alten Wirkungsstätte Zermatt, weswegen er die Reise ins Gebirge immer wieder antritt. Doch auch da zeichnet sich eine Veränderung ab. Voraussichtlich im Februar zieht die Familie nach Luzern.

Dann wird er auch wieder mehr Zeit für sein Hobby haben. Wenn der grossgewachsene Direktor gerade mal nicht Gäste begrüsst oder im Hotel zu den Rechten schaut, ist er auf dem Fussballplatz anzutreffen. Doch nicht als Spieler, sondern als Schiedsrichter in der 2. Liga. «Das gibt mir die Chance, mich auf etwas anderes zu konzentrieren und so auch den Kopf zu lüften.»

Omlin freut sich darauf, dass er das bald wieder in der Innerschweiz tun kann, im Wallis habe es weniger Gelegenheiten gegeben. Es ist also auch auf dem Fussballplatz so etwas wie ein Heimkommen.

