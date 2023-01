Luzern «Er lief 15 Meter von uns entfernt durch»: Anwohner macht Foto des Littauer Wolfes Am Samstagmittag sichtete ein Anwohner ein Tier, das er für einen Wolf hält. Doch um ein Haar wäre die Information darüber verspätet an die Öffentlichkeit gelangt. Meret Häuselmann Jetzt kommentieren 16.01.2023, 17.02 Uhr

In Littau wurde am Samstagabend möglicherweise ein Wolf gesichtet, wie die Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa) in seinem SMS-Warndienst für Tierhalter mitteilte. Den Empfängern wurde geraten, Herdenschutzmassnahmen zu treffen oder ihre Tiere in der Nacht einzustellen. Doch fast wäre diese Warnung erst Tage später verschickt worden – trotz der schnellen Reaktion eines Anwohners, welcher den mutmasslichen Wolf in Littau sichtete.

Diese Aufnahme des Augenzeugen soll den Wolf in Littau zeigen. Bild: Lawa

Auf Anfrage gibt der Augenzeuge an, er habe das Tier kurz nach zwölf Uhr mittags dabei beobachtet, wie es durch das offene Gelände zwischen dem Schachenkanal und der später in die Thorenbergstrasse übergehenden Hauptstrasse lief. «Plötzlich hat der Hund der Nachbarin gebellt, während wir draussen vor unserem Haus waren. Wir haben uns umgesehen nach der Ursache und dabei den Wolf entdeckt. Er lief 15 bis 20 Meter von uns entfernt durch.» Zuerst habe er an einen entwischten Hund gedacht, erzählt der Augenzeuge, doch von dieser Vermutung sei er schnell abgekommen: «Früher hatte ich einen Wolfshund, der sieht dem Wolf sehr ähnlich. Doch das fehlende Halsband und vor allem die Art, wie das Tier den Schwanz eingezogen hatte – ein typisches Merkmal für Wölfe – hat ihn verraten.»

Bei Wolfssichtungen die kantonale Wildhut kontaktieren

Er habe als Erstes einen befreundeten Jäger angerufen, erklärt der Anwohner. Als dieser telefonisch nicht zu erreichen war, habe er die Polizei verständigt. Von deren Antwort ist er enttäuscht: «Die haben mir gesagt, der Pikettdienst sei nicht besetzt und ich solle mich am Montag beim Lawa melden.» Dabei habe es in der Region viele Schafhalter – «für die ist das eine Gefahr!» Dass die Information trotz allem bereits am Samstag verbreitet wurde, sei dem Jäger zu verdanken, der sich nach einem weiteren Anrufversuch einen befreundeten Wildhüter informierte.

Auf einem zweiten Bild ist der Wolf nur mit viel Fantasie erkennbar. Bild: Lawa

Wie der Wildhüter Daniel Schmid auf Anfrage sagt, gebe es zwar durchaus auch am Wochenende Anlaufstellen innerhalb des Lawas, jedoch sei im vorliegenden Fall die falsche Telefonnummer kontaktiert worden. Er rät deshalb, in jedem Fall die kantonale Wildhut über die auf der Website des Lawa kommunizierten Telefonnummern zu informieren.

Wolf könnte sich schon länger in Luzern bewegen

Gemäss dem Augenzeugen habe der Wolf die Hauptstrasse überquert und sei danach diagonal in Richtung Kleine Emme gelaufen, wo er ihn aus den Augen verloren habe. Wo sich der Wolf momentan aufhält, ist unklar. Denn wie der kantonale Wildhüter bereits am Sonntag gegenüber dieser Zeitung sagte: «Der Wolf kann nun schon wieder überall sein.»

