Luzern Haus an der Kellerstrasse in Luzern besetzt – Aktivisten: «Wir wollen das Kellerhaus kaufen» An der Kellerstrasse 28 in Luzern ist zurzeit ein Haus besetzt. Das Kollektiv, das dahinter steckt, will damit auf den Mangel an bezahlbarem Wohnraum in der Stadt aufmerksam machen. 05.10.2022, 06.56 Uhr

«Wir wollen das Kellerhaus kaufen. Wir sind schonmal drin»: Das schreibt das Kollektiv Kellerhaus in einer Medienmitteilung vom Mittwochmorgen. Die Gruppe aus Luzern und Umgebung hat gemäss eigener Aussage ein seit mehr als vier Jahren leer stehendes Haus an der Kellerstrasse 28a besetzt.

So macht das Kollektiv auf die Besetzung aufmerksam. Bild: PD

Der Grund: Die steigenden Mieten in der Stadt Luzern würden Menschen mit geringen Einkommen aus der Stadt verdrängen - gerade auch angesichts steigender Krankenkassenprämien und explodierender Strompreise. Das Kollektiv fordert darum bezahlbaren Wohnraum für alle:

«Wir sind nicht damit einverstanden, dass Menschen aus der Stadt verdrängt werden, während mitten in Luzern Häuser leer stehen – wie beispielsweise das Haus an der Kellerstrasse 28a.»

Um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, habe man das besagte Gebäude besetzt. Eine längerfristige Lösung sieht das Kollektiv dabei im kollektiven Häuserkauf und in der Selbstverwaltung durch die Bewohnenden. Häuser müssten entprivatisiert und in Gemeineigentum umgewandelt werden. «Darum wollen wir das Haus an der Kellerstrasse 28a kaufen.»

Das Gebäude steht laut dem Kollektiv seit mehreren Jahren wegen andauernder Verfahren leer. Seit dem Tod des ehemaligen Eigentümers würde um das Eigentumsrecht vor Gericht gestritten, Versuche von Genossenschaften, das Haus zu übernehmen, seien «abgewürgt» worden.

Alles anzeigen

Das Kellerhaus (sandfarben, drittes Gebäude von links) befindet sich in einer Seitenstrasse. Bild: Screenshot Google Maps

Es ist nicht die erste Hausbesetzung in Luzern in den vergangenen Monaten: Im Juni haben Aktivistinnen und Aktivisten des Kollektivs Bruchscetta über mehrere Wochen ein Haus an der Bruchstrasse 64 besetzt. Der Hauseigentümer reichte damals Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch ein, die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung gegen Unbekannt ein - das Kollektiv blieb. Die Aktion endete im August mit einer Hausdurchsuchung der Luzerner Polizei, an der drei Personen vorübergehend festgenommen worden sind. (tos)