Luzern Fasnacht als Weltkulturerbe: Diese Erfahrungen haben die Basler gemacht Wird die Lozärner Fasnacht zum Weltkulturerbe wie in Basel? Basler Fasnächtler geben den Luzernern Ratschläge. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 22.01.2023, 17.00 Uhr

13 Karnevale weltweit stehen auf der Liste des immateriellen Weltkulturerbes der Unesco. Darunter befindet sich seit 2017 auch die Basler Fasnacht. Die Verantwortlichen der «drey scheenschte Dääg» haben erreicht, woran nun auch eine Projektgruppe für die Lozärner Fasnacht arbeitet.

Doch was bedeutet eine solche Aufnahme? Lohnt es sich überhaupt? Anruf bei Felix Rudolf von Rohr. Der ehemalige Präsident des Basler Parlaments ist ein Fasnachtsurgestein und war massgeblich mitbeteiligt daran, dass die Basler Fasnacht nun Weltkulturerbe ist. «Das wird ein riesiger Aufwand für die Luzerner», sagt er als Erstes. Eine zweite Fasnacht aus dem gleichen Land werde es sehr schwierig haben. Von Rohr, der sieben Jahre Obmann des Basler «Fasnachts-Comités» war, sagt das nicht, weil er es als Basler den Luzernern nicht gönnen würde. Im Gegenteil: «Ich wünsche ihnen viel Glück.»

Dereinst Unesco-Weltkulturerbe? Die Lozärner Fasnacht. Bild: Patrick Hürlimann (28. Februar 2022)

Seit 2018 ist Pia Inderbitzin Obfrau des «Comités». Sie erklärt, dass es sehr aufwendig sei, überhaupt aufgenommen zu werden. «Wir mussten unheimlich viele Fragen beantworten. Das Prozedere war lang und kompliziert.» Die Luzerner Projektgruppe müsse entsprechend Ausdauer und viel Einsatz zeigen.

«Fasnacht hat mehr Prestige erhalten»

Und hat sich der Einsatz ausbezahlt? Die Aufnahme der Basler Fasnacht sei vor allem eine Auszeichnung für die Fasnächtler selbst gewesen, erklärt Felix Rudolf von Rohr. Man sei stolz darauf. Das Wichtigste sei aber: «Es ist eine Verpflichtung, dass man an der Tradition festhält und sie auch weiterentwickelt.»

Pia Inderbitzin ergänzt: «An der Fasnacht selber hat die Aufnahme in die Liste nichts geändert.» Handfeste Auswirkungen wie beispielsweise mehr Gäste aus dem Ausland habe man keine festgestellt. «Aber der Stellenwert der Fasnacht ist nun ein anderer, sie hat mehr Prestige erhalten.» Das merke man etwa bei der Zusammenarbeit mit den Behörden. «Basel kann nun auch Werbung mit dem Unesco-Label machen. Zudem werden wir von aussen besser wahrgenommen», sagt Inderbitzin.

Ähnlich tönt es bei Basel Tourismus. Vizedirektor Christoph Bosshardt bestätigt: «Quantitativ stellen wir bisher keinen Effekt fest.» Denn die Fasnacht sei schon vor der Aufnahme ins Unesco-Weltkulturerbe ein Grossanlass gewesen. Doch er glaubt, dass die Auszeichnung langfristig Auswirkungen haben wird: «Wir können nun touristisch damit werben und haben ein noch stärkeres Argument. Beispielsweise bei den Journalisten, die wir jedes Jahr aus der ganzen Welt an die Basler Fasnacht einladen.» Deshalb erhofft er sich künftig noch mehr Aufmerksamkeit, was dann wiederum mehr Gäste nach Basel locken soll.

Ein Korsett, aber ein nicht zu enges

Wenn man aufgenommen worden sei, gebe es von der Unesco durchaus ein Korsett, sagt Obfrau Pia Inderbitzin. «Man muss gewissen Elementen Sorge tragen. Bei uns ist es beispielsweise wichtig, dass jeder Teilnehmer eine Larve trägt.» Ein bemaltes Gesicht würde nicht ausreichen. Trotzdem sagt Inderbitzin, die Unesco mache zwar gewisse Vorgaben und fordere auch Zwischenberichte, aber sie schränke nicht zu sehr ein.

Die «Larve» ist Pflicht: Die Basler Fasnächtler müssen sich an gewisse Auflagen halten. Bild: Kenneth Nars (9. März 2022)

Andernorts führten die Regeln der Unesco aber schon zu Kontroversen. Im belgischen Aalst etwa bat die Stadtverwaltung 2019, von der Liste gestrichen zu werden, was die Unesco dann auch tat. Dabei ging es um die Frage, was Karneval darf und was nicht. Konkret war den Unesco-Verantwortlichen die von manchen Beobachtern als antisemitisch und rassistisch eingestuften Figuren ein Dorn im Auge. Der Bürgermeister verteidigte den Karneval jedoch konsequent. Man könne von ihm nicht erwarten, dass er entscheide, worüber die Leute lachen und worüber nicht.

Ratschlag aus Basel: Luzern soll allein kandidieren

Doch zurück in die Schweiz. Pia Inderbitzin rät den Luzerner Fasnächtlern, eng mit dem Kanton zusammen zu arbeiten. Dieser werde dann beim Bundesamt für Kultur vorstellig, welches dem Bundesrat schliesslich eine Liste mit Vorschlägen unterbreite. Dieser wiederum entscheide sich für eine Auswahl und wende sich mit dieser an die Unesco, die den definitiven Entscheid fälle. Eine geografische Ausweitung empfiehlt sie nicht. Etwa, dass sich die Luzerner Fasnächtler mit den anderen Zentralschweizer Narrenverrückten zusammen tun, um gemeinsam auf die Unesco-Liste zu kommen. «Die Fasnacht in Schwyz beispielsweise ist komplett anders als diejenige in der Stadt Luzern.» Zudem: Ein Alleingang der Luzerner sei bedeutend weniger kompliziert.

